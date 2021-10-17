Над Эджуке все смеялись, но он тащит ЦСКА. До «Зенита» армейцам всего три очка

Самый прогрессирующий игрок РПЛ забил победный гол «Уралу» — 1:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА — 0:1 (0:0)

Гол: Эджуке, 52.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Герасимов, Гогличидзе (Подберезкин, 86), Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев, Колесниченко, Гаджимурадов, Аугустыняк, Бикфалви (Максименко, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов (Дзагоев, 77), Обляков, Зайнутдинов (Чалов, 67), Бийол, Мухин (Васин, 85), Заболотный, Эджуке (Кучаев, 85).

Предупреждение: Гогличидзе, 62.

Судьи: Любимов. Абусуев, Ермаков (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

17 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

ЦСКА без проблем справился с «Уралом»: сразу включил тотальный контроль (в первом тайме процент владения не опустился ниже 72%) и задавил давлением (казалось, гости играют в экономрежиме), но даже при такой игре чуть не пропустил первым.

После руки Зайнутдинова казалось, что ЦСКА привез максимально нелепый пенальти, — арбитра Любимова даже позвали к монитору. Но повторы убедили, что все по правилам: да, Бахтиер сыграл рукой, но она находилась в естественном положении, без движения навстречу мячу и попытки в него сыграть.

Значит, все чисто.

«Урал» — ЦСКА.

Так «Урал» лишился главного шанса перевернуть игру — ЦСКА продолжил доминировать и хотя создавал минимум моментов, все же забил. Единственный мяч на счету Чидера Эджуке, который наконец-то адаптировался в России, набрал топ-форму и уже вытаскивает матчи в одиночку.

Хотя год назад в это было невозможно поверить.

Эджуке стал самой дорогой покупкой ЦСКА летом-2020: получив новых спонсоров, клуб привез в Москву Адольфо Гайча (8,5 миллиона евро), Бруно Фукса (8) и Бактиера Зайнутдинова (2). А за Эджуке вывалил 11,5 миллиона — и эта цифра шокировала всех в Нидерландах. Там игрока «Херенвена» оценивали скромнее.

В России Чидера старался сразу показать все скилы: постоянно включал дриблинг, передерживал мячи и палил из любых позиций (конечно, мимо). Первые месяцы он скорее мешал команде.

Но весной наконец-то адаптировался, а в этом сезоне окончательно раскрылся. В сентябре Эджуке стал главным дриблером лиги (по данным Opta, Чидера совершил 26 удачных обводок — минимум на пять больше, чем у других игроков) и во второй раз подряд победил в голосовании за игрока месяца в ЦСКА.

Зинедин Эджуке отправил Адамова в буфет ? pic.twitter.com/dw8ITw9OBQ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 17, 2021

«Чиди действительно прибавил во многих компонентах, — подтверждал Акинфеев. — Он стал гораздо лучше взаимодействовать с Обляковым, с Заболотным, с другими игроками. Отмечу, что Эджуке прибавил и в оборонительных действиях, этот момент я тоже считаю очень важным».

Спустя месяц Игорь добавил, что помимо адаптации на Эджуке сильно повлиял Алексей Березуцкий. Тренер ЦСКА часто разговаривает с игроком и просит не передерживать мяч. Главное правило: в штрафной можно финтить сколько угодно, но в центре поля нужно быстро избавляться.

Все это сработало: Эджуке прокачал статистику (3+2 в 11 матчах) и идеально интегрировался в схему ЦСКА. А его фирменные смещения с левого фланга в центр стали одной из атакующих фишек для Березуцкого.

Именно оттуда пришел гол в матче с «Ахматом», а «Уралу» Чидера вколотил практический с той же точки. Правда, теперь даже не пришлось использовать скорость и дриблинг: он просто сместился в пустую зону и классно пробил в касание.

Благодаря Эджуке ЦСКА поднялся в топ-4 и обновил статистику с «Уралом» (после выхода в РПЛ у армейцев ноль поражений в 18 матчах), а Чидера утвердился не только в статусе ключевого игрока, но и лучшего трансфера за последнее время. Эджуке всего 23, и судя по его нынешнему состоянию, 11,5 миллиона уже не кажутся космическим прайсом, который нереально отбить.