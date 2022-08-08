Мозес стал идеальной «десяткой» в системе Абаскаля. Его потеря — удар для «Спартака»

«СЭ» — о тяжелой травме Виктора, который пропустит около полугода.

На старте карьеры Виктор Мозес показывал сумасшедший футбол. В одной из молодежных лиг Англии он так раскручивал соперников, что они рыдали и мечтали, чтобы все закончилось. Однажды вратарь, которого Мозес за эпизод дважды обыграл между ног, пустил слезу прямо на поле. За игрока тут же вступилась его бабушка, приложившая Виктора дамской сумочкой.

Мозес тогда играл по всей ширине атаки и даже не представлял, что однажды выйдет в обороне. Это случилось при Антонио Конте, когда его «Челси» стремился за золотом чемпионата Англии. Нигериец играл великолепно. Настолько, что Антонио пригласил его в «Интер», который возглавил после «Челси».

Правда, полноценный контракт с новой командой Конте Виктор так и не подписал, зато в «Спартак» приехал в роли профильного латераля. Звучит забавно, но поначалу Мозеса действительно воспринимали как правого защитника.

Возврат на актуальную позицию — придумка даже не Гильермо Абаскаля. В «Спартаке» Мозеса впервые использовал в центре Паоло Ваноли. Случилось это в весенней игре с «Уралом», где Виктор наконец-то выглядел живым и заинтересованным. Кстати, Мозес играл в центре и раньше, еще в «Уигане», но про это уже он и сам, наверное, забыл.

Виктор Мозес. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В любом случае нигериец — один из лучших игроков старта чемпионата. Абаскаль наделил его широчайшими полномочиями по работе с мячом и эффективно использовал навык играть под давлением. Результат увидели все: Мозес не замечал соперников, укладывал фантастические голы и, по всей видимости, получал удовольствие от мяча в ногах и вовлеченности в игру. И даже улыбался, что раньше случалось крайне редко.

«Перевод на позицию «десятки» — одна из причин того, почему Виктор сейчас в отличном настроении. В этой роли он чувствует себя лидером», — говорил Абаскаль.

Порванное в Екатеринбурге ахиллово сухожилие — большущая беда для болельщиков «Спартака». Потому что команда потеряла сильнейшего игрока. Человека, способного творить магию и выкидывать моменты, как фокусник разные предметы из широких рукавов. Пожалуй, в смысле индивидуальных качеств Мозес даже мощнее зенитовских бразильцев. Или на уровне с ними.

Теперь «Спартаку» придется перестраиваться: Игнатов, Промес, Зиньковский — ключевые кандидаты на замену, но ни один из них не заменит мотивированного Мозеса на позиции «десятки».

Да, есть Игнатов, он вроде бы игрок профильный, но выглядит нестабильно и без конкретики, хотя местами прямо изысканный.

А вообще есть в травме Виктора что-то кармическое. Не в смысле, что Мозес этого как-то заслужил. Речь тут скорее о «Спартаке» в целом. Красно-белые же давно искали «десятку». Был заход с Тилем, пытались там научить играть Рошу, лепили «нового Титова» из Рыжкова и много еще кого.

И тут лучшей «десяткой» за много последних дет оказался человек, которого покупали на фланг, почти в оборону. Который очень вяленько возвращался в Россию и пропустил всю предсезонку.

А потом он получает тяжелейшую травму и выбывает на полгода — без контакта с соперником, в спокойной ситуации, когда команда вот-вот полетит в очередную атаку. Не судьба «Спартаку» получить «десятку» на годы вперед.

Что там с этой позицией? Колдовство?

Но я уверен, что Абаскаль с потерей справится. Он тактически мощный тренер — и с каждым новым матчем «Спартака» мы убеждаемся в этом сильнее.