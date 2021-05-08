Клуб близок к еврокубкам.

У «Сочи» после хорошего начала и быстрого гола Руденко совершенно не шла игра с «Ротором», а волгоградцы проводили чуть ли не лучший матч сезона. Смотреть на Давиташвили, Фламариона и Кипиани было одно удовольствие. Плюс наконец-то в последнее время появился какой-никакой наконечник в лице Щеткина, классно сравнявшего со стандарта.

Вроде после перерыва сочинцы и прибавили в агрессии, но и «Ротор» заиграл еще острее — и перекладина Зурико возникла совсем не из воздуха. Не исключал, что «Сочи» в важнейшем для себя матче за выход в еврокубки даже проиграет. В обороне хозяева «Фишта» играли куда вольготнее, чем обычно.

Но команда Федотова провела ударную концовку и додавила красивым голом Юсупова (какое же все-таки хорошее место на фланге атаки нашел для него тренер в начале сезона!) на третьей добавленной. Это произошло потому, что:

1) «Сочи» в конце сезона прекрасно готов физически, и это было видно еще в прошлом туре в Краснодаре;

2) У «Сочи» скамейка не ахти, но она в любом случае лучше волгоградской, которой сейчас фактически нет;

3) Команда настолько системно выстроена, сплочена и уверена в себе, что даже в не самых удачных для себя матчах знает, что ей надо делать на поле. Когда не получается игрой — возьмут работой.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Фото ФК «Сочи»

Степень радости сочинцев после второго гола и победы вы видели. Они словно Лигу чемпионов выиграли. Такие эмоции — это здорово, и они показывают, насколько в команде одержимы целью выйти в еврокубки.

«Ротор» по этому конкретному матчу жалко — поражения он не заслуживал. Но в предыдущем туре он выиграл 1:0 у «Ахмата», проиграв 1:6 по ударам в створ и не получив в свои ворота пенальти такой степени очевидности, что не назначившего его Станислава Васильева отправляют на полиграф, и теперь уже совсем другие люди будут советовать ему сделать лицо попроще. А до этого месяцами не было игры, и по сей день есть меньше всех (причем с отрывом) голов в РПЛ. Поэтому, несмотря на отличный стадион, потрясающих болельщиков, обожаемую мною историю 90-х и по-человечески симпатичный мне тренерский штаб, этот «Ротор» что-то особо не жалеется.

Для достаточно скромной вывески это был очень зрелищный матч, от которого не хотелось отрываться. Обеим командам очки нужны были позарез, причем именно победа. Поэтому никто до конца игры и не закрывался, это был матч на три исхода.

Если бы перед началом сезона кто-то сказал, что «Сочи» за полтора тура до конца будет претендовать даже на ЛЧ, этого пророка тут же отправили бы в специальную больницу. А оно вон как сложилось. С составом большей частью из людей, у которых не получилось в других клубах, — штаб сумел сыграть на их нереализованных амбициях.

Нобоа в 35 лет провел лучший сезон в карьере — ну, на равных еще с парой таких же в «Рубине» и «Ростове». Антон Заболотный и Юсупов так, как в сезоне-2020/21, не играли никогда, у обоих личные рекорды результативности. Фланги здорово буровили Терехов и Заика.

На совершенно другой уровень вышел Цаллагов, который и высвободил Нобоа с Юсуповым для креатива, а заодно после травмы Джанаева вошел в роль капитана как влитой. Вылет Сослана — казалось, незаменимого — до конца сезона ни на что не повлиял: Николай Заболотный, кроме гола Хвичи, оказался в полном порядке. Из защиты кто только не вылетал, но работали любые сочетания, и арендованный пацан Прохин, которого пару месяцев выдерживали, потом заиграл так, словно делал это всегда.

По всем этим причинам для меня Федотов — однозначный тренерский MVP сезона.