«Крылья Советов» обыграли махачкалинское «Динамо» в FONBET Кубке России

«Крылья Советов» обыграли махачкалинское «Динамо» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 — 2:1.

Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Счет на 15-й минуте матча открыл нападающий самарцев Денис Макаров ударом из-за пределов штрафной. Ответный гол на 47-й минуте с пенальти забил нападающий «Динамо» Владимир Хубулов. Увеличил преимущество самарцев на 63-й минуте встречи забил форвард гостей Джеффри Чинеду.

В следующем туре группового этапа «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Зенитом» (19 августа), а «Динамо» в гостях встретится с «Балтикой» (20 августа).