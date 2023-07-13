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Сегодня, 11:00

Сколько стоят абонементы в РПЛ: «Спартак» и «Зенит» — в лидерах, у «Рубина» аномально низкие цены

Гоша Чернов
Корреспондент
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Болельщики «Спартака», «Зенита» и «Рубина»
Болельщики «Спартака», «Зенита» и «Рубина».
Фото «СЭ», Global Look Press
Новое исследование «СЭ».

Эра Fan ID

Прошлый сезон стал поворотным для России: на всех стадионах премьер-лиги начали действовать паспорта болельщика, без которых теперь попасть на матч РПЛ невозможно. Для привлечения зрителей на трибуны клубы применяли различные ходы — дарили подарки, предоставляли скидки, устраивали концерты. Постепенно аудитория росла. Например, первая игра ЦСКА на «ВЭБ Арене» при Fan ID (против «Крыльев Советов») собрала 2 680 зрителей, а последняя на сегодня (с «Ростовом) — уже 10 604. «Ростов», где новый документ требовался весь сезон, в первом домашнем матче с «Химками» принял 5 313 человек, а в заключительном с «Ахматом» — 9 717.

Подобные цифры говорят о том, что постепенно болельщики привыкают к необходимости оформлять карту, хотя активные фанаты продолжают бойкотировать матчи лиги. Но едва ли клубы довольны числом зрителей. По данным РПЛ, в последний доковидный сезон-2018/19 средняя посещаемость матчей лиги составила 16 817 человек, а в минувшем чемпионате этот показатель был равен 9 426.

Очевидно, что у этих цифр есть простор для роста. Поэтому клубы не торопятся поднимать цены на абонементы, чтобы не спугнуть клиентов — напротив, некоторые команды даже удешевили сезонные билеты. Но исключения все равно есть: кое-кто повысил стоимость некоторых абонементов, а большинство заморозило цены.

«Локомотив» стал доступнее

Уже много лет самые дорогие абонементы в РПЛ продают три клуба: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Как и в прошлом сезоне, лидером по минимальной стоимости абонемента остаются красно-белые: 8 600 рублей. На прежнем уровне остались и цены на билеты у двух других упомянутых грандов, а также у «Динамо».

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А вот «Локомотив» снизил цены, причем во всех категориях. В прошлом сезоне красно-зеленые стали лишь седьмыми в лиге по посещаемости, уступив «Факелу» и едва не оказавшись позади «Ростова», где целый год действовал паспорт болельщика. Вероятно, это повлияло на пересмотр ценовой политики красно-зеленых: прошлым летом самый дешевый абонемент в Черкизово стоил 6 тысяч рублей, а сейчас — 5 тысяч. В семейный сектор можно было попасть за 33 тысячи, сейчас — за 30 тысяч. Слегка сползла и стоимость наиболее дорогого VIP-абонемента: со 170 тысяч до 169.

Болельщики «Рубина»
Фото ФК «Рубин»

В Казань — за 700 рублей

Помимо «Локо» заметно пошли на уступки еще два клуба. «Пари НН» прямо в новости о старте продаж абонементов крупными буквами написал, что цены на них снизились, а «Рубин» сделал беспрецедентное предложение фанатам.

Казанцы еще в июне объявили, что стоимость билета на матч чемпионата будет начинаться от 50 рублей — за эту сумму любой болельщик получит шанс попасть даже на игры с топ-клубами. А абонемент на трибуну за воротами «Ак Барс Арены» можно приобрести всего за 700 рублей! Причем после покупки в кассе стадиона вам дадут клубный шарф, который примерно столько и стоит. Другими словами, фанаты «Рубина» имеют возможность весь сезон ходить на игры любимой команды почти даром.

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Причина этого аттракциона неслыханной щедрости — Fan ID. «Рубин» и так никогда не славился сумасшедшей посещаемостью, а сейчас еще и входит в первый для себя сезон с картой болельщика. Многие фанаты главного клуба Татарстана не поддерживают инициативу, поэтому клуб пошел на такой шаг. Парадоксально, но, когда «Рубин» играл в первой лиге, минимальная стоимость абонемента равнялась двум тысячам рублей, а после возвращения в элиту она рухнула.

Болельщики «Факела»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Солдаут «Факела»

«Балтика», напротив, повысила цены на все абонементы. В прошлом сезоне они начинались от 2 800 рублей, теперь — от 4 200. В VIP-сектор целый год можно было ходить за 21 тысячу, а сейчас — за 54 тысячи. Калининградцы не боятся падения посещаемости из-за Fan ID: в городе четверть века ждали, пока «Балтика» вернется в топ-дивизион.

Высокая явка будет и на матчах «Факела». Воронежцы, как и год назад, продают билеты только на первую половину чемпионата, но если в минувшем сезоне причиной было введение Fan ID, то сейчас — вероятный переезд с Центрального стадиона профсоюзов на новую арену. Руководство области на днях объявило, что строительство объекта планируется завершить в декабре.

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«Факел», как и «Балтика», увеличил стоимость абонементов, но у воронежцев есть на это право: команда безумно популярна в городе, спрос на нее высок — всего за пару дней клуб распродал все 10 тысяч абонементов.

Самый дорогой абонемент — на «Газпром Арену»

Вернемся к топ-3. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА оставили цены почти нетронутыми, но все-таки у каждого из грандов есть нюанс.

Армейцы традиционно сохраняют стоимость абонемента за ворота прежней — 7 000 рублей для новых клиентов и 5 400 за продление. Вновь в эту цену не входят кубковые матчи, но обычно ЦСКА предлагал болельщикам акцию «Верю в команду», которая включала в себя все игры второго по значимости российского турнира. На этот раз на сайте красно-синих говорится только о традиционной схеме, которая многих может сбить с толку. «Спартак», к примеру, хоть и продает наиболее дорогие абонементы за ворота, но в их стоимость входят все кубковые игры до четвертьфинала включительно.

С одной стороны, тактика красно-белых позволяет болельщикам сэкономить, с другой — ЦСКА, победивший в Кубке России, неплохо заработал на матчах этого турнира в прошлом сезоне. Отдельно отметим, что «Спартак» все еще не позволяет приобрести места на фанатский сектор В, но можно купить абонемент на противоположную трибуну D.

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Красно-белые совсем не изменили билетную программу: цены как на стандартные билеты, так и на VIP-места остались прежними. В прошлом сезоне самый дорогой абонемент был именно на «Открытие Банк Арену» — 224 500 рублей в зону Platinum с ресторанным питанием и правом заезда на прилегающую территорию.

А сейчас лидерство перехватил «Зенит». Чемпионы России вообще переписали нумерацию и именование секторов, но на прейскурант это не повлияло. А вот стоимость самого дорогого премиального абонемента слегка подпрыгнула — вместо 220 тысяч стало 230. При этом, в отличие от прошлого года, сейчас сезонный билет распространяется на все официальные матчи команды вплоть до конца плей-офф кубка.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
9
5
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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