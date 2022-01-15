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Ещенко в штабе, сокращенные каникулы, переезд на базу. Что уже изменил Ваноли в «Спартаке»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Андрей Ещенко, Паоло Ваноли, Артем Гуца.
Фото ФК «Спартак»
Рассказываем о последних переменах в красно-белой команде.

Паоло Ваноли представлен в качестве главного тренера «Спартака» меньше месяца назад, 17 декабря, но даже за этот короткий срок многое изменил в команде и вокруг нее. Выделю пять основных моментов.

Зарема Салихова, Паоло Ваноли, Даниил Хлусевич. Оперативность «Спартака» делает честь Зареме. Но трансферов уровня «Зенита» Ваноли не дождался

Выход из отпуска

Изначально красно-белые должны были завершить зимние каникулы 18 января, что на несколько дней позже по сравнению с большинством клубов РПЛ. Например, «Зенит» отправился в ОАЭ 13-го числа, «Динамо» приступило к работе в Дохе 12-го, в тот же день ЦСКА провел первое занятие в испанском Кампоаморе.

Ознакомившись с планом, составленным штабом Руя Витории, Ваноли сказал: «Не годится, соперники получают фору». И назначил выход из отпуска на 12 января. Так спартаковцы по факту начали подготовку к рестарту сезона наравне со всеми, а не спустя почти неделю.

Переезд на базу

Корпуса базы в Тушине выросли уже очень давно, но «начинки» до последнего времени там не хватало. Футболисты, приезжавшие к комплексу полей на автобусе от стадиона, могли только поменять тапки на бутсы. Все остальные подготовительные и послетренировочные мероприятия происходили в игровой раздевалке «Открытие Банк Арены» — переодевание, физио, медицинские вещи.

Как сообщили мне в пресс-службе красно-белых, Паоло попросил обустроить все необходимое непосредственно на базе. Видимо, потому, что раздевалка стадиона должна быть особым, сакральным местом. Теперь красно-белые станут использовать базу по прямому назначению и не терять время на погрузку/выгрузку, походы по стадионным коридорам.

Вроде бы мелочь — в конце концов, поля расположены всего в 400 метрах от чаши «Открытия», — но характеризующая щепетильный подход Ваноли ко всем аспектам.

Артем Ребров и&nbsp;Андрей Ещенко. Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Ветеран в штабе

Именно итальянцу принадлежит идея перевода 37-летнего ветерана Андрея Ещенко со скамейки запасных на скамейку тренерскую. Выходить на поле на энергозатратной позиции крайнего защитника (даже не на полный матч) ему уже тяжело, сказывается возраст. Но опыт, хороший контакт с коллективом, накопленные за богатую карьеру практические знания могут позволить Андрею органично смотреться в роли питч-коуча — человека, показывающего игрокам, чего от них хочет главный тренер, проводника его идей.

Плюс такая инициатива Ваноли, насколько мне известно, встретила одобрение команды. Руководство, как и в случае с Артемом Ребровым, тем самым показывает, что не намерено выкидывать заслуженных, но выработавших «моторесурс» людей на улицу. А то, что наверх вышел именно Паоло, подняло его авторитет в глазах футболистов.

Гуца

Коллега Георгий Кудинов не раз упоминал в своих текстах о Ваноли, что 49-летний специалист начал пристальное изучение качеств игроков «Спартака» задолго до своей первой поездки в Москву. Плюс, по моим данным, Паоло достаточно давно контактирует по вопросам футболистов с новым спортивным директором красно-белых Лукой Каттани — итальянцы обсуждают, советуются.

Одним из плодов их контактов стало решение не брать на сбор москвичей в Эмираты 24-летнего форварда Георгия Мелкадзе и включение вместо него в состав 17-летнего левого защитника молодежки Артема Гуцы. Желание расстаться с 26-летним опорником Йорритом Хендриксом тоже родилось не на пустом месте, а в результате анализа. Другое дело, что сам голландец готов даже не полировать лавку до блеска в Тушине, а к исключению из заявки. Но это его личное дело, сейчас не об этом.

Лука Каттани. «Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит». Хочу, чтобы это сделала правильная команда». Каттани — о целях «Спартака», Зареме и трансферах

«Зверюга»

Словом, итальянец не сидит на пятой точке ровно, а сразу приступил к довольно решительным действиям. Кроме того, из «Спартака» приходят подтверждения того, о чем также сообщал Кудинов еще до подписания Ваноли: пусть это пока малоизвестный, но жесткий и требовательный тренер.

Впрочем, перегибание палки может сыграть и негативную роль, тут важен баланс. Ответ, работают ли методы Паоло, получим уже довольно скоро — 26 февраля красно-белые примут ЦСКА в первом туре после возобновления РПЛ.

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Основные источники исследования

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4
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