Заболотный возвращается в ЦСКА. Зачем армейцам нужен нападающий-мем?

Заболотный идет в родной клуб доказывать, что в него зря здесь не поверили 10 лет назад.

Форвард «Сочи» и сборной России Антон Заболотный уже подписал контракт с ЦСКА на правах свободного агента, сообщил вчера «Чемпионат». По данным «СЭ», соглашение с нападающим, которому через месяц исполнится 30 лет, рассчитано на два года.

Заболотный — во многом олицетворение современного российского футбола. Иллюстрация его уровня — в двух моментах: в невероятном голе «Ростову» через себя и немыслимом промахе с пары метров в игре сборной с сербами. Более того, оба эпизода произошли в течение одного месяца — ноября прошлого года. Не случайно Заболотный появился в той самой пламенной речи Станислава Черчесова про золотой актив. Как раз в тот момент, когда тренеру понадобился игрок, подходящий под категорию «бездарный», хотя специалист и уточнил: «Это вы его так называете, а не я». Тем не менее свои 12 матчей за сборную Черчесова Заболотный провел.

Антон Заболотный и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Для сравнения — столько же у куда более забивного Дмитрия Кириченко (в возрасте Заболотного он уже набил 100 мячей, на счету Антона — всего лишь 24), а, например, у объективно более талантливого Игоря Ледяхова и десятка не набралось. Все это лишний раз подчеркивает уровень нашего чемпионата в настоящий момент и подсвечивает эффект пресловутого лимита. Заболотный — парень с характером, и этого, в общем-то, хватило, чтобы через Брянск, Воронеж и Тосно добраться до чемпионского «Зенита». И вот теперь — до ЦСКА.

Очень фактурную историю о Заболотном и ЦСКА в своем Telegram-канале рассказал наш корреспондент Сева Терлецкий. В ноябре прошлого года ЦСКА принимал «Сочи» сразу после белградских 0:5, и едва ли не самую большую порцию критики тогда схватил как раз Заболотный. После матча Сева поймал Антона, которого на Песчанке освистывали всю игру. Давать комментарий футболист отказался, зато выговорился не под запись. Он искренне не понимал суть хейта в свой адрес, и на этом фоне проскочила фраза: «Почему они свистят мне? Может быть, я еще буду играть за ЦСКА». Полгода назад любой растерялся бы от такой фразы: еще не было назначения Олича, а Гайч должен был вот-вот начать забивать. В общем, где Заболотный — и где ЦСКА. Полгода спустя те слова воспринимаются иначе, и в них вся суть перехода Заболотного.

Антон Заболотный и Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Говорят, что на Заболотного был спрос, но он пошел в ЦСКА даже с условием понижения зарплаты. Очевидно, он хочет доказать, что зря ему в свое время не дали шанса в родной команде. Как подтверждение — отрывок из интервью Заболотного, которое он дал «СЭ» в феврале 2018-го сразу после перехода в «Зенит»: «Но стоило приехать в Москву и начать снова надеяться, что вот-вот получу шанс — вроде у этого травма, и тот не может играть, — как снова все повторялось, и я снова не получал этого шанса. Тогда я психологически просто сломался. Вел себя неправильно, срывался. Если бы посмотрел на того себя из сегодняшнего дня — не узнал бы».

Пару лет назад переход Заболотного в ЦСКА точно бы всех удивил. Но не сейчас. Теперь в ЦСКА все по-другому, кадровые решения принимаются совершенно иначе, чем мы привыкли за пару десятилетий.

Ну а если отбросить всю лирику, то ЦСКА подписал свободного агента с российским паспортом. Игрока сборной, в конце концов. У которого статистика по забитым мячам в этом сезоне лучше, чем у любого другого форварда армейцев. Девять голов — весьма неплохой показатель. В том числе лучше, скажем, чем у раскрученного Смолова.

В ЦСКА явно рассчитывают на пробивной характер и мотивацию Заболотного.