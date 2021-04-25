Арбитр Панин неприятно удивил. Судья изобрел в Уфе новые правила и допустил много ошибок
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
27-й тур
«Уфа» — «Сочи» — 2:3 (1:2)
Голы: Прохин, 8 (0:1). А.Заболотный, 14 (0:2). Кротов, 19 (1:2). Жамалетдинов, 78 (2:2). Нобоа, 90+1 — с пенальти (2:3).
«Уфа»: Чернов, Йокич, Никитин, Морозов (Милетич, 46. Голубев, 73), Бауэр, Табидзе, Иванов, Кротов (Бизоза, 86), Камилов (Жамалетдинов, 73), Мрзляк (Сысуев, 62), Андрич.
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Пруцев, 60).
Предупреждения: Цаллагов, 9. Мрзляк, 51. Нобоа, 53. Йокич, 54. Камилов, 59. Миладинович, 61. Иванов, 82.
Удаления: Цаллагов, 45. Йокич, 90+1.
Судьи: Панин (Дмитров). Сафьян (Москва), Петросян (Бронницы).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва).
25 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».
22-я минута. Вратарь «Уфы» и 16 секунд владения мячом
Арбитр Игорь Панин и вратарь хозяев Алексей Чернов изобрели новые правила игры. В соответствии с ними голкипер контролировал мяч 16 секунд вместо шести, которые установлены теми правилами, по которым играют в других городах России. Судье следовало остановить игру и назначить свободный удар в пользу «Сочи».
34-я минута. Не вынесено предупреждение за удар локтем
Панин ошибочно не наказал желтой карточкой нападающего гостей Александра Руденко, который в борьбе за мяч попал локтем в голову Олегу Иванову.
45-я минута. Ошибочно удален Цаллагов
Арбитр ошибочно вынес предупреждение полузащитнику гостей Ибрагиму Цаллагову. Для сочинца оно стало вторым, и он покинул поле. Цаллагов нарушил правила, но это был обычный фол по неосторожности. Следовало ограничиться назначением штрафного удара.
Ошибочно вынесены предупреждения Нобоа и Камилову
На 52-й минуте Панин ошибочно вынес предупреждение полузащитнику гостей Кристиану Нобоа после падения Вячеслава Кротова. А семь минут спустя судья также ошибочно наказал желтой карточкой уже хавбека «Уфы» Владислава Камилова, который вообще не нарушил правила.
63-я минута. Правильно не назначен пенальти
Судья принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В их штрафной площади после удара Морица Бауэра действительно произошел контакт мяча с левой рукой Данила Пруцева. Но она находилась в естественном положении — сочинец прижал обе руки к телу.
89-я минута. Ошибку арбитра исправили ВАР
Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота уфимской команды. Он не увидел, что после удара Сергея Терехова Боян Йокич парировал мяч отставленной в сторону рукой. Судье помогли его видеоассистенты Артем Любимов и Дмитрий Чельцов. После их проверки Панин сам посмотрел видеозапись и поменял свое решение, указав на 11-метровую отметку.
Так как защитник «Уфы» лишил соперника явной возможности забить гол, он, помимо пенальти, был наказан удалением.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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