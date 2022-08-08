Как Абаскаль строит новый «Спартак»: «ромб» в центре поля, прогресс Зобнина и Соболев в новой роли

Тактический разбор «СЭ».

Гильермо Абаскаль два месяца работает в «Спартаке», но уже адаптировал команду под атакующий и доминирующий футбол и делит первое место в таблице с ЦСКА.

«СЭ» разбирается, как ему это удается.

Абаскаль не делает ставку на активный прессинг. «Спартак» выманивает соперника на свою половину и ситуативно включает давление

Как и Паоло Ваноли, Абаскаль уделяет прессингу особое внимание. Но, в отличие от итальянца, который использовал его в качестве главного инструмента для отбора мяча на чужой половине (в прошлом сезоне «Спартак» стал четвертым по PPDA — метрика, определяющая интенсивность прессинга), испанец предпочитает оказывать давление только по необходимости. В первую очередь — когда команде удается затащить соперника на свою половину, сохранив структуру, и за счет прессинга постараться найти свободные зоны.

«Иногда, отдавая мяч оппоненту, ты вынуждаешь его раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой чужое владение можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном», — объясняет Абаскаль.

Прессинг «Спартака» можно разделить на два типа. В одном случае триггером к началу давления является движение латераля вверх по флангу: футболист начинает выдавливать соперника из фланговой зоны, тот отдает передачу либо в борьбу (что часто ведет к потере), либо партнерам в центр, на которых выдвигаются центральные полузащитники и при удачном отборе закидывают мяч в полуфланги (или пространства между линиями).

В другом случае красно-белые чуть опускают среднюю линию, сознательно создавая зоны. А соперник при розыгрыше, видя зазор в чужой структуре, может попасться в ловушку — если он решит провести мяч через это пространство, то будет наказан: опорные хавбеки вернутся в изначальные позиции и начнут ловить оппонентов на перехвате. Хоть эта идея и довольно рискованна (соперники могут оказаться техничнее, и тогда от всей команды окажутся отрезаны сразу две линии, что чревато опасными контратаками на свои ворота), она сработала во всех матчах, кроме Суперкубка с «Зенитом».

В обороне стал лучше работать правый фланг. Выход в атаку — через свободного от опеки игрока

При Абаскале по-новому раскрылся Даниил Хлусевич. Скоростной латераль активно подключается к атакам, регулярно забегая в район штрафной (на его счету уже две голевые передачи в двух матчах чемпионата — столько же, сколько за весь прошлый сезон), сам подхватывает мяч и на скорости обыгрывает соперников на фланге (второй в команде по обводкам), но в тоже время не забывает выполнять свою оборонительную часть работы. Хлусевич оформляет по 3,3 отбора + перехвата в среднем за матч. А если вдруг застревает на чужой половине поля, то его всегда подстрахует либо Денисов, либо Умяров.

Выход в финальную треть «Спартак» организует двумя способами.

Во-первых, через диагональные переводы с одного фланга на другой, цель которых — поймать соперника на противоходе и доставить мяч открывающимся игрокам без опеки.

Например, на 51-й минуте матча с «Краснодаром» Мозес забросил мяч на Соболева. Форвард технично его обработал и отдал передачу на Зобнина. Дальше Роман легко оббежал вратаря и забил.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

В этом эпизоде Рыбус, приняв диагональ из центральной зоны, выполнил подачу в штрафную, на которую отреагировал Мартинс и опасно пробил по воротам.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

Второй способ выхода в финальную треть — с помощью «треугольников», которые создаются на флангах/полуфлангах. Красно-белые, имея численное превосходство на краю поля, пытаются сделать так, чтобы соперник разобрал максимальное количество игроков, а потом благодаря свободному футболисту вскрывают оборону противника.

На 16-й минуте игры против «Ахмата» Умяров, увидев открытого Денисова, моментально отдал пас в его зону, а тот, чуть ускорившись с мячом, выдал шикарный разрешающий пас на Николсона, который едва не реализовал выход один на один.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1.

В этой ситуации Джикия заметил Хлусевича на фланге, тот откинул мяч на Промеса, который, не потеряв в скорости, покатил на ход Соболеву. В результате этой комбинации был забит второй гол в ворота «Краснодара».

