Как Абаскаль строит новый «Спартак»: «ромб» в центре поля, прогресс Зобнина и Соболев в новой роли
Гильермо Абаскаль два месяца работает в «Спартаке», но уже адаптировал команду под атакующий и доминирующий футбол и делит первое место в таблице с ЦСКА.
«СЭ» разбирается, как ему это удается.
Абаскаль не делает ставку на активный прессинг. «Спартак» выманивает соперника на свою половину и ситуативно включает давление
Как и Паоло Ваноли, Абаскаль уделяет прессингу особое внимание. Но, в отличие от итальянца, который использовал его в качестве главного инструмента для отбора мяча на чужой половине (в прошлом сезоне «Спартак» стал четвертым по PPDA — метрика, определяющая интенсивность прессинга), испанец предпочитает оказывать давление только по необходимости. В первую очередь — когда команде удается затащить соперника на свою половину, сохранив структуру, и за счет прессинга постараться найти свободные зоны.
«Иногда, отдавая мяч оппоненту, ты вынуждаешь его раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой чужое владение можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном», — объясняет Абаскаль.
Прессинг «Спартака» можно разделить на два типа. В одном случае триггером к началу давления является движение латераля вверх по флангу: футболист начинает выдавливать соперника из фланговой зоны, тот отдает передачу либо в борьбу (что часто ведет к потере), либо партнерам в центр, на которых выдвигаются центральные полузащитники и при удачном отборе закидывают мяч в полуфланги (или пространства между линиями).
В другом случае красно-белые чуть опускают среднюю линию, сознательно создавая зоны. А соперник при розыгрыше, видя зазор в чужой структуре, может попасться в ловушку — если он решит провести мяч через это пространство, то будет наказан: опорные хавбеки вернутся в изначальные позиции и начнут ловить оппонентов на перехвате. Хоть эта идея и довольно рискованна (соперники могут оказаться техничнее, и тогда от всей команды окажутся отрезаны сразу две линии, что чревато опасными контратаками на свои ворота), она сработала во всех матчах, кроме Суперкубка с «Зенитом».
В обороне стал лучше работать правый фланг. Выход в атаку — через свободного от опеки игрока
При Абаскале по-новому раскрылся Даниил Хлусевич. Скоростной латераль активно подключается к атакам, регулярно забегая в район штрафной (на его счету уже две голевые передачи в двух матчах чемпионата — столько же, сколько за весь прошлый сезон), сам подхватывает мяч и на скорости обыгрывает соперников на фланге (второй в команде по обводкам), но в тоже время не забывает выполнять свою оборонительную часть работы. Хлусевич оформляет по 3,3 отбора + перехвата в среднем за матч. А если вдруг застревает на чужой половине поля, то его всегда подстрахует либо Денисов, либо Умяров.
Выход в финальную треть «Спартак» организует двумя способами.
Во-первых, через диагональные переводы с одного фланга на другой, цель которых — поймать соперника на противоходе и доставить мяч открывающимся игрокам без опеки.
Например, на 51-й минуте матча с «Краснодаром» Мозес забросил мяч на Соболева. Форвард технично его обработал и отдал передачу на Зобнина. Дальше Роман легко оббежал вратаря и забил.
В этом эпизоде Рыбус, приняв диагональ из центральной зоны, выполнил подачу в штрафную, на которую отреагировал Мартинс и опасно пробил по воротам.
Второй способ выхода в финальную треть — с помощью «треугольников», которые создаются на флангах/полуфлангах. Красно-белые, имея численное превосходство на краю поля, пытаются сделать так, чтобы соперник разобрал максимальное количество игроков, а потом благодаря свободному футболисту вскрывают оборону противника.
На 16-й минуте игры против «Ахмата» Умяров, увидев открытого Денисова, моментально отдал пас в его зону, а тот, чуть ускорившись с мячом, выдал шикарный разрешающий пас на Николсона, который едва не реализовал выход один на один.
В этой ситуации Джикия заметил Хлусевича на фланге, тот откинул мяч на Промеса, который, не потеряв в скорости, покатил на ход Соболеву. В результате этой комбинации был забит второй гол в ворота «Краснодара».
