Арбитр Панин неприятно удивил. Судья изобрел в Уфе новые правила и допустил много ошибок

Разбираем работу бригады рефери во время матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Сочи» (2:3).

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Уфа» — «Сочи» — 2:3 (1:2)

Голы: Прохин, 8 (0:1). А.Заболотный, 14 (0:2). Кротов, 19 (1:2). Жамалетдинов, 78 (2:2). Нобоа, 90+1 — с пенальти (2:3).

«Уфа»: Чернов, Йокич, Никитин, Морозов (Милетич, 46. Голубев, 73), Бауэр, Табидзе, Иванов, Кротов (Бизоза, 86), Камилов (Жамалетдинов, 73), Мрзляк (Сысуев, 62), Андрич.

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Пруцев, 60).

Предупреждения: Цаллагов, 9. Мрзляк, 51. Нобоа, 53. Йокич, 54. Камилов, 59. Миладинович, 61. Иванов, 82.

Удаления: Цаллагов, 45. Йокич, 90+1.

Судьи: Панин (Дмитров). Сафьян (Москва), Петросян (Бронницы).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва).

25 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

22-я минута. Вратарь «Уфы» и 16 секунд владения мячом

Арбитр Игорь Панин и вратарь хозяев Алексей Чернов изобрели новые правила игры. В соответствии с ними голкипер контролировал мяч 16 секунд вместо шести, которые установлены теми правилами, по которым играют в других городах России. Судье следовало остановить игру и назначить свободный удар в пользу «Сочи».

25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи» — 2:3.

25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи» — 2:3.

34-я минута. Не вынесено предупреждение за удар локтем

Панин ошибочно не наказал желтой карточкой нападающего гостей Александра Руденко, который в борьбе за мяч попал локтем в голову Олегу Иванову.

25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи» — 2:3.

45-я минута. Ошибочно удален Цаллагов

Арбитр ошибочно вынес предупреждение полузащитнику гостей Ибрагиму Цаллагову. Для сочинца оно стало вторым, и он покинул поле. Цаллагов нарушил правила, но это был обычный фол по неосторожности. Следовало ограничиться назначением штрафного удара.

25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи» — 2:3.

Ошибочно вынесены предупреждения Нобоа и Камилову

На 52-й минуте Панин ошибочно вынес предупреждение полузащитнику гостей Кристиану Нобоа после падения Вячеслава Кротова. А семь минут спустя судья также ошибочно наказал желтой карточкой уже хавбека «Уфы» Владислава Камилова, который вообще не нарушил правила.

63-я минута. Правильно не назначен пенальти

Судья принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В их штрафной площади после удара Морица Бауэра действительно произошел контакт мяча с левой рукой Данила Пруцева. Но она находилась в естественном положении — сочинец прижал обе руки к телу.

25 апреля. Уфа. «Уфа» — «Сочи» — 2:3.

89-я минута. Ошибку арбитра исправили ВАР

Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота уфимской команды. Он не увидел, что после удара Сергея Терехова Боян Йокич парировал мяч отставленной в сторону рукой. Судье помогли его видеоассистенты Артем Любимов и Дмитрий Чельцов. После их проверки Панин сам посмотрел видеозапись и поменял свое решение, указав на 11-метровую отметку.

Так как защитник «Уфы» лишил соперника явной возможности забить гол, он, помимо пенальти, был наказан удалением.