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

Среди полузащитников, которые добились наибольшего прогресса при Абаскале, можно выделить двоих.

Первый — Мартинс. При Ваноли он чаще всего играл в опорной зоне или на позиции «восьмерки», но Абаскаль передвинул хавбека на место инсайда. И там он начал показывать свои лучшие качества. На счету Мартинса уже два результативных действия в РПЛ (столько же, сколько было за весь прошлый сезон). Полузащитник не только выполняет очень много черновой работы, но и активно подключается к атакам вторым темпом и классно играет на подборе. Главная фишка Мартинса — открывания на дальней штанге.

На 2-й минуте встречи с «Оренбургом» хавбек, забежав за спины защитникам, забил в полупустые ворота. После игры Абаскаль признался, что они наигрывали эту комбинацию.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

А в этом эпизоде Мартинс чуть отклеился от защитника и в касание сыграл на Промеса, однако со стороны голландца зафиксировали фол.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

Второй игрок середины поля, раскрывшийся при новом тренере, — Зобнин. Абаскаль разместил Романа на краю полузащиты — там россиянин вовсю использует свою скорость, умение подавать в штрафную с высоких позиций на фланге и помогать увеличивать темп игры на отдельных участках поля. По итогам трех туров Зобнин — лучший в команде по ключевым передачам (3,7 в среднем за игру), созданным голевым моментам (2) и второй по обводкам (1,3 в среднем за игру). Плюс Роман адаптируется к разным формациям — он может сыграть и инсайда при линейных 4-3-3, и латераля при 4-4-2 (или 3-5-2).

Основная схема «Спартака» — с «ромбом». В ней раскрылись Соболев и Мозес — теперь Виктора заменит Игнатов

При Абаскале «Спартак» не настаивает на территориальном преимуществе: средний процент владения москвичей в РПЛ — 52,5%. Красно-белые не стремятся подолгу держать мяч у себя, а, наоборот, стараются как можно быстрее доставлять его вперед через средний и короткий пас и вскрывать чужую оборону за счет скоростных вингеров и полузащитников — Мозеса, Промеса, Зиньковского и других.

При расстановке 4-4-2 у «Спартака» в центре поля вырисовывается тот самый «ромб»: Умяров располагается в опорной зоне, Зобнин и Денисов — чуть выше и держат необходимую ширину, а на позиции «десятки» играет Промес/Мозес/Игнатов. Главный плюс такой схемы — добиться численного превосходства над соперником в центре поля и сделать так, чтобы футболист с мячом оставался без опеки в подготовительной фазе (например, соперник разбирает двух хавбеков и «десятку», а опорник остается свободным). А также дать возможность «восьмеркам» поддерживать атаки вторым темпом и открываться в штрафной под обостряющие передачи, выбегая из глубины.

«Команда должна быть гибкой в тактическом плане. Схема с «ромбом» позволяет создавать численное преимущество в центре. Кроме того, два нападающих при таком построении забирают внимание сразу четырех соперников. Это, в свою очередь, дает нам больше пространства между линиями и позволяет эффективнее достигать опасных зон у чужих ворот через вертикальные действия. Однако иногда это насыщение необходимо и на флангах, тогда актуальнее становится схема 4-3-3», — говорит Абаскаль.

Переходя в финальную четверть, «Спартак» специально концентрирует свое внимание на центральном «канале» — средняя и передняя линии в один момент перестают растягивать оборону соперника и постепенно уводят оппонентов за собой. А после того как на флангах появляется свободное пространство, кто-то из партнеров вбегает туда и почти беспрепятственно получает мяч.

Например, на 23-й минуте матча с «Оренбургом» в центре скопилось пять игроков «Спартака». Хлусевич выполнил кросс в штрафную, на который, выскочив из-за спины, среагировал Мартинс, однако в данном эпизоде на перехвате сыграл вратарь.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.

А в этом моменте Зиньковский получил мяч у лицевой линии и забросил его в район 11-метровой отметки (в штрафной соперника три футболиста «Спартака», но держат из них только одного), на который среагировал Соболев, скинув мяч под удар Промесу.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1.

