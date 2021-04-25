У ЦСКА и «Спартака» совсем разные проблемы. Выиграет тот, кто сможет лучше их замаскировать

Тактическое превью московского дерби.

ЦСКА сменил тренера в перерыв на сборные, но не имел возможности в полноценном составе отработать игровые принципы Ивицы Олича. Поэтому хорвату пришлось адаптировать свои идеи под существующую систему, с чем он справляется пока спорно. С одной стороны, ЦСКА еще сохраняет шансы в борьбе за вторую строчку и потерял очки только в матче с «Сочи», с другой — во всех играх армейцы сталкивались с проблемами в атаке и получали достаточно много ударов по своим воротам (например, «Сочи» набил 3,78 xG).

Кадровые проблемы пока сбивают планы армейцев на выход в еврокубки. Команда провела последние матчи без Марио Фернандеса, на чье место главный тренер переводил Карпова и Марадишвили. Магнуссон выбыл до конца сезона — это не только потеря левоногого центрального защитника, но и вынужденные метания в формировании новой пары. И Карпов, и Васин (в большей степени) склонны к ошибкам, выходя на позиции левого центрального защитника.

У Тедеско меньше головной боли при формировании состава, но сохраняются проблемы с поиском баланса. Разнообразив атаку после трансфера Промеса, красно-белые получили еще один вариант впереди, но полностью утратили баланс в обороне. Тактические ошибки центральных и крайних защитников создают контраст при контратаках и игре в низком блоке, чем воспользовалась в последнем туре Уфа.

Проблемы ЦСКА, которыми может воспользоваться «Спартак»

Главная проблема ЦСКА сейчас — подбор центральных защитников. Как по отдельности, так и все вместе они испытывают проблемы под активным прессингом. Это заключается как в плохой обработке мяча на приеме (Васин, Карпов), так и в ошибках при выполнении передач под давлением. Трансфер Рондона частично решает эту проблему — теперь команда не только за счет скорости и легковесности использует свободное пространство, которое соперник оставляет сзади, но и с большим успехом выигрывает там мяч в верховых единоборствах (51% при 9 единоборствах/90) с последующей точной скидкой.

Еще в прошлом сезоне Гончаренко отошел от модели агрессивного давления, применяя более сбалансированный подход. ЦСКА стал меньше накрывать соперника высоко (седьмое место по интенсивности прессинга), располагаясь на чужой трети только в статичных ситуациях, и больше стал встречать уже за центральной линией. Олич не стал ломать эту идею, сохранив основные принципы при прессинге и высоту расположения всех линий. При этом сохранились и проблемы, с которыми встречается средний блок ЦСКА.

Если убрать за рамки персональные ошибки, которые встречаются у всех игроков армейцев (например, в эпизоде ниже Дзагоев поздно переключился в оборону, из-за чего по его игроку пришлось ускоряться Облякову), то есть одна основная тенденция — армейцы плохо встречают соперников на фланге, причем эта проблема применима для обоих крайних защитников.

Зона перед опорными.

Здесь Рыбчинский получил свободу, так как партнер заранее увел Облякова в полуфланг и предоставил Дмитрию пространство для маневра. Щенников сохранял дистанцию, чтобы успеть среагировать на следующее движение, но он не успел заблокировать заброс в штрафную, где идеально открылся Камано. В этом эпизоде раскрывается главная проблема ЦСКА: армейцы дают сопернику возможность выполнять смещения/передачи в свободную зону в центр, за которыми может сразу следовать проникающий пас или заброс в штрафную.

«Сочи» раскрыл еще одну проблему армейцев при обороне в низком блоке: кроме самих забросов из центра, эффективны также скидки в район входа в штрафную, где опорные полузащитники ЦСКА недостаточно хорошо навязывают борьбу. Если в эпизоде ниже Марадишвили вовремя переключился на мяч (хотя все равно не успел сыграть на опережение), то Обляков пропустил включение Нобоа и остался вне зоны подбора, так как медленно возвращался назад.

Игра на подборе.

Даже при той плотности, которую команда создает в зоне мяча, они проигрывают борьбу за второй мяч и дают бить по воротам из опасных позиций.

Проблемы «Спартака», которые на руку армейцам

Основная проблема «Спартака» в весенней части сезона — это не лучшее выступление центральных защитников. Джикия систематично допускает тактические ошибки, например, ломает линию, сильно опускаясь (относительно других центральных защитников) в глубину. В таких эпизодах соперники пользуются пространством перед ним либо разрывами между Георгием и другими центральными защитниками.

Для Жиго характерна другая ошибка: Самюэль сильно переоценивает свои кондиции, из-за чего возникают эпизоды, как в матче с «Уфой».

Игра Самюэля Жиго.

Изначально Жиго выходил встречать Андрича, но продолжил движение к следующему сопернику (Милетич), который ускорялся с мячом. При этом как по скорости, так и по траектории он не успевал накрыть его. В итоге прошла передача во фланг, после которой Мрзляк сделал голевой прострел в штрафную.

Игра Самюэля Жиго.

Момент показателен еще тем, что Крал, который по эпизоду находился выше Самюэля, успел сделать рывок в оборону и по итогу оказался намного ближе к своим воротам, чем Жиго. Стоит отметить и желтую карточку, которую получил француз: пошел в подкат, когда хотел перехватить мяч, но не успел и сбил Мрзляка. Во втором тайме Жиго получил вторую желтую, участия в дерби он не примет.

«Локомотив» также подчеркнул проблемы Маслова, которые раскрываются в игре один в один. При выходе в контратаку железнодорожники быстро меняли направление на фланг Павла, где Смолов и Крыховяк создавали «два в одного» в зоне. Защитнику «Спартака» приходилось пласироваться к своей штрафной, не вступая в активный отбор. Поэтому Смолов спокойно входил в штрафную и шел в обводку под левую ногу Маслова, пробивая по воротам следующим касанием. По ходу матча эти эпизоды повторялись минимум три раза, что в сумме вылилось в 0,31 xG из зоны Павла.

Ко всему добавлялся слабый оборонительный вклад обоих крайних защитников. Айртон и Мозес склонны высоко располагаться в позиционной атаке, делая большой вклад, но оба задерживаются в высоких позициях, зачастую добегая в оборону уже под второй темп.

Итог

Очевидный план на игру для армейцев — выпускать Эджуке слева под Маслова. Он один из сильнейших дриблеров в РПЛ (13 обводок/90 с успешностью 69%), который эффективен при поддержке партнеров (уводят страхующих и освобождают зону под смещение в центр).

Важно, будет ли играть Марио Фернандес. На его позицию может выйти Марадишвили, но без него центральная зона армейцев теряет важный баланс. С Карповым в роли правого защитника ЦСКА станет менее эффективен в позиционных атаках и уязвим к открываниям и передачам за спину.

«Спартак» начинает весенние матчи с высокого прессинга, что может дать результат красно-белым. Армейцы испытывают проблемы при выходе из обороны под активным давлением. Еще многое будет решать работа пары опорных полузащитников — Крала и Умярова, которые будут вынуждены много смещаться во фланговые зоны на подстраховку и контролировать перемещения Влашича.

Обе команды в последнее время потеряли баланс, но игра на своих сильных сторонах должна сделать матч особенно интересным.

Никита Тимофеев