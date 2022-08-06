«А кого из серьезных соперников обыграл «Спартак»? «Краснодар»? Это была победа Левникова». Мнение Червиченко
— Получаете удовольствие от игры такого «Спартака»?
— Игра, в принципе, радует больше, чем в прошлом сезоне. Считаю, нужно говорить о том, что Абаскаль более квалифицированный тренер по сравнению с Ваноли. Он гораздо сильнее. Да, одержана победа на выезде, но я бы все же не утопал в эйфории от такого результата.
— Почему?
— А кого обыграл «Спартак» в этом сезоне? Я что-то серьезных соперников не заметил.
— «Краснодар».
— Ну... Я думаю, это больше победа Левникова, а не «Спартака». До его выкрутасов все было не так очевидно. А обыграть «Оренбург» и «Урал»... «Спартак», который претендует на самые высокие места, и должен брать шесть очков в этих встречах.
— То есть дело не в «Спартаке», а в «Урале»?
— Хозяева удивили своей беспомощностью, беззубостью. Это, кстати, не первый матч, который Шалимов со своими командами вчистую проигрывает «Спартаку»...
— Значит, вы предлагаете дождаться дерби с «Динамо» в 6-м туре и потом уже делать выводы по игре красно-белых?
— Да я думаю, что и в матче с «Сочи» будет веселуха. Потом «Динамо». Эти игры и покажут силу «Спартака». Пока обыграны мальчики для битья, плюс был судейский подарок. Это ни о чем.
— Курбан Бердыев перед стартом сезона сказал, что Промес едет с ярмарки. Но Квинси забил уже четвертый гол. Поборется ли он за звание лучшего бомбардира?
— Сейчас, на мой взгляд, Промес выглядит отлично. Один из самых полезных игроков в «Спартаке». Образовалась классная связка с Соболевым, они здорово понимают друг друга. Но все-таки надо делать скидку на уровень соперников. Ну, как сегодня защищался «Урал»? Вы видели, откуда бежал Промес, чтобы получить пас от Соболева в эпизоде с первым голом?
— Откуда?
— Из центрального круга. Игрок «Урала» его просто сопровождал, а потом еще и упустил... А второй защитник не подстраховал. Либо игроки такие бестолковые, либо тренер не может объяснить...
— Соболев сейчас в сумасшедшей форме?
— Он в хорошей форме. Отдал четыре передачи. Но опять же — в матчах против кого? Если он наберет четыре балла результативности в играх с «Сочи» и «Динамо», тогда можно судить об уровне этого форварда. А так... Можно же просто расставить кегли на тренировке, их обводить и отдавать голевые передачи. Все зависит от квалификации защитников.
— Но этот Соболев не напоминает вам Дзюбу в его лучшие годы, когда он отдавал голевые пасы направо и налево?
— Да я не принижаю Соболева. Он хорош. На нем и Промесе держится все нападение москвичей. Но у «Урала» слишком слабая оборона. Никакая! Поэтому воздержусь от сравнений. Пока «Спартак» сыграл только с одним серьезным соперником в этом сезоне.
— Вы про Суперкубок с «Зенитом»?
— Да. Вы сами видели, сколько «Спартак» пропустил. С «Ахматом» уже ничья. С «Краснодаром» надо говорить про решения Левникова. «Оренбург» и «Урал» — аутсайдеры, но и они отрезками создавали трудности команде Абаскаля.
— Однако болельщики уже сейчас называют «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото.
— На то они и болельщики. Они обязаны восторгаться успехами своей команды. Я же подхожу более критично. У нас сначала многие кричат: «Спартак» — чемпион. А после 10-го тура, увы, звучат похоронные мотивы... Так что пока я с осторожным оптимизмом смотрю на перспективы красно-белых. Давайте поглядим, что будет в матчах с «Сочи» и «Динамо»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0