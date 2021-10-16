«Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку. С чего все началось

Захарян чуть не травмировал Кофрие, Соболев ругался со Шварцем, Фомин оттаскивал Джикию.

Самый взрывоопасный момент московского дерби — драка стенка на стенку в конце первого тайма.

Незадолго до перерыва Арсен Захарян жестко подкатился под Максимилиано Кофрие. Бельгиец получил по ноге, выкатился за пределы поля и закричал — за его здоровье реально стало страшно.

Потасовка в матче.

Подкат Захаряна действительно получился грубым. Арсен не попал по мячу и въехал Кофрие в голеностоп. За партнера тут же заступился Самюэль Жиго: он толкнул Захаряна и вдобавок что-то ему сказал.

Потасовка в матче.

Динамовцы также встали на защиту своего одноклубника. Первым на помощь к Арсену подоспел Вячеслав Грулев, а дальше началась потасовка — в ней участвовали практически все игроки, находившиеся на поле. А спустя несколько секунд к месту подтянулись запасные игроки, сотрудники клубов и даже тренеры!

Потасовка в матче.

На кадрах выше хорошо видно, как Сандро Шварц что-то выговаривает Самюэлю Жиго.

А здесь Даниил Фомин буквально оттаскивает Георгия Джикию, с которым совсем недавно играл за сборную России.

Потасовка в матче.

Во время драки Кофрие все еще оказывали помощь.

Потасовка в матче.

Одна из камер выхватила кадры, как Жиго и запасной голкипер «Динамо» Игорь Лещук начали бодаться лбами, но их вовремя оттащили друг от друга.

Потасовка в матче.

Обошлось без серьезных травм и последствий для игроков. Сергей Карасев показал по две желтых карточки для каждой из команд. У «Динамо» предупреждение получили Арсен Захарян, автор грубого подката, и Вячеслав Грулев, у красно-белых — Самюэль Жиго и Георгий Джикия.

Потасовка в матче.

До этой потасовки Карасев успел показать три желтых карточки игрокам «Динамо». Итого — семь предупреждений в первом тайме!

Но обиднее всего было Жиго: из-за этой карточки защитник не сыграет в следующем туре с «Зенитом».