Среди полузащитников, которые добились наибольшего прогресса при Абаскале, можно выделить двоих.
Первый — Мартинс. При Ваноли он чаще всего играл в опорной зоне или на позиции «восьмерки», но Абаскаль передвинул хавбека на место инсайда. И там он начал показывать свои лучшие качества. На счету Мартинса уже два результативных действия в РПЛ (столько же, сколько было за весь прошлый сезон). Полузащитник не только выполняет очень много черновой работы, но и активно подключается к атакам вторым темпом и классно играет на подборе. Главная фишка Мартинса — открывания на дальней штанге.
На 2-й минуте встречи с «Оренбургом» хавбек, забежав за спины защитникам, забил в полупустые ворота. После игры Абаскаль признался, что они наигрывали эту комбинацию.
А в этом эпизоде Мартинс чуть отклеился от защитника и в касание сыграл на Промеса, однако со стороны голландца зафиксировали фол.
Второй игрок середины поля, раскрывшийся при новом тренере, — Зобнин. Абаскаль разместил Романа на краю полузащиты — там россиянин вовсю использует свою скорость, умение подавать в штрафную с высоких позиций на фланге и помогать увеличивать темп игры на отдельных участках поля. По итогам трех туров Зобнин — лучший в команде по ключевым передачам (3,7 в среднем за игру), созданным голевым моментам (2) и второй по обводкам (1,3 в среднем за игру). Плюс Роман адаптируется к разным формациям — он может сыграть и инсайда при линейных 4-3-3, и латераля при 4-4-2 (или 3-5-2).
Основная схема «Спартака» — с «ромбом». В ней раскрылись Соболев и Мозес — теперь Виктора заменит Игнатов
При Абаскале «Спартак» не настаивает на территориальном преимуществе: средний процент владения москвичей в РПЛ — 52,5%. Красно-белые не стремятся подолгу держать мяч у себя, а, наоборот, стараются как можно быстрее доставлять его вперед через средний и короткий пас и вскрывать чужую оборону за счет скоростных вингеров и полузащитников — Мозеса, Промеса, Зиньковского и других.
При расстановке 4-4-2 у «Спартака» в центре поля вырисовывается тот самый «ромб»: Умяров располагается в опорной зоне, Зобнин и Денисов — чуть выше и держат необходимую ширину, а на позиции «десятки» играет Промес/Мозес/Игнатов. Главный плюс такой схемы — добиться численного превосходства над соперником в центре поля и сделать так, чтобы футболист с мячом оставался без опеки в подготовительной фазе (например, соперник разбирает двух хавбеков и «десятку», а опорник остается свободным). А также дать возможность «восьмеркам» поддерживать атаки вторым темпом и открываться в штрафной под обостряющие передачи, выбегая из глубины.
«Команда должна быть гибкой в тактическом плане. Схема с «ромбом» позволяет создавать численное преимущество в центре. Кроме того, два нападающих при таком построении забирают внимание сразу четырех соперников. Это, в свою очередь, дает нам больше пространства между линиями и позволяет эффективнее достигать опасных зон у чужих ворот через вертикальные действия. Однако иногда это насыщение необходимо и на флангах, тогда актуальнее становится схема 4-3-3», — говорит Абаскаль.
Переходя в финальную четверть, «Спартак» специально концентрирует свое внимание на центральном «канале» — средняя и передняя линии в один момент перестают растягивать оборону соперника и постепенно уводят оппонентов за собой. А после того как на флангах появляется свободное пространство, кто-то из партнеров вбегает туда и почти беспрепятственно получает мяч.
Например, на 23-й минуте матча с «Оренбургом» в центре скопилось пять игроков «Спартака». Хлусевич выполнил кросс в штрафную, на который, выскочив из-за спины, среагировал Мартинс, однако в данном эпизоде на перехвате сыграл вратарь.
А в этом моменте Зиньковский получил мяч у лицевой линии и забросил его в район 11-метровой отметки (в штрафной соперника три футболиста «Спартака», но держат из них только одного), на который среагировал Соболев, скинув мяч под удар Промесу.
