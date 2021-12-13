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«Сочи» — «Спартак»: видео голов матча

21:04
13 декабря. «Сочи» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»
13 декабря. «Сочи» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»
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«Сочи» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:0.

28-я минута: гол Нобоа

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

89-я минута: гол Попова

97-я минута: гол Попова

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Заика (Маргасов, 90+3 ) Цаллагов Нобоа Юсупов Жоаузинью (Бурмистров, 67 ) Терехов Барсов (Попов, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Мозес Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59) Промес
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Родригау 63, Адамов 90, Барсов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 66, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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