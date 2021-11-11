Антон Чистяков — об уходе Тедеско, возможном возвращении Крала и будущем «Спартака».

Бывший селекционер «Спартака» и ЦСКА Антон Чистяков стал новым гостем YouTube-канала «Вышли!».

Промес помог «Спартаку» завоевать серебро

— Антон, спустя год есть ли понимание, почему у вас не получилось задержаться в «Спартаке»?

— Я считаю, мы все делали правильно, в соответствии с нашими планами. Была поддержка от гендиректора Томаса Цорна, главного тренера Доменико Тедеско. Почему дальше не получилось? Тут ответ на поверхности, об этом многие знают.

— Как происходило ваше увольнение?

— Довольно быстро все произошло. Ушел Томас, я этого не ожидал. У нас была запланирована встреча с акционером. Для меня все это было неожиданно. Может быть, Томас лучше чувствовал эту ситуацию. Но когда уходит человек, который приглашал тебя на работу, и если ты работаешь в «Спартаке», автоматически стул спортивного директора начинает раскачиваться. Тебя брал на работу один человек, а пришел новый генеральный директор со своими взглядами. Так получилось.

— Последние три трансфера «Спартака» — Кофрие, Хендрикс и Промес. Как вы оцените каждого с точки зрения скаута?

— По Кофрие и Хендриксу мне сложно говорить, никогда они не были в моих списках. Промес, на мой взгляд, помог завоевать серебро. Это оправданный трансфер, он знал клуб и чемпионат, а в команде знали его сильные стороны. Что касается Хендрикса и Кофрие, если бы я был в «Спартаке», скорее всего, сконцентрировался бы на других футболистах.

— Насколько сложно продавливать решения в «Спартаке»?

— Это довольно длительный процесс. Сначала ты определяешь трансферные цели, составляешь шорт-лист, обсуждаешь его с главным тренером и гендиректором. Если у вас сходится мнение, что определенный футболист идет под первым номером, а другие под вторым и третьим, идете дальше. Как правило, шорт-лист не может состоять даже из пяти футболистов. На игроках ниже третьего номера не стоит фокусироваться, нужно прорабатывать первые варианты. Список выносится на трансферный комитет, проводятся предварительные переговоры, обсуждаются все условия сделки: зарплата футболиста, агентские выплаты, сам трансфер. И совет директоров уже принимает решение.

— Вы сейчас можете рассказать, кто был в ваших списках?

— Если честно, не люблю возвращаться в прошлое и рассуждать в сослагательном наклонении. Футболисты были, но не хочу об этом говорить.

Не понимаю, почему «Спартак» взял себе Рошу

— Сейчас болельщики обсуждают, стоило ли брать в команду Монтиэля. Он был в ваших списках?

— Да, я знаю этого футболиста, он очень хороший. На тот момент выступал в сборной Аргентины. Но, по моей информации, на него цена была довольно высокой, там больше 10 миллионов евро.

— В итоге он ушел в «Севилью» и там не играет из-за травм. В «Спартаке» было бы иначе?

— Сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Если игрока берут в «Севилью», значит, он обладает рядом качеств. Почему у него там не получилось — сейчас сложно говорить. Но футболист качественный, это факт.

— Когда вы приходили в «Спартак», там была «стена плача» с несостоявшимися трансферами. Как это выглядело?

— В офисе висели газетные распечатки. Уже не вспомню всех, кто там был, я особо не вглядывался. Мане, Салах были. Я просто улыбнулся и попросил это убрать.

— Почему в «Спартаке» не получилось у Педро Роши?

— Не попали с ним. Сложно объяснить причины. За Бразилией я слежу, мне реально интересно наблюдать за появлением талантов у них. Там очень конкурентная лига, много турниров и молодежных первенств. На тот момент покупка Роши тоже у меня вызвала недоумение. Я его никогда не просматривал, ни в какой список он у меня не проходил. Не знаю, почему клуб остановился на нем. Вроде там сорвался трансфер Луана, было закрытие трансферного окна, нужно было срочно кого-то привезти. Как по мне, лучше вообще не брать никого, чем футболиста, в котором ты не уверен.

— Луан тоже пропал после тех разговоров.

— Да. Тогда еще с ним вел переговоры «Арсенал», но не договорились.

— Как вы оцениваете трансфер Крала?

— Очень высоко. Он был приобретен до меня, я его в «Спартаке» видел. Когда мы общались с Тедеско, Крал был одним из ключевых футболистов в средней зоне. Его отдали в хорошую аренду. Но не знаю деталей этой сделки.

— Почему при Витории он почти не играл?

— Не могу сказать. Наверное, это лучше тренеру адресовать. Я тоже был удивлен, что Крал уезжает, а тот же Хендрикс остается.

— Хендрикса только что взяли, как его могли сразу убрать?

