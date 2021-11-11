Четыре аргумента против расставания.

Все больше разговоров, что тренер «Спартака» Руй Витория уйдет. На замену ему уже подготовлен экс-помощник Конте Паоло Ваноли, который якобы из-за «Спартака» отказался от работы в «Тоттенхэме». Но чем обернется для «Спартака» увольнение португальца?

Во-первых, конечно, очередными спорами про объективность увольнения тренера. Да, «Спартак» очень низко в РПЛ и часто теряет концентрацию, как в игре с «Ростовом», но расстояние до топ-4 — вполне отыгрываемое даже до завершения осеннего отрезка РПЛ, а в Лиге Европы команда может выйти в плей-офф, хотя до начала турнира многие предрекали красно-белым последнее место в группе. Более того, прямо сейчас (если исключать матч с «Зенитом» и второй матч с «Лестером») Витория построил одну из лучших оборонительных конструкций «Спартака» за долгое время.

Во-вторых, «Спартак» снова выглядит токсичным местом для тренерской работы, где новый специалист должен трижды оценивать свои шансы не только с футбольной, но и с политической точки зрения. Напомню, Виторию приглашал спортивный директор Дмитрий Попов, но он почти сразу покинул клуб из-за скандала с акционерами. Так Руй Витория остался без поддержки спортивного руководства и усиления состава. Повлияло ли это на результат? Вопрос открытый, но вот то, что «Спартак» сначала думает об увольнении тренера, а потом — об усилении, делает такое решение заведомо неоднозначным.

В-третьих, клуб дает шанс критикам добавить в череду сильных, но не раскрывшихся в «Спартаке» тренеров еще и Виторию. Логично подумать, что в «Спартаке» выживают только те коучи, которые дают результат моментально. К сожалению, практика показывает, что на перестройку в красно-белом клубе, а следовательно и на стратегическое планирование, времени нет. Выходит, здесь могут работать только тренеры-спасатели, среди которых очень мало тренеров-стратегов, способных на строительство качественной команды хотя бы на два-три сезона вперед. Кстати, самый явный тренер-спасатель в РПЛ прямо сейчас — Игорь Черевченко. Его успехи в первые сезоны восхитительны, провалы во второй части характерны и даже узнаваемы. Но это пример, давайте дальше.

В-четвертых, спорное увольнение тренера окажется еще одним фактором, способствующим завышению цен в переговорах со «Спартаком». В похожей обстановке и футболистам, и тренерам нужно платить по повышенному прайсу за сложность и напряженность условий работы. По-моему, менеджмент красно-белых как раз настроен на глобальное повышение эффективности расходов, но получается немного иначе.

Если подводить итог, то все четыре проблемы довольно легко угадываются. «Спартак» проходил это уже много раз, но почему-то абсолютно ничего позитивного из ошибок не вынес. Другое дело, что красно-белые — такой клуб, фейлы которого моментально забываются, если к команде приходит даже рандомный успех.

В этом смысле очень важно, какую политику «Спартак» выберет после увольнения Витории (если таковое случится), и кто придет ему на смену. Если условный Паоло Ваноли даст мгновенный результат, то индульгенция наступит моментально: и Зареме Салиховой, и Леониду Федуну.

Ну а если нет — то тут даже думать не хочется.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.