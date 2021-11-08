Мнение Игоря Рабинера.

К финишу первого круга РПЛ ближайший конкурент «Зенита» — «Сочи», который в субботу размазал ЦСКА (4:1), забив трижды к 16-й минуте. Да, для хозяев был неприятный момент во втором тайме, когда армейцы, сделав три замены, забили один и на кураже чуть не сократили до 2:3 — Заболотный-вратарь спас. Но после этого «Сочи» спокойно положил мяч на землю и забрал его, выпустил Ангбана вместо уставшего Нобоа, успокоил игру, а в концовке и забил четвертый.

Глядя на цифры и не видя игры, можно сильно обмануться — равное количество ударов всего и в створ, почти одинаковое (49/51) владение. Но на самом деле, кроме первых 15 минут второго тайма, у ЦСКА не было ничего. А «Сочи» при желании контролирует мяч так, как в этом сезоне никто другой. У команды Владимира Федотова много голов рождается из комбинаций, основанных на этом владении, — вспомните и гостевой матч с «Партизаном», и оба мяча в прошлом туре с «Арсеналом».

Я был на весеннем матче «Сочи» с ЦСКА Ивицы Оличана на «Фиште». Там в принципе было то же самое, просто «Сочи» не реализовал кучу моментов и выиграл с минимальным преимуществом — 2:1. Давайте сравним составы 18 апреля, чуть больше чем полгода назад.

Тройка центральных защитников у «Сочи» была вообще другой! Тогда: Мевля — Миладинович — Прохин. Двух первых в команде нет, третий дисквалифицирован. Нет также Барача, как и Прохина, основного в этом сезоне.

Против ЦСКА сзади вышли Маргасов — Родригау — Юрганов. Последний играл еще за тот же клуб времен «Динамо» СПб, первый — номинальный игрок бровки. Основной защитник в этом сезоне только один — Родригау.

И тогда, и сейчас играл второй вратарь «Сочи» — Николай Заболотный. Сослан Джанаев успел поправиться и снова травмироваться.

Поменялся центрфорвард: игрок сборной России Заболотный теперь в стартовом составе ЦСКА, а в «Сочи» — взятый за 1,2 миллиона евро колумбиец Кассьерра, начинавший в «Аяксе». У него уже 7+3 в восьми матчах. Он быстр, легок, при этом достаточно габаритен и с чутьем на гол — смотреть приятно. С ЦСКА у него два гола и две передачи, дубль был и в прошлом туре с «Арсеналом».

У ЦСКА тоже поменялось полсостава. В «Локомотив», по-моему, только рады были за такие деньги отпустить Марадишвили и Тикнизяна (не думаю, что эта радость при взгляде на прогресс этих парней сохранится надолго). Объективно большая и невосполнимая потеря — Влашич. О Рондоне уже большинство не помнит, что он в ЦСКА вообще был. Уход Карпова ослаблением точно не назовешь.

Я это к чему. У сочинцев, и так далеко не топовых по составу в лиге, поменялась еще половина игроков. Вся защита, основной центрфорвард, хронически сломан первый вратарь. Почти на всех игроков потрачены копейки. А команда — на втором месте.

У меня нет никаких сомнений, что Владимир Федотов — в этом сезоне лучший тренер РПЛ. Он и в прошлом сезоне был одним из; сейчас Слуцкий с трудом выкарабкивается из кризиса, Черевченко вообще уже уволен, Тедеско ушел сам, а Семак находится в настолько других условиях по сравнению со всеми остальными, что тут даже сравнивать бессмысленно.

Но Федотов, имея совершенно «земной» состав, с которым и десятое место занять легко, идет на втором месте.

А как работает в «Крыльях» Осинькин — один кайф же смотреть! Еще с прошлого года, с ФНЛ. И сейчас уже на шестом месте.

Я просто не понимаю, зачем топ-клубам искать далеко не звездных тренеров-иностранцев, когда у нас люди так работают и им, не сомневаюсь, намного меньше надо. Ну, это право клубных боссов: хотят — пусть ищут. Им — шашечки. А «Сочи» и «Крыльям» — ехать.

Из легионеров можно пока выделить Шварца, безусловно. Но Федотов и Осинькин работают как минимум не хуже.