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«А кого из серьезных соперников обыграл «Спартак»? «Краснодар»? Это была победа Левникова». Мнение Червиченко

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Урал» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о победе над «Уралом».

— Получаете удовольствие от игры такого «Спартака»?

— Игра, в принципе, радует больше, чем в прошлом сезоне. Считаю, нужно говорить о том, что Абаскаль более квалифицированный тренер по сравнению с Ваноли. Он гораздо сильнее. Да, одержана победа на выезде, но я бы все же не утопал в эйфории от такого результата.

— Почему?

— А кого обыграл «Спартак» в этом сезоне? Я что-то серьезных соперников не заметил.

— «Краснодар».

— Ну... Я думаю, это больше победа Левникова, а не «Спартака». До его выкрутасов все было не так очевидно. А обыграть «Оренбург» и «Урал»... «Спартак», который претендует на самые высокие места, и должен брать шесть очков в этих встречах.

— То есть дело не в «Спартаке», а в «Урале»?

— Хозяева удивили своей беспомощностью, беззубостью. Это, кстати, не первый матч, который Шалимов со своими командами вчистую проигрывает «Спартаку»...

Форвард &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промес празднует забитый мяч. «Спартак» Абаскаля продолжает штамповать победы. И отправляет Шалимова в отставку?

— Значит, вы предлагаете дождаться дерби с «Динамо» в 6-м туре и потом уже делать выводы по игре красно-белых?

— Да я думаю, что и в матче с «Сочи» будет веселуха. Потом «Динамо». Эти игры и покажут силу «Спартака». Пока обыграны мальчики для битья, плюс был судейский подарок. Это ни о чем.

— Курбан Бердыев перед стартом сезона сказал, что Промес едет с ярмарки. Но Квинси забил уже четвертый гол. Поборется ли он за звание лучшего бомбардира?

— Сейчас, на мой взгляд, Промес выглядит отлично. Один из самых полезных игроков в «Спартаке». Образовалась классная связка с Соболевым, они здорово понимают друг друга. Но все-таки надо делать скидку на уровень соперников. Ну, как сегодня защищался «Урал»? Вы видели, откуда бежал Промес, чтобы получить пас от Соболева в эпизоде с первым голом?

— Откуда?

— Из центрального круга. Игрок «Урала» его просто сопровождал, а потом еще и упустил... А второй защитник не подстраховал. Либо игроки такие бестолковые, либо тренер не может объяснить...

— Соболев сейчас в сумасшедшей форме?

— Он в хорошей форме. Отдал четыре передачи. Но опять же — в матчах против кого? Если он наберет четыре балла результативности в играх с «Сочи» и «Динамо», тогда можно судить об уровне этого форварда. А так... Можно же просто расставить кегли на тренировке, их обводить и отдавать голевые передачи. Все зависит от квалификации защитников.

— Но этот Соболев не напоминает вам Дзюбу в его лучшие годы, когда он отдавал голевые пасы направо и налево?

— Да я не принижаю Соболева. Он хорош. На нем и Промесе держится все нападение москвичей. Но у «Урала» слишком слабая оборона. Никакая! Поэтому воздержусь от сравнений. Пока «Спартак» сыграл только с одним серьезным соперником в этом сезоне.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» Абаскаля напоминает команду Карреры. Но чемпионом она не станет

— Вы про Суперкубок с «Зенитом»?

— Да. Вы сами видели, сколько «Спартак» пропустил. С «Ахматом» уже ничья. С «Краснодаром» надо говорить про решения Левникова. «Оренбург» и «Урал» — аутсайдеры, но и они отрезками создавали трудности команде Абаскаля.

— Однако болельщики уже сейчас называют «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото.

— На то они и болельщики. Они обязаны восторгаться успехами своей команды. Я же подхожу более критично. У нас сначала многие кричат: «Спартак» — чемпион. А после 10-го тура, увы, звучат похоронные мотивы... Так что пока я с осторожным оптимизмом смотрю на перспективы красно-белых. Давайте поглядим, что будет в матчах с «Сочи» и «Динамо»

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Гильермо Абаскаль
Паоло Ваноли
6
1
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
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15
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 4
П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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