До травмы в атаке выделялся Виктор Мозес. Поняв, что Виктор не готов к оборонительной работе, Абаскаль трансформировал его из правого защитника в «десятку». Нигериец очень выделяется своим дриблингом, пониманием игры, способностью конструировать атаки (с помощью стеночек и намеренных передержек мяча) и дальними ударами. В четырех матчах на счету Мозеса два гола: один из них принес ничью с «Ахматом», а второй помог с разгромным счетом переиграть «Краснодар».

«Почему решили использовать Мозеса в качестве «десятки»? Это одна из причин того, почему Виктор сейчас в отличном настроении, — признавался Абаскаль. — В этой роли он чувствует себя лидером. И это вдохновение компенсирует то, что он пропустил работу с нами в Тарасовке. На мой взгляд, характеристики Мозеса позволяют ему быть оптимальным связующим звеном между полузащитой и атакующей линией. При этом он обладает отличным ударом. Так что на этой позиции он особенно эффективен. В полуфланге Виктор тоже полезен, а вот на фланге оказывается далеко от ворот».

С травмой Мозеса «Спартак» серьезно потеряет в креативе в финальной трети поля. Виктор мог создать гол буквально из ничего и решить эпизод только за счет индивидуального мастерства. Особенно актуально это было в матчах против соперников с низким оборонительным блоком. Теперь место «десятки», вероятно, займет Игнатов. Он неплохо смотрелся в игре с «Уралом» и даже забил один из мячей, но сможет ли он быть так же эффективен на дистанции — большой вопрос.

С приходом в «Спартак» нового тренера расцвел и Соболев. Россиянин теперь не привязан к конкретной позиции и все чаще встречается с мячом вне штрафной площади. Несмотря на то что Александр достаточно габаритный форвард, он умеет смещаться с мячом в глубину, протаскивать его по флангу, комбинировать с помощью коротких передач и вовремя реагировать на отскоки из-за штрафной. Соболев играет важную роль при выходе из обороны через лонгболлы — форвард цепляется за мяч в полуфлангах и придерживает его за счет игры корпусом в ожидании забегающих в свободные зоны партнеров.

Главная проблема Абаскаля — провалы в защите. Они могут подвести «Спартак» в топ-матчах

Несогласованные действия в обороне — одна из основных проблем «Спартака». У красно-белых не всегда получается блокировать передачи соперников в полуфлангах и опорной зоне — четверка хавбеков, образующая «ромб», регулярно теряет структурность и создает огромные расстояния между собой, которыми соперник пользуется для рывков между линий и численного превосходства.

В матче с «Зенитом» это было хорошо видно: игроки «Спартака» не понимали, кто из них должен идти в отбор, а кто — держать позицию и следить за другим краем, из-за чего питерцы без проблем двигали мяч и буквально за несколько секунд проходили с ним через всю опорную зону красно-белых.

Еще один важный момент — слабая игра «Спартака» при глубокой обороне. Базовая расстановка команды при Абаскале — с четырьмя защитниками. Однако по ходу матча возможны изменения. Например, против «Краснодара» красно-белые формально вышли со схемой 4-4-2, а на деле действовали в формации 3-5-2: Джикия расположился слева, Чернов играл в середине, а Денисов опускался из полузащиты на позицию правого центрального защитника. После игры Абаскаль признал: команда допускала разрывы между футболистами и давала сопернику слишком много свободы.

«Проблема была не конкретно в опорной зоне, а в связи между линиями. Мы давали сопернику больше пространства, чем должны были. Команда, стремящаяся играть в высокий прессинг, как мы, может сталкиваться с подобными сложностями», — резюмировал испанец.

«Спартак» хочет обороняться высоко, однако если соперник поджимает его к своей трети, то красно-белые испытывают трудности — у Рыбуса и Чернова проблемы с выбором позиции и скоростью принятия решений под давлением, в связи с чем они часто ошибаются при затяжных позиционных атаках соперника и игре один в один.

При Абаскале «Спартак» показывает симпатичный футбол. Москвичи создают доминирующий стиль игры и навязывают его сопернику. Однако перехваливать красно-белых не стоит — свою состоятельность им еще нужно доказать в матчах с прямыми конкурентами.