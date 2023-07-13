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Сегодня, 16:00

Спортивный директор Дзюба, новички с Балкан и уход Дзагоева. Каким «Рубин» возвращается в РПЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Константин Дзюба и Игор Вуячич
Константин Дзюба и Игор Вуячич.
Фото ФК «Рубин»
Главные новости лета из стана казанского клуба.

«Рубин» анонсировал, что летом клуб собирается оформить от пяти до семи трансферов на вход. Президент Марат Сафиуллин отмечал, что казанцы изучают рынки Южной Америки, Африки и Средней Азии. Но на деле вектор пока прослеживается иной — клуб пополняют в основном футболисты с Балкан.

На прошлой неделе в «Рубин» перешел сербский защитник Игор Вуячич из «Партизана». По данным «СЭ», он обошелся казанцам в 1 миллион евро. Был приобретен и косовский албанец Мирлинд Даку — за нападающего заплатили 1,5 миллиона евро. Также ведутся переговоры со «Слованом» о трансфере сербского хавбека Александра Чаврича — главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил это в комментарии для «СЭ»: «Мы очень надеемся [его подписать]».

Кроме того, идут переговоры по переходу черногорца Владана Бубаньи из загребского «Локомотива». То есть потенциально казанцы в это трансферное окно могут взять минимум четырех балканских игроков.

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Большинство кандидатов предложены лично Рашидом Рахимовым. Тренер не скрывает, что давно следил за новичками и просил руководство их приобрести. «Вуячича я брал, потому что оценка по нему очень хорошая. А Даку я вел с первых дней [в клубе]», — отмечал накануне Рахимов на встрече с журналистами.

До этого «Рубин» подписал другого протеже тренера — Мацея Рыбуса, который работал с Рахимовым в «Ахмате». После ухода Ильи Самошникова в «Локо» у казанцев был вариант с Сергеем Тереховым — игроком, которого предлагал бывший спортивный директор клуба Эдуард Сафонов. Но Рахимов от этой опции отказался, сделав выбор в пользу Рыбуса. Отчасти из-за этого решения между тренером и менеджером возникли разногласия, которые привели к уходу спортдира.

Рашид Рахимов и тренерская скамейка «Рубина»
Фото ФК «Рубин»

В Казани новый спортивный директор — Дзюба

По данным «СЭ», Сафонов и Рахимов не сошлись в видении трансферной политики. «Рубин» объявил об уходе менеджера из-за «состояния здоровья», а сам Сафонов в нескольких интервью казанским СМИ акцентировал, что у него нет конфликта с Рахимовым и он просто решил взять паузу.

Сам тренер тоже высказался на тему слухов о разногласиях с Сафоновым по поводу трансфера Даку. Рахимов отметил, что ни с кем не ругался.

«Какие разногласия? А кто это сказал? Это Сафонов сказал? По Даку у меня не было разногласий, мы сделали все, чтобы подписать его за нормальные деньги. Наверное, у них было другое предложение», — ответил тренер.

В итоге внятного объяснения от клуба, почему вдруг в разгар трансферного окна спортивный директор решил уйти, не последовало. Источники «СЭ» сообщили, что возможен вариант, при котором Сафонов вернется, но только если в команде уже не будет Рахимова. Вместе тренер и менеджер работать больше не будут.

Ставший вакантным пост спортивного директора «Рубина» занял Константин Дзюба, ранее занимавший должность исполнительного директора. У нового спортдира казанцев есть опыт совместной работы с Курбаном Бердыевым, Леонидом Слуцким и Рустемом Саймановым. Его кандидатуру предложил как раз Рахимов, которого поддержали в руководстве.

Видно, что боссы «Рубина» доверяют мнению тренера и прислушиваются к нему в вопросах как трансферной политики, так и кадровой. Рахимов имеет голос в клубе, хоть его порой и называют главным кандидатом на первую отставку в новом сезоне РПЛ. Впрочем, возможно, что руководители «Рубина» просто создают для тренера все условия, чтобы даже в случае провала к ним не было претензий. Рахимов получил нужных игроков, сформировал тренерский штаб (и даже спортивный блок) так, как хотел. Теперь от него ждут результатов.

