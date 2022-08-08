«Спартак» — главное открытие старта чемпионата. Вместе с ЦСКА красно-белые дарят надежду на интригу

Мало кто ждал от команды Гильермо Абаскаля такого начала сезона.

Перед стартом чемпионата авторы «СЭ» давали свои прогнозы на то, как он сложится. На вопрос «Кого из тренеров первым отправят в отставку?» большинство ответило — Гильермо Абаскаль. Я, кстати, был одним из немногих, кто назвал другую фамилию, выбрав в этой грустной номинации Йозефа Циннбауэра. Предыдущее предложение — вовсе не желание похвалиться: смотрите, мол, какой я умный, а все коллеги ошибались. На самом деле назвать Абаскаля мне показалось скучным, вот и все. Предполагая, что испанца и так назовут многие (такой ответ месяц назад казался вполне логичным), решил немного разнообразить анкету.

Вспомнил эту историю потому, что сейчас, по прошествии четырех туров, она кажется забавной. При этом абсолютной, да хотя бы какой-то более-менее крепкой уверенности в том, что Абаскаль доработает до конца сезона, по-прежнему нет. Достаточно одного спада, который непременно последует, чтобы все перевернулось. Но на данном отрезке «Спартак» — безусловный хедлайнер старта сезона, а его главный тренер — на вершине.

Сколько красно-белые останутся на гребне волны — неизвестно. Слишком уж все кажется хрупким и неустойчивым, особенно в контексте разговоров, ходящих вокруг будущего клуба. Пока подтвердилась лишь информация о возможной продаже «Открытие Банк Арены» — об этом перед матчем в Екатеринбурге сказал «СЭ» генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. Но самых разнообразных слухов, вбросов, инсайдов настолько много, что складывается вполне четкое ощущение: какие-то процессы точно идут. А вот когда и чем они завершатся — это другой вопрос.

И в этом смысле результаты «Спартака» еще больше привлекают внимание. Просто факт, не более того: самая худшая серия в истории красно-белых — шесть поражений подряд — случилась весной 2004-го, в тот момент, когда контроль над клубом переходил от Андрея Червиченко к Леониду Федуну. Вряд ли это совпадение. И то, что у Абаскаля и футболистов пока получается от всего этого абстрагироваться, — круто.

А ведь был еще внезапный отъезд спортивного директора Луки Каттани, который приводил испанца и обещал уйти вместе с тренером, если что-то пойдет не так. Впрочем, осенью 2020-го Доменико Тедеско давал результат, находясь в жестком клинче с тогдашним гендиректором Шамилем Газизовым.

Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»

Кто-то говорит: а кого, мол, обыграл «Спартак», чтобы сильно радоваться и о чем-то мечтать? Тут хочется задать встречный вопрос: а кого обыграл имеющий абсолютно идентичные с красно-белыми показатели ЦСКА? Ответ: «Урал», «Сочи», «Факел». Всех — на своем поле. Плюс гостевая ничья с «Нижним». Так что календарь «Спартака» с выездами в Грозный и Краснодар, где взято четыре очка, точно сложнее.

Да и в целом такие рассуждения кажутся совсем наивными. Потому что хорошо известно: первым к финишу длинной дистанции приходит не тот, кто удачно играет с конкурентами, а тот, кто проходит ее максимально ровно и стабильно, не проседая в качестве (тут вершиной эволюции являются команды Пепа Гвардиолы). В истории «Спартака», кстати, есть такой пример: в чемпионате-2005 одержана только одна победа во встречах с командами из топ-6 (+1=4-5), но занято итоговое второе место. Полагаю, что никто в красно-белом сообществе не отказался бы от такого сценария, особенно учитывая ожидания перед стартом.

Ну и глобально такая хорошая форма «Спартака» и ЦСКА дает небольшую надежду на интригу и на то, что очередной титул «Зенита» если и случится, то будет оформлен не за пять туров до финиша. И следующий тур в этом отношении крайне любопытен, поскольку красно-синие едут в Санкт-Петербург, а «Спартак» принимает очень неудобный для себя «Сочи». Любопытен, но, исходя из мысли, высказанной абзацем выше, точно не определяющий.

Главное для тех, кто хочет посоперничать с «Зенитом», — не разбазаривать свои очки. Как это получается у «Спартака» и ЦСКА, станет понятно туров через пять-шесть.