Валерий Газзаев: «Есть ощущение, что ЦСКА двигается по пути «Спартака»...»

О событиях в нашем и мировом футболе — в интервью знаменитого российского тренера, обладателя Кубка УЕФА и четырехкратного чемпиона России, сейчас главы комитета по делам национальностей Государственной думы РФ

— «Зенит» — чемпион?

— Из команд, которые находятся в лидирующей группе, — «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин» — реальную конкуренцию «Зениту» могут составить только железнодорожники. И речь даже не о набранных очках, а о качестве и содержании игры — победная серия в чемпионате и Кубке России родилась совсем не случайно. Когда смотришь за «Локо», то видишь, что самим футболистам нравится, как они играют. А это один из самых главных стимулов для достижения результата! Видны и тактическая схема, и требования, которые предъявляет тренерский штаб и выполняют игроки, и свой стиль команды. Когда я вижу матчи «Локомотива», то замечаю, чего и какими методами хотят добиться тренер и футболисты.

К сожалению, в России очень редко можно сказать про ту или иную команду, что у нее есть стиль и четкие принципы футбола. Это касается даже клубов, которые занимают места в верхней части турнирной таблицы.

А вот за «Локомотивом» сейчас очень приятно наблюдать. Особенно меня радует, что в составе появляется много молодых игроков, будущих потенциальных футболистов сборной России. В общем, весной из всех клубов я бы выделил именно железнодорожников. Хорошая работа главного тренера и его штаба видна сегодня по результатам «Локомотива».

Но ваш вопрос был про «Зенит» и шансы на золото. Надо признать, что отрыв у петербуржцев достаточно велик. Реально ли отыграть его на такой короткой дистанции, учитывая еще и календарь? Объективно, сделать это очень тяжело. Чтобы интрига возродилась, нужно, чтобы «Зенит» как минимум дважды уступил в оставшихся четырех турах. Честно говоря, это маловероятно. Хотя нет ничего невозможного. Поэтому поздравлять питерцев с третьим подряд золотом мы будем, когда они его завоюют. Учитывая, что это опытная команда с опытными игроками, думаю, что «Зенит» в итоге станет первым.

— Ваше отношение к тому, что сейчас происходит с ЦСКА? В момент назначения Ивицы Олича вы публично пожелали удачи молодому и неопытному тренеру, сказав, что на нем большая ответственность. Откровенно говоря, пока Олич ожидания не оправдывает. Улучшений в действиях армейцев не видно, два важных матча — с «Сочи» и с «Локомотивом» в Кубке — проиграны...

— ЦСКА вылетел из Кубка, а очки в чемпионате даются очень тяжело. Так происходило и до прихода Олича, и после его назначения. И календарь ближайших встреч — непростой. Сейчас главная задача — набирать очки и попасть в еврокубки. На данный момент сложно говорить о стиле и какой-либо красоте футбола в исполнении ЦСКА. Но надо понимать: за такой короткий срок, какой работает Олич, радикально что-то поменять и что-то построить невозможно. Это мы, кстати, видели и на примере Николича в «Локомотиве» — ему потребовался, по сути, год, чтобы добиться от команды выполнения своих требований и принципов.

Оценивать молодого тренера Олича, который только-только начинает свою деятельность, можно будет уже после того, как он какое-то время поработает с армейцами, проведет с ними подготовительный период. Плюс надо понимать, что Ивица пришел в клуб, где даже второе-третье место не считается успехом. Поэтому требования очень высоки. Пока что, еще раз повторю, ЦСКА нужно всеми силами набирать очки и выходить в еврокубки. В противном случае сезон можно будет признать провальным. Но я уверен, что у клуба есть силы и возможности этого избежать. А Оличу желаю набраться опыта и со временем стать большим тренером.

— Как вы оцените «Спартак», с которым ЦСКА встретится в дерби в ближайшее воскресенье?

— «Спартак» играет очень нестабильно. По составу красно-белые как минимум не уступают никому в РПЛ. И такие провалы, как с «Уфой», — это вина не только футболистов, но и тренерского штаба.

— А в чем причина неудачи?

— Говорить о недооценке соперника и переоценке своих возможностей нет смысла. Хотя я бы отметил, что в двух последних матчах «Уфа» выглядела весьма прилично. Уфимцы во главе с новым, молодым тренером не только выбрали правильную тактику, но и в принципе переиграли «Спартак». Счет 0:3 невозможно назвать случайностью. И если красно-белые претендуют на лидерство, то не имеют права не только терпеть поражение от «Уфы», но и показывать футбол такого невысокого уровня. Нельзя уступать в подобных встречах, когда идет борьба за место в Лиге чемпионов. Отсюда и нервы у игроков, удаление Жиго...

Учитывая возможности «Спартака», амбиции и качественное комплектование состава, надо разбираться, почему с командой происходят такие необъяснимые вещи. Это вопрос к тренерскому штабу, потому что владельцем созданы великолепные условия для того, чтобы реализовывать потенциал клуба. «Спартак» с учетом своих возможностей и традиций должен каждый год бороться только за первое место, но этого не происходит.

— В 2008 году вы заранее объявили, что покинете ЦСКА в конце года, и тогда это подхлестнуло команду — она заиграла еще ярче. Можно ли провести параллель с нынешней ситуацией с Доменико Тедеско?

— Считаю, тогда дело было не в объявлении. В тот момент я, прежде всего, поменял тактический рисунок — мы перешли со схемы 3-5-2 на 4-3-3. Задача тренера в сложных ситуациях вносить коррективы. Очень сложно пройти сезон на одном уровне: срывы и спады — это нормальное явление в футбольной команде. И здесь штаб должен вносить изменения либо в тактическое расположение в целом, либо в индивидуальные тактические функции игроков. Работа тренера — это творчество, вдохновение, постоянные размышления о том, как сделать коллектив сильнее. В то время мастеровитые футболисты ЦСКА правильно восприняли эти требования, и это отразилось на качестве игры и, самое главное, на результате. В общем, все несколько сложнее, чем вы думаете: недостаточно просто сказать «я ухожу», чтобы все раскрепостились и стали выглядеть лучше.

