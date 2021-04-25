В преддверии главного дерби страны вспоминаем, как нынешний главный тренер ЦСКА Ивица Олич забивал голы в ворота «Спартака».

«В Италии за такой нырок он получил бы желтую»

Первое свидание Олича со «Спартаком» произошло 20 октября 2003 года. К тому времени хорват буквально ворвался в наш чемпионат, в восьми первых матчах за ЦСКА наколотив аж шесть мячей. Болельщики красно-синих, естественно, ждали продолжения голевой феерии в дерби.

Но красно-белые не дали разбежаться армейскому форварду, да и острых передач он получил немного. Тем не менее Олич был активен и после великолепного паса Ярошика нанес опасный удар с 20 метров, однако отлично сыграл Ковалевски.

Во втором тайме Ивица упал в штрафной «Спартака» после единоборства с Митрески, но арбитр Чеботарев фола со стороны защитника не увидел и пенальти не назначил.

Присутствовавший на игре будущий тренер красно-белых Невио Скала одобрил решение судьи: «Что касается эпизода с падением Олича в штрафной площади «Спартака», то пенальти там явно не было. Более того, в Италии за подобный нырок Олич получил бы желтую карточку».

20 октября 2003 года. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:0. Игор Митрески, Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Корреспондент «СЭ» после игры сделал вывод, что Оличу не слишком комфортно действовать в атаке ЦСКА в дуэте с Денисом Поповым: «Легионер, к слову, выглядел белой вороной в окружении привычного окраса партнеров. Играл в абсолютно несвойственный последним футбол, а потому пути форварда и адресованных ему из глубины мячей частенько расходились. В связке же с Поповым, мне показалось, работать Оличу и вовсе противопоказано: сотрудничество тандема во встрече со спартаковцами выглядело таким же «эффективным», как совместный труд впряженных в одну телегу коня и трепетной лани. КПД самого дорогостоящего армейца, вне всякого сомнения, мог быть повыше, обеспечь его передачами хавы. Но полузащитники, чуть ли не весь матч первыми успевавшие на подбор, точностью и неординарностью пасов не отличались. Что и вынуждало зависимого от них хорвата самостоятельно добывать и доставлять в зону досягаемости ворот соперника мячи».

Тем не менее специалисты и болельщики в один голос восхищались игрой хорвата и сожалели, что армейцы не приобрели его чуть раньше — до злополучного матча с «Вардаром».

— Как я могу сожалеть о том, что было не в моих силах изменить? — парировал Евгений Гинер после того, как ЦСКА, разгромив «Ротор» (3:0, на счету Олича первый гол), впервые в российской истории выиграл золотые медали. — Ругать себя мог бы только в случае, если бы действительно опоздал. Поверьте, вопрос с Оличем решился в кратчайшие сроки!

Дмитрий Кириченко, Ивица Олич и Сергей Игнашевич. Фото Григорий Филиппов, —

«Как вернуть место в составе? Оформить хет-трик!»

Сезон-2004 начался для Олича неудачно. В первой же игре против «Торпедо-Металлурга» он повредил плечо, и сменивший Валерия Газзаева Артур Жорже начал делать ставку на Кириченко. Иногда в пару к нему португалец отправлял Семака. В итоге в первых восьми турах чемпионата России хорват провел на поле в общей сложности 190 минут, не отметившись результативными действиями. У Кириченко же игра шла: пять голов в восьми встречах!

— Трудно ли быть резервистом? Совсем нет. Другое дело, что подобное не доставляет удовольствия, — заметил Олич. — Все игроки хотят одного — места в основном составе. Я тоже. Думаю, скоро тренеры вернут меня в состав. Сначала у меня была травма, потом пришлось набирать форму. Не могу сказать, что нахожусь в оптимальном физическом состоянии.

— А как вернуть себе место в стартовом составе? Есть рецепт от Олича?

— Ну... (Задумавшись.) Забить гол. А лучше — три! Очень помогает.

Именно хет-трик хорвата в ворота «Ротора» в 9-м туре в корне изменил для него ситуацию в ЦСКА. Причем Олич умудрился трижды огорчить волгоградцев за тайм, заменив в перерыве конкурента Кириченко.

К своему второму дерби со «Спартаком» он вновь подошел уже в качестве основного форварда армейцев.

