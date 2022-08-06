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Сегодня, 17:45

«Спартак» Абаскаля напоминает команду Карреры. Но чемпионом она не станет

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
Реплика Максима Алланазарова.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:2
Спартак
Голы
Промес, 27 (0:1), Игнатов, 43 (0:2)
Урал
Помазун Гогличидзе Эммерсон (Мамин, 73) Кузьмичев Коновалов (Емельянов, 80) Егорычев Мишкич Подберезкин (Бевеев, 62) Сунгатулин (Гаджимурадов, 46) Быковский (Бикфалви, 46) Каштанов
Спартак
Селихов Чернов Литвинов Мозес (Игнатов, 33, Зиньковский, 88) Умяров (Джикия, 88) Мартинс (Пруцев, 67) Зобнин Хлусевич Денисов Соболев (Николсон, 66) Промес
Предупреждения
Гаджимурадов 75’  -  Промес 28’, Хлусевич 51’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Богданов (Верея)

Уверенно разобравшись с «Уралом», «Спартак» оформил третью победу в четырех стартовых турах, показав лучшую результативность в новой истории. 11 мячей за такой отрезок команда не забивала на протяжении последних 27 лет.

Красно-белые хороши, но чемпионами не станут. Уверен, отсутствие еврокубков сыграет на руку «Зениту», который без стрессов и усталости доведет дело до победы.

Да, начало сезона получилось ярким и качественным, но делать глобальные выводы, на мой взгляд, слишком рано. В первую очередь потому, что «Спартак» еще не играл с прямыми конкурентами — все будет окончательно понятно в матчах против «Зенита» (4 сентября) и ЦСКА (15 октября).

Форвард &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промес празднует забитый мяч. «Спартак» Абаскаля продолжает штамповать победы. И отправляет Шалимова в отставку?

Первые четыре игры сезона показали, что в составе нет игроков, которые бы выпадали или не выполняли свои задачи. Не так ярко смотрится пока лишь Хлусевич. Здорово, что после Суперкубка пришел в себя Умяров. Наиль на старте сезона выпал из основы, но быстро вернул себе место в центре поля. Знаю, что на тренировках Гильермо Абаскаль и его помощники постоянно отмечают игру Умярова и видят его исключительно игроком старта.

«Спартак» Абаскаля чем-то напоминает «Спартак» Карреры. В четырех матчах чемпионского сезона на счету Массимо тоже были три победы и одна ничья. Стилистически также есть сходства: обе команды действовали очень уверенно, методично душили соперников огромным числом атак и выстроенным прессингом. И это приносило результат.

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Урала&raquo;. Соболев стал топ-ассистентом: впервые в карьере отдал две голевые, пас на Игнатьева — шедевр!

Кстати, будет очень забавно, если «Спартак» станет боеспособным в год ухода Леонида Федуна. При этом те фамилии, которые звучат в медиа в последние дни, не стоит принимать всерьез. Про Матыцина, Хачатурянца и Алаева говорят с весны, но подтверждения ни одному слуху лично мне за эти месяцы найти не удалось. Практически уверен, что ни один из названных в последнее время функционеров в «Спартаке» в итоге не окажется.

Но то, что и на фоне этих слухов красно-белые не просели, а, наоборот, прогрессируют и стабильно набирают очки, тоже показатель качества.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
34
14
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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