До травмы в атаке выделялся Виктор Мозес. Поняв, что Виктор не готов к оборонительной работе, Абаскаль трансформировал его из правого защитника в «десятку». Нигериец очень выделяется своим дриблингом, пониманием игры, способностью конструировать атаки (с помощью стеночек и намеренных передержек мяча) и дальними ударами. В четырех матчах на счету Мозеса два гола: один из них принес ничью с «Ахматом», а второй помог с разгромным счетом переиграть «Краснодар».
«Почему решили использовать Мозеса в качестве «десятки»? Это одна из причин того, почему Виктор сейчас в отличном настроении, — признавался Абаскаль. — В этой роли он чувствует себя лидером. И это вдохновение компенсирует то, что он пропустил работу с нами в Тарасовке. На мой взгляд, характеристики Мозеса позволяют ему быть оптимальным связующим звеном между полузащитой и атакующей линией. При этом он обладает отличным ударом. Так что на этой позиции он особенно эффективен. В полуфланге Виктор тоже полезен, а вот на фланге оказывается далеко от ворот».
С травмой Мозеса «Спартак» серьезно потеряет в креативе в финальной трети поля. Виктор мог создать гол буквально из ничего и решить эпизод только за счет индивидуального мастерства. Особенно актуально это было в матчах против соперников с низким оборонительным блоком. Теперь место «десятки», вероятно, займет Игнатов. Он неплохо смотрелся в игре с «Уралом» и даже забил один из мячей, но сможет ли он быть так же эффективен на дистанции — большой вопрос.
С приходом в «Спартак» нового тренера расцвел и Соболев. Россиянин теперь не привязан к конкретной позиции и все чаще встречается с мячом вне штрафной площади. Несмотря на то что Александр достаточно габаритный форвард, он умеет смещаться с мячом в глубину, протаскивать его по флангу, комбинировать с помощью коротких передач и вовремя реагировать на отскоки из-за штрафной. Соболев играет важную роль при выходе из обороны через лонгболлы — форвард цепляется за мяч в полуфлангах и придерживает его за счет игры корпусом в ожидании забегающих в свободные зоны партнеров.
Главная проблема Абаскаля — провалы в защите. Они могут подвести «Спартак» в топ-матчах
Несогласованные действия в обороне — одна из основных проблем «Спартака». У красно-белых не всегда получается блокировать передачи соперников в полуфлангах и опорной зоне — четверка хавбеков, образующая «ромб», регулярно теряет структурность и создает огромные расстояния между собой, которыми соперник пользуется для рывков между линий и численного превосходства.
В матче с «Зенитом» это было хорошо видно: игроки «Спартака» не понимали, кто из них должен идти в отбор, а кто — держать позицию и следить за другим краем, из-за чего питерцы без проблем двигали мяч и буквально за несколько секунд проходили с ним через всю опорную зону красно-белых.
Еще один важный момент — слабая игра «Спартака» при глубокой обороне. Базовая расстановка команды при Абаскале — с четырьмя защитниками. Однако по ходу матча возможны изменения. Например, против «Краснодара» красно-белые формально вышли со схемой 4-4-2, а на деле действовали в формации 3-5-2: Джикия расположился слева, Чернов играл в середине, а Денисов опускался из полузащиты на позицию правого центрального защитника. После игры Абаскаль признал: команда допускала разрывы между футболистами и давала сопернику слишком много свободы.
«Проблема была не конкретно в опорной зоне, а в связи между линиями. Мы давали сопернику больше пространства, чем должны были. Команда, стремящаяся играть в высокий прессинг, как мы, может сталкиваться с подобными сложностями», — резюмировал испанец.
«Спартак» хочет обороняться высоко, однако если соперник поджимает его к своей трети, то красно-белые испытывают трудности — у Рыбуса и Чернова проблемы с выбором позиции и скоростью принятия решений под давлением, в связи с чем они часто ошибаются при затяжных позиционных атаках соперника и игре один в один.
При Абаскале «Спартак» показывает симпатичный футбол. Москвичи создают доминирующий стиль игры и навязывают его сопернику. Однако перехваливать красно-белых не стоит — свою состоятельность им еще нужно доказать в матчах с прямыми конкурентами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0