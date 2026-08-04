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«Крылья Советов» обыграли махачкалинское «Динамо» в FONBET Кубке России

Сергей Ярошенко

«Крылья Советов» обыграли махачкалинское «Динамо» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 — 2:1.

Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Счет на 15-й минуте матча открыл нападающий самарцев Денис Макаров ударом из-за пределов штрафной. Ответный гол на 47-й минуте с пенальти забил нападающий «Динамо» Владимир Хубулов. Увеличил преимущество самарцев на 63-й минуте встречи забил форвард гостей Джеффри Чинеду.

В следующем туре группового этапа «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Зенитом» (19 августа), а «Динамо» в гостях встретится с «Балтикой» (20 августа).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
04 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:2
Крылья Советов

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
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