На следующий день после матча «СЭ» вышел с таким заголовком: «Скажут Ивица — кричите Олич!»

Именно хорват убил интригу в дерби. На 78-й минуте после навеса Одиа со штрафного, находясь спиной к воротам и ощущая затылком дыхание Тамаша, Ивица сумел воспользоваться нерасторопностью румына. Олич ловко принял мяч на грудь, а в следующее мгновение, резко развернувшись, неотразимо пробил боковыми ножницами по цели — 2:0!

Жест Бебето

В июле 2004 года Евгений Гинер произвел обратную рокировку на тренерском мостике армейцев. У руля команды вновь встал Газзаев, а клуб приобрел Вагнера Лава. В первых играх новый тренер выпускал в атаке армейцев бразильца и хорвата. Но вот в дерби против «Спартака» Олич остался в запасе, уступив место на поле Кириченко.

Это не помешало ему стать главным героем встречи. Выйдя на замену сразу после перерыва при счете 1:1, он на 89-й минуте принес ЦСКА победу — 2:1. После подачи с фланга у ворот Ковалевски возникла сутолока. Хорват оказался расторопнее остальных и неотразимо пробил в правый от вратаря угол.

«Рвануться быстрее всех к отскочившему от головы Тамаша мячу, изящно укротить его первым касанием, а вторым хлестко пробить с лета из неудобного положения в узенький просвет между защитниками и штангой — вот он, фирменный почерк неистового хорвата. В который раз уже заряженность Олича на цель на последних минутах приносит армейцам три очка!» — восхищался действиями армейского легионера корреспондент «СЭ».

Забив решающий гол, Олич исполнил знаменитый «номер Бебето»: сымитировал качание на руках младенца.

— Первому сыну я посвятил гол в ворота итальянцев на чемпионате мира, а второму — тот, что забил теперь в московском дерби, — объяснил после финального свистка Олич.

— Вы появились на поле лишь во втором тайме. Знали об этом заранее?

— Так было договорено с тренером, поскольку позавчера я играл в Швеции и прилетел в Москву лишь накануне.

Ивица Олич и Клементе Родригес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В шаге от рекорда

В следующий раз Олич огорчил «Спартак» 22 мая 2005 года — через четыре дня после победы армейцев в Кубке УЕФА. В Лиссабоне в финальном матче против «Спортинга» Ивица вышел в маске из-за перелома носа.

— У хорватского форварда была серьезная травма. Но как же он хотел играть! — рассказывал Газзаев. — В среду начальник команды Александр Стельмах повез на традиционное утреннее совещание три варианта масок, которые мог бы надеть Олич на время матча. Две забраковали, а в третьей разрешили играть. Примерно в 13.30 я вызвал футболиста вместе с доктором команды, и мы провели небольшое совещание. Его итогом стало решение — Олич выйдет на поле в стартовом составе! Игрок пообещал, что жалеть об этом не придется, — и оказался человеком слова. Не избегал борьбы, жестких столкновений, постоянно цеплялся за мяч. С учетом своей травмы Ивица проявил себя настоящим воином!

Обладатель Кубка УЕФА обыграл лидера чемпионата, перевернув все с ног на голову во втором тайме. Алдонин, Василий Березуцкий и, наконец, Олич отправили красно-белых в нокаут — 3:1. Хорват завершил отличную трехходовку с участием Алдонина и Гусева.

https://youtu.be/XcyCZKEYudE

Таким образом, Олич забил спартаковцам в третьем подряд матче российского первенства. Подобной серией в поединках с красно-белыми до него могли похвастать только два игрока — Валерий Есипов (будучи полузащитником «Ротора») и Эктор Бракамонте («Москва»). При этом у Олича появился шанс стать автором рекорда — если бы он отличился и в матче второго круга.

Ивица Олич и Фининью. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Узнал еще одно русское слово — «крестообразная»

Не сложилось. В товарищеском матче с Бразилией (1:1) хорват получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.

— Травма у меня почти один в один, как у Дмитрия Сычева, — сокрушался Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ». — В связи со своей бедой узнал еще одно русское слово — «крестообразная».

— Травмы никогда не случаются вовремя, и все же жутко обидно, что это произошло сейчас, когда вы набрали отличную форму... (Олич с 10 голами шел в лидерах бомбардирской гонки РПЛ. — Прим. «СЭ»)

— В прошлом году со мной случилась очень похожая история. Только заиграл в полную силу — тут же получил серьезную травму. Долго лечился, восстанавливался — и вот опять. Не могу понять, почему так происходит. Словно сглазил кто-то...