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В среду «Рубин» провел очередные товарищеские матчи. Впервые Рахимов разрешил присутствовать на них прессе и операторам. Казанцы на своей базе провели две игры с «Крыльями Советов» — основным и резервным составом. Игру резервистов тренер разрешил показать по клубному ТВ, а вот матч основ прошел уже без камер. В первой встрече «Рубин» уступил 0:1 — это первое поражение команды при Рахимове. А второй матч остался за казанцами — 2:1 (дубль на счету Фамейе).

Это контрастирует со сборами «Рубина» при Слуцком, который почти все контрольные матчи делал открытыми для прессы. Рахимов же пытается подготовить для ближайших соперников какие-то сюрпризы, которые не хочет «светить» в медиа.

Футболист Алан Дзагоев
Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»

Без Дзагоева и Набиуллина. Каким будет состав «Рубина»?

«Рубин» помимо трансферов объявил и о нескольких уходах. Во-первых, контракт не стали продлевать с Аланом Дзагоевым. Хавбеку еще перед отпуском сообщили, что не нуждаются в его услугах, поэтому он не приехал в Казань к началу сборов. Решение не продлевать Дзагоева принял Рахимов, хотя сам игрок, по данным «СЭ», хотел остаться в Казани и рассчитывал снова сыграть в РПЛ.

Во-вторых, «Рубин» не стал предлагать новый контракт защитнику Эльмиру Набиуллину, чье соглашение истекло в конце прошлого сезона. При этом у казанцев есть сложности на позиции левого защитника: новичок Рыбус почти сразу после перехода выбыл из-за травмы, потому Рахимов наигрывает здесь 18-летнего воспитанника Илью Рожкова.

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В товарищеских матчах Рахимов играет по той же схеме, что и весной в ФНЛ: 5-3-2. В атаке у казанцев с приходом Даку теперь четыре нападающих, потому, судя по всему, место в старте потеряет Виталий Лисакович. Белорус в среду играл за команду резервистов против «Крыльев Советов», а на игру основных составов не пришел даже в роли зрителя.

Пока Рахимов ждет усиления и применяет ротацию, но примерные очертания основы уже видны. Если отталкиваться от заявки на матч с «Крыльями», то состав «Рубина» на первые матчи сезона может быть таким:

Ориентировочный состав «Рубина»

Где «Рубин» начнет сезон? У клуба были проблемы с системой Fan ID

В эту субботу в Казани пройдет матч Суперкубка России с участием ЦСКА и «Зенита» — на «Ак Барс Арене» ожидают аншлаг. Там же казанцы будут проводить и свои домашние матчи. А на Центральном стадионе будет базироваться «Рубин-2», который под руководством Гекдениза Карадениза сыграет в ФНЛ-2.

По данным «СЭ», в «Рубине» обсуждали вариант переноса стартовых домашних матчей нового сезона РПЛ из-за проблем с системой идентификации Fan ID на «Ак Барс Арене». Речь идет об играх с «Оренбургом» (30 июля) и «Спартаком» (5 августа).

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Клуб пока не установил на стадионе турникеты для проверки QR-кодов болельщиков и ожидает, когда оборудование и софт будут готовы. В «Рубине» надеются успеть все подготовить до старта нового сезона. После новости «СЭ» вопрос решался в руководстве Татарстана с участием министра спорта республики Владимира Леонова. В клубе заверили, что успеют подготовить систему допуска к первому домашнему матчу.

А пока в Казани активно предлагают болельщикам оформлять Fan ID. В местных МФЦ клуб расположил баннеры с призывами, а также распространяет агитацию в казанских развлекательных Telegram-каналах. В конце июня в «Рубине» сообщили, что паспорт болельщика в Татарстане оформили шесть тысяч человек.

Алан Дзагоев
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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