В воскресенье «Спартак» примет ЦСКА. Этот матч станет едва ли не последней возможностью для обеих команд зацепиться за Лигу чемпионов. Ничья не устроит никого

Дерби — это круто. Всегда. Страсти, эмоции, адреналин. Даже если с турнирной точки зрения матч ничего не решает, давние взаимоотношения так раскалят атмосферу — хоть прикуривай.

А когда еще и в таблице на кону стоит очень многое — это вообще сказка. Вот как сейчас. «Спартак» на третьем месте, ЦСКА — на пятом, команды разделяет всего одно очко, до финиша же лишь четыре тура.

Оба клуба рискуют остаться без еврокубков, которые сейчас гарантирует место не ниже четвертого. Каким ударом это станет после весьма неплохо начинавшегося сезона — можно только представить. Ведь и красно-белые долго назывались главным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство, и красно-синие после 21-го тура шли на второй строчке. Одни зимой вернули Промеса, другие накупили новичков на 32 миллиона евро. Амбиций хоть отбавляй, а результат последнее время хромает.

Доменико Тедеско и Ивица Олич — под большим давлением. У немца поражения в двух последних играх — от «Локо» и от «Уфы». У хорвата после трех стартовых побед над «Тамбовом», «Арсеналом» и «Ротором» тоже две осечки — против «Сочи» в РПЛ и «Локомотива» в кубковом турнире.

Скепсис по поводу приглашения Олича нарастает. У Тедеско диспозиция совершенно другая — он уходит, а не только пришел, но суть дела это не сильно меняет. Вернуться в Германию, оставив «Спартак» без еврокубков, совершенно иное, нежели втащив его в Лигу чемпионов. Разница же между этими двумя событиями, возможно, будет в те самые три очка, что разыграют в Тушине в воскресенье. Посмотрите на плотность в таблице!

В общем, дерби ожидается шикарное. И тут уж не так важно, у кого серьезнее потери или насколько армейцы устали в кубковом матче в среду. Отговорки не принимаются, пленные не берутся, а лозунг, под которым пройдет встреча, может быть только один.

Победа или смерть!