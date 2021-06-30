Артем Ребров и Руслан Литвинов ответили на вопросы журналистов.

«Спартак» продолжает сбор под руководством португальского специалиста Руя Витории в австрийском Филлахе. Сегодня за занятиями красно-белых наблюдали представители СМИ, которые после окончания тренировки пообщались с голкипером Артемом Ребровым и полузащитником Русланом Литвиновым.

— Что произошло вчера с Айртоном? — вопрос Артему Реброву.

— А что там произошло-то? Вратарь напихал, защитник все понял, побежал дальше, все нормально.

— Уверен, что он понял?

— Конечно. Видите, даже бегать начал получше.

— Естественно, первое время мы будем сравнивать Тедеско и Виторию. Чем отличаются сейчас тренировки? Насколько мы понимаем, теперь будет два центральных защитника.

— Да, думаю, уже видели, что будут какие-то изменения по схеме. А так если сравнивать, то у каждого свой тренировочный процесс. Опять же каждый человек индивидуален, каждый тренер видит футбол по-своему. Поэтому привыкаем, осваиваемся, тренируемся. Все как обычно при смене тренера.

— Вчера был любопытный момент. Мы уже предполагаем, что Артем Ребров — играющий тренер, но при этом во втором тайме играет не Селихов, а Ребров. Почему так произошло? И как себя чувствует Селихов морально?

— Мне кажется, все нормально. Тут все ясно. Всем вратарям дали поиграть в равной степени, поэтому тут не надо искать никаких моментов. Это было сделано, чтобы все поиграли, матчей много. Два Саши на первых ролях, я им помогаю, но я ж не могу просто стоять и смотреть. Вдруг, не дай бог, что-то случится, нужно быть готовым. Поэтому не нужно искать каких-то моментов, все нормально. Как было в том сезоне, так же продолжается и сейчас.

— Твое мнение, почему Украина в четвертьфинале, а мы — одна из худших команд на Евро?

— Много можно об этом говорить. Кто-то скажет, наверное, что у них футболисты играют в более топовых командах, кто-то еще что-то скажет. Так сложилось, вышли с третьего места из группы. Вчера проявили характер до конца, могли проиграть, когда в штанги, перекладину отбивали, но проявили характер. Честно, я за них рад. У нас не получилось — поболеем за них.

— Почему не получилось у нас?

— Если бы я знал, наверное, здесь сейчас бы не стоял, а где-то сидел в РФС и рассказывал, как нужно все сделать: систему, структуру, все остальное. Нет одного ответа, как футболисту тяжело об этом сказать.

— Есть уже понимание, что дальше будешь делать? Может, со стороны Федуна было уже какое-то предложение — скажем, войти в тренерский штаб?

— Да нет, зачем? Когда ты начинаешь уже о чем-то другом говорить, наверное, уже тогда надо бутсы вместе с перчатками сразу вешать на гвозди и заниматься этим другим. Пока разговоров конкретных нет. На меня рассчитывают как на действующего вратаря. Понятно, о чем говорили выше, есть Максименко, но я рядом. Потому что это футбол, к сожалению, бывают какие-то травмы, еще что-то. Дай бог, чтоб сезон прошел без этого, но я считаю, у меня есть определенный опыт, и я в этом клубе долго. Поэтому максимально отдам, выжму себя в качестве футболиста. А потом, конечно, хотелось бы остаться в структуре, но это уже не я решаю. Если мои знания и опыт пригодятся в последующем, конечно, есть мысли остаться здесь и построить что-то.

— Ты сейчас уже не в том возрасте и положении, чтобы перед кем-то заискивать или бояться что-то говорить. Сейчас технический комитет РФС назвал работу Черчесова неудовлетворительной. Тебе нравится сборная Россия при нем или тоже хотелось бы какой-то новый путь, возможно, какую-то новую тактику?

— Если этот путь есть, если мне показали бы, что вот он, этот путь, светлый, хороший, я бы поднял две руки, сказал: «Давайте менять».

— Назвали бы конкретную фамилию?

— Я даже не знаю насчет конкретной фамилии. Это не только о фамилиях, дело, наверное, в какой-то системе. Мы все время говорим — система, вертикаль, которая будет касаться не только верхов — нас, взрослых футболистов, но и самых низов — развития детей и всего остального. Тогда я скажу: «Блин, ребят, наверное, это интересно». А если просто тупо взять и убрать Черчесова, поменять шило на мыло, как говорится, не в обиду никому, что будет дальше? Если мне покажут, тогда я скажу: «Давайте». А так я не уверен.

