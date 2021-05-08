Похмельный «Зенит»: ни победы, ни голов

Чемпионы России не смогли выиграть в гостях у «Уфы». Башкирская команда сделала шаг к сохранению места в РПЛ.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0

Нереализованный пенальти: Азмун, 45+4 (вратарь).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Плиев, Бауэр (Морозов, 78), Милетич, Иванов, Камилов (Голубев, 78), Мрзляк (Урунов, 57), Жамалетдинов (Сысуев, 57), Андрич.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Барриос (Шамкин, 83), Азмун (Кравцов, 71), Малком (Крапухин, 86).

Предупреждения: Плиев, 80. Барриос, 82. Хотулев, 84. Беленов, 90+2.

Судьи: Москалев (Воронеж). Елеференко (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Сухой (Люберцы). Кобзев (Москва).

8 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Когда какая-либо команда досрочно выигрывает чемпионат, то неизбежно меняется. Временно, конечно: в последних матчах турнира мотивации во что бы то ни стало побеждать больше нет, и тренер может свободно устраивать ротацию. Сергей Семак не исключение. В «Зените» много футболистов, которым не хватало игровой практики весь сезон, и часть из них мы увидели в основе: Кержакова, Кругового, Ерохина, Сутормина.

В Уфу по разным причинам не прилетели Дзюба, Лунев, Ловрен, Мостовой, Ракицкий, Кузяев, Дриусси, Вендел. Зато в стартовом составе вышел Азмун — лучший бомбардир премьер-лиги наверняка хочет выбить 20 голов и, может быть, таким образом увеличить вероятность своего перехода в европейский топ-клуб. Неожиданно вышел в основе и Малком — всем известно, что бразилец травматичен, но Семак все равно решил выпустить его на искусственный газон «Нефтяника».

Еще удивило, что в стартовом составе чемпионов России не было ни одного молодого футболиста. Круговой не в счет — он весь сезон и так находится в обойме «Зенита», периодически выходит на замену. А вот все игроки «Зенита-2» остались на скамейке запасных. При этом в центр обороны сине-бело-голубых переместился Дуглас Сантос, которого обычно туда переводят экстренно. Да, Ракицкий был дисквалифицирован, а Ловрен все еще травмирован, но в резерве остался левоногий защитник Хотулев, который прекрасно выглядел на зимних сборах. То же самое можно сказать о Ерохине и Крапухине — форвард «Зенита-2» достойно играл в товарищеских матчах и мог бы выйти в паре с Азмуном, но Семак предпочел Станиславу непрофильного Ерохина.

Удивило и то, что Семак остался верен схеме 4-4-2. Официальные игры без турнирной мотивации — отличный повод поэкспериментировать, но тренерский штаб «Зенита» решил иначе. Из экспериментов первого тайма можно отметить разве что смену флангов Малкома и Сутормина в районе 30-й минуты.

Получилось что-то странное. С одной стороны, Семак вроде бы хотел победить — он и сам об этом сказал перед матчем, и состав выбрал из опытных игроков. С другой стороны, тренер осознанно дал отдохнуть некоторым игрокам основы и выпустил молодежь только в конце матча. Ни боевого состава, ни полноценного смотра юношей. Если подгонять задачу под ответ, то можно назвать счет 0:0 логичным при таком плане.

Хотя «Зенит» вполне мог выиграть. В середине первого тайма Малком не реализовал хороший момент, а перед перерывом Азмун не забил пенальти — бесподобный Беленов вновь отразил 11-метровый. Во втором тайме у «Зенита» было три стопроцентных момента: Чистяков попал в штангу, Малком со штрафного — в перекладину, а мощный выстрел Жиркова принял на себя Урунов. По xG «Зенит» уверенно обыграл «Уфу» — 1,97 против 0,53. Но все-таки хозяева добыли ничью.

?? Александр Беленов отражает пенальти в исполнении Сердара Азмуна в концовке первого тайма.#УфаЗенит #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/57Nur80vu4 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 8, 2021

Для башкирской команды этот заработанный балл невероятно важен, ведь перед последним туром она опережает «Ротор» на одно очко и через неделю будет принимать «Арсенал». Для «Зенита» эта ничья, конечно, значения не имеет никакого. И тем обиднее болельщикам: ни победы, ни голов, ни молодежи. Кравцов, Шамкин, Хотулев и Крапухин все-таки получили крохи игрового времени, но вряд ли они сами довольны этим. В последнем туре с «Тамбовом» Семак вполне может без опаски выпустить хоть целый состав из выпускников академии — и болельщики будут только рады.