— Ваше мнение об отставке Мурада Мусаева из «Краснодара»?

— Я читал большое интервью Мусаева после его ухода... Хотелось бы поддержать молодого и действительно талантливого специалиста — на первых порах было видно, что он требует от футболистов, у команды действительно был стиль, она играла при Мусаеве в зрелищный атакующий футбол. Основополагающими принципами тогдашнего ведения игры являлись четкий контроль мяча и активные действия в зоне соперника. Но потом почему-то футболисты перестали все это выполнять. Лично мне кажется, главная причина последних неудач в том, что молодому тренеру не хватило самостоятельности. На мой взгляд, руководство клуба должно делать все возможное, чтобы поддерживать авторитет Мусаева, несмотря не его возраст. Без этого результатов никогда не будет!

К сожалению, в нашем футболе часто случается, что тренер не имеет самостоятельности. И когда он пытается угодить руководителю, в итоге получаются низкие результаты.

В футбольном клубе при правильном построении работы должно быть два человека, от кого зависят уровень игры команды и конечный результат. Это президент, который создает условия для реализации глобальных задач, и главный тренер, который имеет свободу выбора, реализует свой потенциал и требует от футболистов выполнения всех поставленных задач.

В очередной раз хочу сказать самые теплые слова в адрес Евгения Гинера, по моему мнению, это образцовый президент клуба. В течение семи лет совместной работы все было выстроено правильно и работало как часовой механизм, поэтому ЦСКА в тот период взял множество трофеев, в том числе Кубок УЕФА. Клуб завоевал прекрасную репутацию на международной арене. И неслучайно вашего покорного слугу на протяжении пяти лет подряд приглашали на форум элитных тренеров Европы. Никто и никогда не вмешивался в работу главного тренера, в кадровый выбор, комплектование, тактику и стратегию игры. Любые решения всегда выполнялись, но при этом и спрос был высочайшим. Это, на мой взгляд, образцовые отношения президента и главного тренера, за них я очень благодарен Евгению Ленноровичу.

Лично мне бы очень хотелось, чтобы в родном для меня клубе все и дальше функционировало в правильном ключе. Потому что сейчас при виде некоторых решений может возникнуть ощущение, что ЦСКА двигается по пути «Спартака».

— Как вы расцениваете выбор «быков» в пользу Виктора Гончаренко?

— Это решение президента «Краснодара», поэтому не имею никакого права говорить, правильный это выбор или нет. Вмешиваться в чужие дела никогда не стану. Все покажут результаты в чемпионате.

— Какие из клубов РПЛ хотите еще отметить в хорошем или плохом смысле?

— Очень приятное впечатление также оставляют «Динамо» и «Рубин», которые тоже реально претендуют на места в еврокубках. Эти команды демонстрируют хороший, зрелищный, интересный футбол. Разочаровал «Ростов»: который сезон начинает прилично, а заканчивает неудачно. Нужен анализ, почему так регулярно происходит. Остальные, по сути, борются за выживание.

— Ваше мнение о существовании в РПЛ живого трупа в лице «Тамбова», чьи результаты предсказуемы и вокруг них много плохих разговоров.

— Честно говоря, мне не хочется возвращаться к этой теме. Уже высказывался о ситуации в начале весны, когда всем миром пытались реанимировать «Тамбов». Считаю, не нужно доводить до момента, когда приходится кого-то спасать. Перед каждым сезоном клубы должны проходить жесткую процедуру лицензирования, и те, кто не соответствует требованиям РПЛ, не имеет своего стадиона и финансов, не должны в ней выступать. Надо опираться на факты, а не на пустые обещания.

Проект «Тамбов» изначально выглядел провальным. В чем мы все и убедились. Игрокам месяцами не платили зарплату. Невозможно в такой ситуации долго держать футболистов в тонусе. Команда принимала соперников в других городах — это тоже абсурд. Плюс нужно уходить от финансирования клубов из региональных бюджетов, потому что это влечет за собой целую череду банкротств.

— На днях сначала был создан, а потом быстро закрыт проект европейской Суперлиги. Вы одним из первых в России публично выступили против ее запуска.

— Я изначально надеялся, что создать Суперлигу не удастся. Мое отношение к идее крайне негативное. Аналогичным оказался подход и западных СМИ, и простых болельщиков по всей Европе, и футбольных профессионалов, начиная с таких людей, как Арсен Венгер и Алекс Фергюсон. На мой взгляд, в проекте не было спортивного принципа. Вот стал кто-то победителем Суперлиги — и дальше что? Играли бы одни и те же команды. Никто из 15 «клубов-основателей» не мог бы вылететь. То есть во главу угла ставилась исключительно коммерция. Но футбол — это же не только деньги.

Собственно, даже те, кто изначально обозначил свое участие, быстро все поняли и стали выходить из проекта. После жесткого выступления президента УЕФА, национальных федераций и лиг весь футбольный мир поднялся и воспротивился созданию Суперлиги, которая противоречила бы духу игры.

Сейчас существует прекрасная система проведения внутренних и международных соревнований, она давно опробована и всех устраивает. С 2024 года увеличится количество участников и матчей в Лиге чемпионов, для болельщиков станет еще больше ярких зрелищ, и доходы клубов тоже возрастут. И каждый из них станет отстаивать честь своей страны, национальной федерации и своих болельщиков.