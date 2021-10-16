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«Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку. С чего все началось

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
16 октября, 20:40
16 октября. Москва. «Спартак» - «Динамо». Потасовка игроков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Потасовка в матче. Потасовка в матче. Потасовка в матче. Потасовка в матче. Потасовка в матче. Потасовка в матче. Потасовка в матче.
16 октября. Москва. «Спартак» - «Динамо». Потасовка игроков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Захарян чуть не травмировал Кофрие, Соболев ругался со Шварцем, Фомин оттаскивал Джикию.
Спартак — Динамо

Самый взрывоопасный момент московского дерби — драка стенка на стенку в конце первого тайма.

Незадолго до перерыва Арсен Захарян жестко подкатился под Максимилиано Кофрие. Бельгиец получил по ноге, выкатился за пределы поля и закричал — за его здоровье реально стало страшно.

Потасовка в матче.
Потасовка в матче.

Подкат Захаряна действительно получился грубым. Арсен не попал по мячу и въехал Кофрие в голеностоп. За партнера тут же заступился Самюэль Жиго: он толкнул Захаряна и вдобавок что-то ему сказал.

Потасовка в матче.
Потасовка в матче.

Динамовцы также встали на защиту своего одноклубника. Первым на помощь к Арсену подоспел Вячеслав Грулев, а дальше началась потасовка — в ней участвовали практически все игроки, находившиеся на поле. А спустя несколько секунд к месту подтянулись запасные игроки, сотрудники клубов и даже тренеры!

Потасовка в матче.
Потасовка в матче.

На кадрах выше хорошо видно, как Сандро Шварц что-то выговаривает Самюэлю Жиго.

А здесь Даниил Фомин буквально оттаскивает Георгия Джикию, с которым совсем недавно играл за сборную России.

Потасовка в матче.
Потасовка в матче.

Во время драки Кофрие все еще оказывали помощь.

Потасовка в матче.
Потасовка в матче.

Одна из камер выхватила кадры, как Жиго и запасной голкипер «Динамо» Игорь Лещук начали бодаться лбами, но их вовремя оттащили друг от друга.

Потасовка в матче.
Потасовка в матче.

Обошлось без серьезных травм и последствий для игроков. Сергей Карасев показал по две желтых карточки для каждой из команд. У «Динамо» предупреждение получили Арсен Захарян, автор грубого подката, и Вячеслав Грулев, у красно-белых — Самюэль Жиго и Георгий Джикия.

Потасовка в матче.
Потасовка в матче.

До этой потасовки Карасев успел показать три желтых карточки игрокам «Динамо». Итого — семь предупреждений в первом тайме!

Но обиднее всего было Жиго: из-за этой карточки защитник не сыграет в следующем туре с «Зенитом».

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Драка во&nbsp;время матча.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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