В декабре 2005 года ЦСКА подписал пятилетний контракт с бразильцем Жо, который в новом сезоне и составил дуэт в атаке армейцев с Вагнером Лавом.

Олич вернулся на поле только в марте 2006-го, выйдя на замену в игре с нальчикским «Спартаком» и отдав голевой пас Василию Березуцкому. В целом в первом круге того сезона хорват, как правило, начинал встречи на скамейке запасных. В дерби со «Спартаком» он отыграл всего 13 минут. Кстати, мог выйти и раньше, но Вагнер Лав отсрочил свою замену, забив гол.

— На 60-й минуте Олич появился у кромки поля...

— Да, чтобы заменить Вагнера, — заметил Газзаев. — И тут бразилец забивает гол. После этого к игроку обычно приходит вдохновение, и он способен превзойти себя самого. Я все объяснил Оличу, прежде чем вернуть его на скамейку. Что касается Вагнера, то у него действительно открылось второе дыхание. Не случайно уже при счете 1:1 он мог забить второй гол, но чуточку промахнулся после прекрасной передачи Жиркова.

— А что посоветовали Оличу перед выходом на поле?

— Напомнил ему, что мы в меньшинстве и потому надо уделить внимание и атаке, и обороне. Но в первую очередь нацелил его на ворота соперника, в которые, надеялся, Олич сумеет забить победный гол.

— Выходит, и в эти минуты ЦСКА стремился к тому, чтобы вырвать победу?

— Конечно. А разве с трибуны это не бросалось в глаза?

Ивица Олич и Войцех Ковалевски. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отчисление из сборной, последний гол «Спартаку»

В стартовый состав армейцев хорват вернулся лишь в августе, когда травму получил Жо. Но как! В шести матчах Олич забил пять голов и отдал две результативные передачи. В списке его жертв, естественно, оказался и «Спартак».

Причем за четыре дня до дерби главный тренер сборной Хорватии Славен Билич отчислил из команды Олича, Срну и Балабана. Как выяснилось, футболисты провели время в загребском ночном клубе «Фонтана» и только под утро вернулись в словенский Брежице, где в тренировочном лагере хорваты готовились к матчу с Россией.

— На самом деле все было, мягко говоря, не так, — рассказал Олич корреспонденту «СЭ». — В субботу нам предоставили выходной, причем в гостиницу необходимо было вернуться к полуночи. К сожалению, мы втроем прибыли на два часа позже положенного. Засиделись в одном из загребских ресторанов.

— Откуда же тогда взялись эти самые 5.30 утра?

— Понятия не имею. Скорее всего, в том самом ресторане, где мы ужинали, оказался журналист. Ну и написал заметку, где все расписал в ярких красках, добавив от себя то, чего и в помине не было. Даже полицию приплел, с которой у нас якобы случился конфликт.

— А на самом деле?

— Это была обычная проверка документов. Полицейские посмотрели бумаги и ушли. Вот и все. Оправданий не ищу. Поступил неправильно, непрофессионально. Допустил промах — понес заслуженное наказание. Хотя, если честно, надеялся, что моя безупречная с точки зрения режима (до этого злосчастного эпизода) карьера вполне позволяла рассчитывать на менее суровое наказание.

— Вас отлучили от сборной навсегда?

— Да что вы! Только на один матч.

В дерби с красно-белыми Газзаев решил придержать хорвата до второго тайма и не прогадал. Ивица вышел на замену вместо Таранова и на 63-й минуте после удобного навеса Жиркова головой подрезал мяч в дальний угол ворот — 2:1. «Спартак» от поражения спас Павлюченко.

— Вы опять огорчили красно-белых. Получается, «Спартак» можно назвать «вашей» командой? — спросили Олича после игры.

— Забивать — моя прямая обязанность как нападающего. К тому же «Спартак» — наш принципиальный соперник, на которого всегда особый настрой. Так что, наверное, можно сказать и так.

Это был последний матч Олича против «Спартака» в качестве игрока. В январе 2007-го он перешел в «Гамбург».

Уже в это воскресенье узнаем, сможет ли хорват огорчить красно-белых будучи тренером.