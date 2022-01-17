Почему не уходит Хендрикс и стоит ли продлевать Бакаева? Решение этих вопросов — первая проверка Каттани в «Спартаке»
После пресс-конференции Луки Каттани стало ясно, что трансферную работу «на вход» этой зимой «Спартак» закончил, а главных вопросов ровно два: продление контракта Зелимхана Бакаева и трудоустройство Йоррита Хендрикса.
Со вторым все более или менее ясно. У Йоррита прогрессивная зарплата, контракт до 2024 года и ежегодно увеличивающийся доход (в сезоне-2023/24 голландец заработает уже 1,7 миллиона евро, тогда как за первый сезон «Спартак» выплатил опорнику 1,2 миллиона). Разумеется, и голландец, и его агент имеют ровно нулевое желание расстаться со «Спартаком», поскольку вряд ли потенциальные покупатели дадут хотя бы сравнимые условия — и труда, и оплаты.
Единственный выход — расторжение контракта. Именно на это намекает представитель Хендрикса Фулько ван Куперен, заявивший Sport24: «В последнее время про Хендрикса выходит очень много фейковых новостей. Этой зимой Йоррит останется в «Спартаке», он рад бороться за свое место в составе. Это единственная правда».
При этом «Спартак» обязан избавляться от одного легионера, так как после трансфера Шамара Николсона их в заявке уже девять. Короче говоря, кейс для Каттани максимально любопытный.
Теперь о Бакаеве. Зелимхан голом «Легии», который отправил «Спартак» в 1/8 Лиги Европы, и участием в болотном побоище с хорватами ярко закруглил футбольный год, а еще подтвердил свои достижения цифрами: он один из лучших в лиге по созданным моментам в среднем за матч, входит в топ-6 РПЛ по общему количеству точных ключевых передач и в топ-10 по эффективности дриблинга среди игроков атаки (66 %). Кстати, по результативности среди игроков «Спартака» Зелимхан делит третье место с Мозесом и Понсе (по пять результативных действий), а по созданным голевым моментам — вообще в космосе (24 созданных шанса). Для сравнения: у идущего на втором месте Ларссона — 18, у Промеса на третьем — 14. При этом по игровым минутам Зелимхан — только девятый в команде. Очевидно, что место для роста есть, но случится ли это в «Спартаке»? Не секрет, что контракт Бакаева с красно-белыми заканчивается уже через несколько месяцев — летом 2022-го.
Сам Зелимхан, судя по его словам, отдает приоритет его продлению с родной командой, но, насколько мне известно, никакого предложения по игроку клуб не делал. Хотя, по слухам, финансовые запросы будут скромнее притязаний других лидеров клуба.
Чтобы получить подтверждение этой информации, я обратился к представителю игрока президенту ProSports Management Герману Ткаченко: «По договоренности с клубом мы по-прежнему не комментируем ход переговоров. Кстати, надо отметить, что-то же самое делает и «Спартак», за что мы им благодарны. Других комментариев пока не будет», — добавил он.
Разумеется, при решении вопроса о продлении/непродлении контракта стороны должны определиться: а подходит ли футболист под игровую концепцию Паоло Ваноли, сможет ли он показывать свой лучший футбол в формации, которую предлагает новый тренерский штаб?
Плюс есть нюанс — характер игрока. Самое интересное, что он, как это часто бывает, не влияет на тренировки. Бакаев, как говорят в команде, всегда на сто процентов отдается тренировочному процессу, но его эмоциональность порой серьезно влияет на эффективность во время матчей. Другими словами, к Зелимхану, как к банковской ячейке, нужно подобрать код — и только тогда получишь все содержимое. Снова вопрос к тренерскому штабу — сумеют ли? Только ответив на них, нужно вступать в переговоры. К слову, переговоры, с учетом позиции Бакаева и опыта его представителей, должны выйти продуктивными. Все — вопрос желания.
Если подытожить, то решение вопросов по Бакаеву и Хендриксу станет одной из главных задач нового спартаковского менеджмента зимой и первой серьезной проверкой для Луки Каттани. Что ж, в «Спартаке» всегда нужно все и сразу. Времени на раскачку нет. Но, надо сказать, по ощущениям, Каттани к этой ситуации готов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7