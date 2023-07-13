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Сергей Семак: «У Клаудиньо есть шанс сыграть с ЦСКА»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
Главный тренер «Зенита» — о подготовке команды, сопернике и переходе Кузяева в «Гавр».
Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

— Сергей Богданович, кто не сыграет с ЦСКА? Сколько пропустит Клаудиньо?

— Из тех, кто в обойме, под вопросом только участие в матче Клаудиньо. Насколько он выбыл — посмотрим. Шанс сыграть в субботу есть.

— У армейцев ушел Медина, а новичков нет. Ослабла ли команда?

— У ЦСКА выстроенная структура: все сыграны, каждый футболист знает, что от него требуется. Конечно, такие, как Медина, прибавляют качества командной игре, но, думаю, структура не изменится. Армейцы стали вторыми в прошлом сезоне, будет встреча двух первых мест.

— У ЦСКА не лучшие результаты в межсезонье. Как вы к ним относитесь?

— Что касается качества игры, то в первом матче оно у ЦСКА было неплохим в первые 30 минут. Каждый тренер решает свои задачи в это время, и контрольные игры — только этап подготовки к сезону. Товарищеские матчи не относятся к официальным, в субботу будет другая игра.

— Вы согласны, что вы — легенда ЦСКА? Какого приема вы ждете в Казани?

— Хорошего приема. Я со многими болельщиками ЦСКА до сих пор дружу. И с Евгением Ленноровичем Гинером в хороших отношениях. Думаю, будет матч в хорошей атмосфере при полном стадионе.

Далер Кузяев продолжит карьеру в &laquo;Гавре&raquo;. Все рады за Кузяева: он в топ-лиге Франции! Но все ли так поэтично?

— Кузяев перешел в «Гавр». На ваш взгляд, это клуб уровня Далера?

— Мы рады и поздравили Далера: он хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Это непростой вызов, но такой была его мечта. Будем радоваться и переживать за него. Возможно, через год, проявив себя, Кузяев перейдет в более сильный клуб. У него есть возможность сравнить чемпионаты, все качества необходимые у него есть. Спасибо ему за время в «Зените».

— Появилась информация о том, что клуб настаивает на скорейшем возвращении Вендела. Это так?

— По Венделу ситуация не изменилась. Я не подписывал контракт и тонкостей не знаю: если отпустили, то на сколько? Все это в зоне ответственности клубного руководства. По мне, каждый игрок должен профессионально выполнять свои обязанности.

— Одоевский переходит в аренду в «Волгарь». Почему именно Даниила отправляют в аренду из вратарей и почему в Астрахань, а не в клуб премьер-лиги?

— Клуб подписал с ним долгосрочный контракт, связывает с ним надежды. Сейчас ему нужно играть, получать практику — чем больше, тем лучше. «Волгарь» не из РПЛ? Нужно спросить у агента, были ли предложения от клубов премьер-лиги. Я слышал, что клубы хотели взять его с возможностью выкупа, а нам это невыгодно.

— Зачем «Зениту» нужен Марио Фернандес? Когда можно будет вернуться к этому вопросу?

— Откуда я знаю? Я пока не знаю. Как будет пища, тогда будем говорить, а пока добавить нечего.

Хесус Медина и&nbsp;Марио Фернандес. ЦСКА: потерял Медину, упустил Фернандеса и никем не усилился. Конкуренция с «Зенитом» откладывается на год?

— Будут ли еще новички у «Зенита»?

— Конечно, сейчас сложный период. Хотя это трансферное окно немножко проще: у нас есть определенная стабильность, так как иностранцы не могут приостанавливать контракты. Мы прекрасно понимаем, что кто-то может уйти, ведь некоторые игроки востребованы на рынке. Окончательно точку можно будет поставить, когда трансферное окно закроется.

Далер Кузяев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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