— Все время же говорят о том, что надо начинать с детского футбола. Почему же никак не начинается?

— Я сейчас занят на футбольном поле тем, чтобы помогать «Спартаку». Головой я там, а не в РФС.

— Одна из известных болельщиц «Спартака» недавно предложила Доменико Тедеско в качестве тренера сборной России. Ты с ним работал. Как тебе такая кандидатура?

— Я не знаю. Тут опять же много моментов, захочет он, не захочет. Надо у тренера в первую очередь спрашивать.

Руслан Литвинов: «Если тренер будет подпускать к тренировкам с основой — уже хорошо»

— Руслан, как тебе работать под руководством Руя Виктории?

— Сразу была заметна разница в тренировочном плане, — начал Литвинов. — Совсем другая подготовка к тренировкам. Совершенно другой подход, больше через мяч. С Доменико мы старались больше поработать физически на первых сборах, тут нам сократили. В целом та интенсивность, которая присутствует в работе с мячом, — она добавляет к этим физическим нагрузкам, и получается, что ты нагружаешься так же, как и с Доменико, только теперь больше через мяч.

— По эмоциям Руй Витория как? Есть контраст после Тедеско?

— Думаю, что с Доменико контраст есть. Он такую планку поднял, тяжело до нее дотянуться кому-либо. Есть изменения в этом плане, он более сдержанный. Все равно, когда надо, он может выдать какие-то эмоции, которые нужны в данный момент.

— Он каждого игрока уже называет не по имени, а сокращенно. Как быстро он успел всех вас выучить?

— Каждый тренер, приходя в новую команду, совершает подготовку. Он наблюдал за командой. Выделил для себя определенные слова, как можно обратиться к человеку сокращенно. Он из другой страны, иногда не может произнести наши фамилии, поэтому сокращает как ему удобно.

— Личных бесед у вас пока не было?

— Нет, не было. Иногда замечал, что он к кому-то подходил, после игры какие-то установки индивидуальные, со мной пока лично не было.

— Игра с двумя центральным защитниками не смутила?

— Нет, все в детстве играли в четыре защитника, иногда приходится играть в пять, понимаешь, что у тебя за спиной теперь на одного больше. Теперь в плюс, что впереди на одного больше.

— У вас тут большая молодая тусовка, еще не приехали ребята постарше. Чем занимаетесь по вечерам?

— Свободное время пытаюсь уделить восстановлению. Все молодые точно спят днем.

— Никаких приставок, книжек?

— Нет, на это времени особо нет.

— Вчера разговаривали с Пашей Масловым, спросили, смотрел ли он вчера матч Франция — Швейцария. Он сказал, что спать лег. Ты смотришь Евро?

— Да, конечно, смотрю. Получалось так, что первый тайм посмотришь, а потом сразу в сон клонит. Нужно ложиться спать. Конечно, футбол футболом, но нужно уделять время восстановлению.

— У тебя в школе золотая медаль. Как это получилось?

— Помимо футбола, в школе был максималистом. Старался все выучить, так и получилось, что взял золотую медаль. Свободное время уделял книгам, учебникам.

— У тебя есть девушка?

— Да.

— Как тогда успевал и учиться на золотую медаль, и тренироваться, и ей время посвящать?

— Когда ты пытаешься стать профессиональным футболистом, ты должен совмещать все эти вещи и не отвлекаться на что-либо. Конечно, футбол на первом месте все равно.

— Какое хочешь получить высшее образование?

— Мне интересно что-нибудь в экономической сфере, пойду туда. Еще получу и образование тренера, потому что хочу потом продолжить карьеру в футболе.

— На что во вчерашнем матче делал акцент Руй Витория?

— В первом матче всегда ставят целью наиграть связки, понять, что требует тренер. Перед матчем он говорил про контроль мяча, переводы. Если заставим бегать соперника без мяча, он рано или поздно все равно устанет.

— Какие у тебя сейчас цели в «Спартаке»?

— Будем все обсуждать. Надо продолжать работать. В системе клуба есть и вторая команда, которая играет в ФНЛ. Поэтому нужна игровая практика и упорные тренировки. Если главный тренер будет подпускать к тренировкам основы, это уже хорошо, опыт.

— С кем вам проще играть — со сборниками или без них?

— Все равно. Сборники — лидеры нашего клуба, на тренировках стараешься перенять их опыт, который они набрали за свою карьеру. Конкурировать с ними всегда тяжело, но нет ничего невозможного. Жду их возвращения.