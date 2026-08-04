«Родина» со счетом 5:0 разгромила «Рубин» в FONBET Кубке России

«Родина» одержала крупную победу над «Рубином» в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:0.

Дубль у хозяев оформил Магомедхабиб Абдусаламов, который открыл счет на 13-й минуте и удвоил преимущество москвичей на 51-й. Еще по голу забили Андрей Егорычев (59-я минута), Артур Гарибян (78-я) и Артем Максименко (85-я), который также отметился результативной передачей.

«Родина» возглавила группу A, «Рубин» опустился на последнее место в квартете. В другом матче группы «Спартак» 5 августа на своем поле сыграет с «Оренбургом».

Во 2-м туре группового турнира «Родина» 18 августа дома встретится с «Оренбургом», а «Рубин» на следующий день на своем поле сыграет со «Спартаком».