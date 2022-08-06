«Спартак» Абаскаля напоминает команду Карреры. Но чемпионом она не станет

Реплика Максима Алланазарова.

Уверенно разобравшись с «Уралом», «Спартак» оформил третью победу в четырех стартовых турах, показав лучшую результативность в новой истории. 11 мячей за такой отрезок команда не забивала на протяжении последних 27 лет.

Красно-белые хороши, но чемпионами не станут. Уверен, отсутствие еврокубков сыграет на руку «Зениту», который без стрессов и усталости доведет дело до победы.

Да, начало сезона получилось ярким и качественным, но делать глобальные выводы, на мой взгляд, слишком рано. В первую очередь потому, что «Спартак» еще не играл с прямыми конкурентами — все будет окончательно понятно в матчах против «Зенита» (4 сентября) и ЦСКА (15 октября).

Первые четыре игры сезона показали, что в составе нет игроков, которые бы выпадали или не выполняли свои задачи. Не так ярко смотрится пока лишь Хлусевич. Здорово, что после Суперкубка пришел в себя Умяров. Наиль на старте сезона выпал из основы, но быстро вернул себе место в центре поля. Знаю, что на тренировках Гильермо Абаскаль и его помощники постоянно отмечают игру Умярова и видят его исключительно игроком старта.

«Спартак» Абаскаля чем-то напоминает «Спартак» Карреры. В четырех матчах чемпионского сезона на счету Массимо тоже были три победы и одна ничья. Стилистически также есть сходства: обе команды действовали очень уверенно, методично душили соперников огромным числом атак и выстроенным прессингом. И это приносило результат.

Кстати, будет очень забавно, если «Спартак» станет боеспособным в год ухода Леонида Федуна. При этом те фамилии, которые звучат в медиа в последние дни, не стоит принимать всерьез. Про Матыцина, Хачатурянца и Алаева говорят с весны, но подтверждения ни одному слуху лично мне за эти месяцы найти не удалось. Практически уверен, что ни один из названных в последнее время функционеров в «Спартаке» в итоге не окажется.

Но то, что и на фоне этих слухов красно-белые не просели, а, наоборот, прогрессируют и стабильно набирают очки, тоже показатель качества.