— Когда у тебя есть лимит, нужно очень аккуратно подходить к сделкам с легионерами. Странно брать иностранных футболистов под ротацию. Если ты берешь легионера, он должен рассматриваться только в стартовый состав.

Тедеско понимал, что ему будет тяжело работать в таких условиях

— На ваш взгляд, почему на самом деле Тедеско принял решение об уходе?

— В какой-то степени решение Тедеско об уходе из «Спартака» удивило, а в какой-то нет. Вроде понятно, когда тренер приходит в большой клуб, он хочет внести вклад, реализовать идеи. Не удивил его уход в связи с теми моментами, которые происходили. За его период работы сменилось три генеральных директора. Каждый новый человек — это заново выстроенная коммуникация, новые идеи, новые замыслы. Он понимал, что ему тяжеловато будет работать в таких условиях. Чтобы с тренера спрашивать результат, нужно создать ему максимальные условия для работы. Где-то не до конца он чувствовал, что работает в комфортных условиях.

— Есть мнение, что одна из главных причин неудач Витории — отсутствие коммуникации с игроками, которая была у Тедеско. Как строился процесс коммуникации при Тедеско?

— Примеров масса. Большая заслуга Доменико, что он выстроил такую «химию» в команде. Я ежедневно видел, как он общается с футболистами и создает атмосферу в коллективе. Он все делал гармонично, с кем-то мог жестко поговорить, с кем-то пошутить. Игроки чувствовали классную коммуникацию с главным тренером, это давало результат на поле. Тедеско выжимал максимум из той команды.

— А вас удивило серебро «Спартака»? Многим болельщикам не нравился стиль игры при Тедеско.

— Это очень крутой результат. Он реально выжал максимум. Меня не удивило серебро. Я поработал с этим тренером, его философия и методика должны были принести результат.

— Что будет дальше в «Спартаке»?

— Сложно сказать.

— Как вам Руй Витория?

— За тренера говорят результаты. Если у него будет удачная серия до зимней паузы, его могут оставить. В «Спартаке» всегда большие ожидания от главного тренера. Очень важна поддержка от менеджмента, руководства и спортивного директора. Последнего он лишился, ему стало вдвойне сложнее. Не будет результатов — его уберут. Мой прогноз — весной он не будет работать.

По поведению Влашича было понятно, что он больше не хочет играть в России

— Вы изначально нашли Влашича для ЦСКА. Было ли заметно по нему в последнее время, что он больше не хочет играть в России?

— Нашли его все вместе. Селекция — это коллективная работа. Но я был причастен. Нынешним летом по его поведению было видно, что он не хотел играть, хотел уехать. Его голова была уже в другом чемпионате, не в России, это сказывалось на игре. Влашич был системообразующим игроком для ЦСКА, поэтому его уход сразу ударил по результатам команды. Не секрет, что его хотел купить «Зенит». Если бы они предложили больше той суммы, которая изначально фигурировала, за которую в итоге ЦСКА его продал, то думаю, что сделка вполне могла состояться.

— Были разговоры, что при Каррере «Спартак» хотел приобрести Марио Фернандеса.

— В Бразилии эта тема зародилась. У Марио Фернандеса и Фернандо был один агент. Из-за этого появились слухи, что он мог перейти в «Спартак». Могу допустить, что у агента и Карреры состоялся диалог. Массимо мог сказать агенту, что очень хочет видеть Марио у себя. Но не представляю, как такой трансфер мог бы произойти, зная Марио Фернандеса, его отношение к клубу. Вполне возможно, что он завершит карьеру в ЦСКА.

— А почему он не уходит из ЦСКА? Были ли по нему запросы из Европы?

— До предметного разговора, официального запроса от европейских клубов по Фернандесу не доходило. Им интересовались, за ним следили, о нем знали, но до конкретики дело не дошло. Им интересовались из Испании, клуб из топ-5. Были разговоры, но полноценных переговоров не было.

— Что думаете о трансфере бразильца Бруно Фукса?

— Я знал его, высоко оцениваю этого футболиста. У него случился ряд травм, какая-то напасть. Пока не стоит на нем ставить крест. Надеюсь, он еще принесет пользу.

— Как вам Эджуке?

— Мне он очень нравится, сильно прибавил. Сначала про него говорили, что ноги опережают голову. Но у него очень хороший материал для работы. Здесь важна работа тренерского штаба. В этой команде он один из лидеров.

— Если бы вы были в селекции ЦСКА, посоветовали бы купить Антона Заболотного?

— Зависит от условий. Он пришел свободным агентом. С учетом лимита такой футболист не лишний.

— Из ЦСКА в «Локомотив» перешли Тикнизян и Марадишвили за 5 и 7 миллионов. Как это расценивать?

— ЦСКА хорошо продал. «Локомотив» лишился Мухина, им нужен был россиянин со схожими характеристиками. Я очень высоко оцениваю Костю Марадишвили. Вообще при новом немецком проекте Цорна и Рангника оба должны заиграть.