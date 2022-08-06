«А кого из серьезных соперников обыграл «Спартак»? «Краснодар»? Это была победа Левникова». Мнение Червиченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о победе над «Уралом».

— Получаете удовольствие от игры такого «Спартака»?

— Игра, в принципе, радует больше, чем в прошлом сезоне. Считаю, нужно говорить о том, что Абаскаль более квалифицированный тренер по сравнению с Ваноли. Он гораздо сильнее. Да, одержана победа на выезде, но я бы все же не утопал в эйфории от такого результата.

— Почему?

— А кого обыграл «Спартак» в этом сезоне? Я что-то серьезных соперников не заметил.

— «Краснодар».

— Ну... Я думаю, это больше победа Левникова, а не «Спартака». До его выкрутасов все было не так очевидно. А обыграть «Оренбург» и «Урал»... «Спартак», который претендует на самые высокие места, и должен брать шесть очков в этих встречах.

— То есть дело не в «Спартаке», а в «Урале»?

— Хозяева удивили своей беспомощностью, беззубостью. Это, кстати, не первый матч, который Шалимов со своими командами вчистую проигрывает «Спартаку»...

— Значит, вы предлагаете дождаться дерби с «Динамо» в 6-м туре и потом уже делать выводы по игре красно-белых?

— Да я думаю, что и в матче с «Сочи» будет веселуха. Потом «Динамо». Эти игры и покажут силу «Спартака». Пока обыграны мальчики для битья, плюс был судейский подарок. Это ни о чем.

— Курбан Бердыев перед стартом сезона сказал, что Промес едет с ярмарки. Но Квинси забил уже четвертый гол. Поборется ли он за звание лучшего бомбардира?

— Сейчас, на мой взгляд, Промес выглядит отлично. Один из самых полезных игроков в «Спартаке». Образовалась классная связка с Соболевым, они здорово понимают друг друга. Но все-таки надо делать скидку на уровень соперников. Ну, как сегодня защищался «Урал»? Вы видели, откуда бежал Промес, чтобы получить пас от Соболева в эпизоде с первым голом?

— Откуда?

— Из центрального круга. Игрок «Урала» его просто сопровождал, а потом еще и упустил... А второй защитник не подстраховал. Либо игроки такие бестолковые, либо тренер не может объяснить...

— Соболев сейчас в сумасшедшей форме?

— Он в хорошей форме. Отдал четыре передачи. Но опять же — в матчах против кого? Если он наберет четыре балла результативности в играх с «Сочи» и «Динамо», тогда можно судить об уровне этого форварда. А так... Можно же просто расставить кегли на тренировке, их обводить и отдавать голевые передачи. Все зависит от квалификации защитников.

— Но этот Соболев не напоминает вам Дзюбу в его лучшие годы, когда он отдавал голевые пасы направо и налево?

— Да я не принижаю Соболева. Он хорош. На нем и Промесе держится все нападение москвичей. Но у «Урала» слишком слабая оборона. Никакая! Поэтому воздержусь от сравнений. Пока «Спартак» сыграл только с одним серьезным соперником в этом сезоне.

— Вы про Суперкубок с «Зенитом»?

— Да. Вы сами видели, сколько «Спартак» пропустил. С «Ахматом» уже ничья. С «Краснодаром» надо говорить про решения Левникова. «Оренбург» и «Урал» — аутсайдеры, но и они отрезками создавали трудности команде Абаскаля.

— Однако болельщики уже сейчас называют «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото.

— На то они и болельщики. Они обязаны восторгаться успехами своей команды. Я же подхожу более критично. У нас сначала многие кричат: «Спартак» — чемпион. А после 10-го тура, увы, звучат похоронные мотивы... Так что пока я с осторожным оптимизмом смотрю на перспективы красно-белых. Давайте поглядим, что будет в матчах с «Сочи» и «Динамо»