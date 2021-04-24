Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — ЦСКА: победа или смерть!

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» — ЦСКА: победа или смерть!»

№ 8426, от 23.04.2021

Доменико Тедеско vs Ивица Олич. Фото «СЭ» Дерби «Спартак» — ЦСКА — в воскресенье. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско vs Ивица Олич. Фото «СЭ»
Теги:
В воскресенье «Спартак» примет ЦСКА. Этот матч станет едва ли не последней возможностью для обеих команд зацепиться за Лигу чемпионов. Ничья не устроит никого
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич (№8) и&nbsp;защитник &laquo;Спартака&raquo; Айртон.«Спартак» злой, но победит ЦСКА. «Зенит» не отдаст очки «Ротору» в Петербурге. Прогнозы на 27-й тур РПЛ

Дерби — это круто. Всегда. Страсти, эмоции, адреналин. Даже если с турнирной точки зрения матч ничего не решает, давние взаимоотношения так раскалят атмосферу — хоть прикуривай.

А когда еще и в таблице на кону стоит очень многое — это вообще сказка. Вот как сейчас. «Спартак» на третьем месте, ЦСКА — на пятом, команды разделяет всего одно очко, до финиша же лишь четыре тура.

Оба клуба рискуют остаться без еврокубков, которые сейчас гарантирует место не ниже четвертого. Каким ударом это станет после весьма неплохо начинавшегося сезона — можно только представить. Ведь и красно-белые долго назывались главным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство, и красно-синие после 21-го тура шли на второй строчке. Одни зимой вернули Промеса, другие накупили новичков на 32 миллиона евро. Амбиций хоть отбавляй, а результат последнее время хромает.

Никола Влашич и&nbsp;Алекс Крал: ЦСКА и &laquo;Спартак&raquo; сыграют в&nbsp;27-м туре РПЛ.«Спартак» и ЦСКА ждет дерби за Лигу чемпионов, «Локомотив» идет за «Зенитом»

Доменико Тедеско и Ивица Олич — под большим давлением. У немца поражения в двух последних играх — от «Локо» и от «Уфы». У хорвата после трех стартовых побед над «Тамбовом», «Арсеналом» и «Ротором» тоже две осечки — против «Сочи» в РПЛ и «Локомотива» в кубковом турнире.

Скепсис по поводу приглашения Олича нарастает. У Тедеско диспозиция совершенно другая — он уходит, а не только пришел, но суть дела это не сильно меняет. Вернуться в Германию, оставив «Спартак» без еврокубков, совершенно иное, нежели втащив его в Лигу чемпионов. Разница же между этими двумя событиями, возможно, будет в те самые три очка, что разыграют в Тушине в воскресенье. Посмотрите на плотность в таблице!

18&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Красно-белые потерпели крупное поражение в&nbsp;день 99-летия клуба.«Спартак» — ЦСКА: дерби жизни

В общем, дерби ожидается шикарное. И тут уж не так важно, у кого серьезнее потери или насколько армейцы устали в кубковом матче в среду. Отговорки не принимаются, пленные не берутся, а лозунг, под которым пройдет встреча, может быть только один.

Победа или смерть!

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7671
Все опросы
Как закончится дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Пил пиво со сметаной и яйцом, а еще смесь для грудничков». Почему тело ветерана ММА покрылось шишками
«Боюсь, эти «Крылья» могут разлететься...» Интервью агента Павла Андреева
Брэндан нокаутировал Мораеса и возглавил таблицу PFL
Экс-владельцу «Витязя» дали 17 лет строгого режима. Он привозил из Америки тафгаев, устраивал бойни и управлял Чеховским районом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора
vs
33
Офсайд
Следующая статья
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры