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«Сочи» сохраняет шансы на Лигу чемпионов. Федотов — тренерский MVP сезона

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 13:30
«Сочи» сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов. Фото ФК «Сочи» Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Фото ФК «Сочи»
«Сочи» сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов. Фото ФК «Сочи»
Теги:
Клуб близок к еврокубкам.
Владимир Федотов.«В армии приходилось жестоко отбиваться». Невероятная история тренера Владимира Федотова

У «Сочи» после хорошего начала и быстрого гола Руденко совершенно не шла игра с «Ротором», а волгоградцы проводили чуть ли не лучший матч сезона. Смотреть на Давиташвили, Фламариона и Кипиани было одно удовольствие. Плюс наконец-то в последнее время появился какой-никакой наконечник в лице Щеткина, классно сравнявшего со стандарта.

Вроде после перерыва сочинцы и прибавили в агрессии, но и «Ротор» заиграл еще острее — и перекладина Зурико возникла совсем не из воздуха. Не исключал, что «Сочи» в важнейшем для себя матче за выход в еврокубки даже проиграет. В обороне хозяева «Фишта» играли куда вольготнее, чем обычно.

Но команда Федотова провела ударную концовку и додавила красивым голом Юсупова (какое же все-таки хорошее место на фланге атаки нашел для него тренер в начале сезона!) на третьей добавленной. Это произошло потому, что:

1) «Сочи» в конце сезона прекрасно готов физически, и это было видно еще в прошлом туре в Краснодаре;

2) У «Сочи» скамейка не ахти, но она в любом случае лучше волгоградской, которой сейчас фактически нет;

3) Команда настолько системно выстроена, сплочена и уверена в себе, что даже в не самых удачных для себя матчах знает, что ей надо делать на поле. Когда не получается игрой — возьмут работой.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Фото ФК «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Фото ФК «Сочи»

Степень радости сочинцев после второго гола и победы вы видели. Они словно Лигу чемпионов выиграли. Такие эмоции — это здорово, и они показывают, насколько в команде одержимы целью выйти в еврокубки.

«Ротор» по этому конкретному матчу жалко — поражения он не заслуживал. Но в предыдущем туре он выиграл 1:0 у «Ахмата», проиграв 1:6 по ударам в створ и не получив в свои ворота пенальти такой степени очевидности, что не назначившего его Станислава Васильева отправляют на полиграф, и теперь уже совсем другие люди будут советовать ему сделать лицо попроще. А до этого месяцами не было игры, и по сей день есть меньше всех (причем с отрывом) голов в РПЛ. Поэтому, несмотря на отличный стадион, потрясающих болельщиков, обожаемую мною историю 90-х и по-человечески симпатичный мне тренерский штаб, этот «Ротор» что-то особо не жалеется.

Антон Заболотный и&nbsp;Константин Марадишвили.Заболотный возвращается в ЦСКА. Зачем армейцам нужен нападающий-мем?

Для достаточно скромной вывески это был очень зрелищный матч, от которого не хотелось отрываться. Обеим командам очки нужны были позарез, причем именно победа. Поэтому никто до конца игры и не закрывался, это был матч на три исхода.

Если бы перед началом сезона кто-то сказал, что «Сочи» за полтора тура до конца будет претендовать даже на ЛЧ, этого пророка тут же отправили бы в специальную больницу. А оно вон как сложилось. С составом большей частью из людей, у которых не получилось в других клубах, — штаб сумел сыграть на их нереализованных амбициях.

Нобоа в 35 лет провел лучший сезон в карьере — ну, на равных еще с парой таких же в «Рубине» и «Ростове». Антон Заболотный и Юсупов так, как в сезоне-2020/21, не играли никогда, у обоих личные рекорды результативности. Фланги здорово буровили Терехов и Заика.

На совершенно другой уровень вышел Цаллагов, который и высвободил Нобоа с Юсуповым для креатива, а заодно после травмы Джанаева вошел в роль капитана как влитой. Вылет Сослана — казалось, незаменимого — до конца сезона ни на что не повлиял: Николай Заболотный, кроме гола Хвичи, оказался в полном порядке. Из защиты кто только не вылетал, но работали любые сочетания, и арендованный пацан Прохин, которого пару месяцев выдерживали, потом заиграл так, словно делал это всегда.

По всем этим причинам для меня Федотов — однозначный тренерский MVP сезона.

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