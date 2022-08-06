«Спартак» Абаскаля напоминает команду Карреры. Но чемпионом она не станет
Уверенно разобравшись с «Уралом», «Спартак» оформил третью победу в четырех стартовых турах, показав лучшую результативность в новой истории. 11 мячей за такой отрезок команда не забивала на протяжении последних 27 лет.
Красно-белые хороши, но чемпионами не станут. Уверен, отсутствие еврокубков сыграет на руку «Зениту», который без стрессов и усталости доведет дело до победы.
Да, начало сезона получилось ярким и качественным, но делать глобальные выводы, на мой взгляд, слишком рано. В первую очередь потому, что «Спартак» еще не играл с прямыми конкурентами — все будет окончательно понятно в матчах против «Зенита» (4 сентября) и ЦСКА (15 октября).
Первые четыре игры сезона показали, что в составе нет игроков, которые бы выпадали или не выполняли свои задачи. Не так ярко смотрится пока лишь Хлусевич. Здорово, что после Суперкубка пришел в себя Умяров. Наиль на старте сезона выпал из основы, но быстро вернул себе место в центре поля. Знаю, что на тренировках Гильермо Абаскаль и его помощники постоянно отмечают игру Умярова и видят его исключительно игроком старта.
«Спартак» Абаскаля чем-то напоминает «Спартак» Карреры. В четырех матчах чемпионского сезона на счету Массимо тоже были три победы и одна ничья. Стилистически также есть сходства: обе команды действовали очень уверенно, методично душили соперников огромным числом атак и выстроенным прессингом. И это приносило результат.
Кстати, будет очень забавно, если «Спартак» станет боеспособным в год ухода Леонида Федуна. При этом те фамилии, которые звучат в медиа в последние дни, не стоит принимать всерьез. Про Матыцина, Хачатурянца и Алаева говорят с весны, но подтверждения ни одному слуху лично мне за эти месяцы найти не удалось. Практически уверен, что ни один из названных в последнее время функционеров в «Спартаке» в итоге не окажется.
Но то, что и на фоне этих слухов красно-белые не просели, а, наоборот, прогрессируют и стабильно набирают очки, тоже показатель качества.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0