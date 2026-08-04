ЦСКА по пенальти победил «Локомотив» в FONBET Кубке России, Бориско отразил удар Сильянова в серии

ЦСКА на выезде переиграл «Локомотив» в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 5:4).

Счет на 40-й минуте открыл защитник армейцев Матеус Рейс. «Локомотив» сумел отыграться в концовке основного времени, отличился Александр Сильянов.

В серии пенальти точнее оказались игроки гостей — новичок ЦСКА Максим Бориско отбил удар Сильянова.

После первого тура ЦСКА с 2 очками занимает второе место в группе D. «Локомотив» (1 очко) идет третьим.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет против «Акрона», а «Локомотив» в гостях встретится с «Ростовом». Обе игры пройдут 18 августа.