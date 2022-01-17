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Почему не уходит Хендрикс и стоит ли продлевать Бакаева? Решение этих вопросов — первая проверка Каттани в «Спартаке»

Максим Никитин
Корреспондент
Зелимхан Бакаев, Йоррит Хендрикс и Лука Каттани.
Фото «СЭ»
«СЭ» — о проблемах, с которыми уже столкнулся новый менеджмент красно-белых.

После пресс-конференции Луки Каттани стало ясно, что трансферную работу «на вход» этой зимой «Спартак» закончил, а главных вопросов ровно два: продление контракта Зелимхана Бакаева и трудоустройство Йоррита Хендрикса.

Со вторым все более или менее ясно. У Йоррита прогрессивная зарплата, контракт до 2024 года и ежегодно увеличивающийся доход (в сезоне-2023/24 голландец заработает уже 1,7 миллиона евро, тогда как за первый сезон «Спартак» выплатил опорнику 1,2 миллиона). Разумеется, и голландец, и его агент имеют ровно нулевое желание расстаться со «Спартаком», поскольку вряд ли потенциальные покупатели дадут хотя бы сравнимые условия — и труда, и оплаты.

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Единственный выход — расторжение контракта. Именно на это намекает представитель Хендрикса Фулько ван Куперен, заявивший Sport24: «В последнее время про Хендрикса выходит очень много фейковых новостей. Этой зимой Йоррит останется в «Спартаке», он рад бороться за свое место в составе. Это единственная правда».

При этом «Спартак» обязан избавляться от одного легионера, так как после трансфера Шамара Николсона их в заявке уже девять. Короче говоря, кейс для Каттани максимально любопытный.

Теперь о Бакаеве. Зелимхан голом «Легии», который отправил «Спартак» в 1/8 Лиги Европы, и участием в болотном побоище с хорватами ярко закруглил футбольный год, а еще подтвердил свои достижения цифрами: он один из лучших в лиге по созданным моментам в среднем за матч, входит в топ-6 РПЛ по общему количеству точных ключевых передач и в топ-10 по эффективности дриблинга среди игроков атаки (66 %). Кстати, по результативности среди игроков «Спартака» Зелимхан делит третье место с Мозесом и Понсе (по пять результативных действий), а по созданным голевым моментам — вообще в космосе (24 созданных шанса). Для сравнения: у идущего на втором месте Ларссона — 18, у Промеса на третьем — 14. При этом по игровым минутам Зелимхан — только девятый в команде. Очевидно, что место для роста есть, но случится ли это в «Спартаке»? Не секрет, что контракт Бакаева с красно-белыми заканчивается уже через несколько месяцев — летом 2022-го.

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Сам Зелимхан, судя по его словам, отдает приоритет его продлению с родной командой, но, насколько мне известно, никакого предложения по игроку клуб не делал. Хотя, по слухам, финансовые запросы будут скромнее притязаний других лидеров клуба.

Чтобы получить подтверждение этой информации, я обратился к представителю игрока президенту ProSports Management Герману Ткаченко: «По договоренности с клубом мы по-прежнему не комментируем ход переговоров. Кстати, надо отметить, что-то же самое делает и «Спартак», за что мы им благодарны. Других комментариев пока не будет», — добавил он.

Разумеется, при решении вопроса о продлении/непродлении контракта стороны должны определиться: а подходит ли футболист под игровую концепцию Паоло Ваноли, сможет ли он показывать свой лучший футбол в формации, которую предлагает новый тренерский штаб?

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Плюс есть нюанс — характер игрока. Самое интересное, что он, как это часто бывает, не влияет на тренировки. Бакаев, как говорят в команде, всегда на сто процентов отдается тренировочному процессу, но его эмоциональность порой серьезно влияет на эффективность во время матчей. Другими словами, к Зелимхану, как к банковской ячейке, нужно подобрать код — и только тогда получишь все содержимое. Снова вопрос к тренерскому штабу — сумеют ли? Только ответив на них, нужно вступать в переговоры. К слову, переговоры, с учетом позиции Бакаева и опыта его представителей, должны выйти продуктивными. Все — вопрос желания.

Если подытожить, то решение вопросов по Бакаеву и Хендриксу станет одной из главных задач нового спартаковского менеджмента зимой и первой серьезной проверкой для Луки Каттани. Что ж, в «Спартаке» всегда нужно все и сразу. Времени на раскачку нет. Но, надо сказать, по ощущениям, Каттани к этой ситуации готов.

Зелимхан Бакаев
Йоррит Хендрикс
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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П
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Зенит

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Динамо

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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