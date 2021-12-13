«Сочи» — «Спартак»: видео голов матча
21:04
«Сочи» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:0.
28-я минута: гол Нобоа
89-я минута: гол Попова
97-я минута: гол Попова
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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