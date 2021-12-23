Форвард «Зенита» победил в ежегодном голосовании «СЭ».

Сердар Азмун ярко завершил 2021 год: в последнем матче забил «Челси», в самом памятном и результативном — сравнялся с Вагнером Лав по голам в РПЛ (у обоих по 85 — следующий мяч сделает иранца лучшим в истории), а теперь стал лучшим футболистом (из числа выступавших в России и наших легионеров) в голосовании «СЭ». По сути, у иранца просто не было конкурентов: Азмун провел без очевидных спадов и осень, и весну; его команда не проседала по результатам, а количество трансферных слухов подтверждает — прямо сейчас это самый востребованный игрок РПЛ.

Лучшие игроки 2021 года. Фото «СЭ»

Который, кажется, все же уедет в Европу.

Самый реальный вариант — переход в «Лион» этой зимой. По данным L`Equipe, французский клуб уже согласовал контракт с Сердаром на 4,5 года и договаривается с «Зенитом».

«Азмун нам очень нравится. Это отличный центрфорвард, который может играть в паре, но мы также в курсе, что он способен выйти слева или под нападающим. Не знаем, сможем ли организовать трансфер, но постараемся это сделать», — подтвердил спортивный директор «Лиона» Жуниньо RMC Sport.

Сделка оценивается в смешные 3 миллиона евро, но это последний шанс заработать на продаже — через полгода Азмун станет свободным агентом и уйдет за ноль. Говорят, боссы «Зенита» уже перебили оффер «Лиона», прописав повышение в новом контракте, но это вряд ли поможет — если Азмун хочет в Европу (а он хочет), лучшей возможности уже не будет.

Единственное, что смущает в этой истории, — статус будущего клуба. 13-я команда Франции — не самый очевидный вариант, ради которого стоит отказываться от больших денег и Лиги чемпионов. К тому же раньше у Сердара были более статусные предложения.

— К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: «Арсенал», «Селтик». А в «Эвертоне» владелец — иранец, который выходил на меня и пытался договориться о трансфере, — рассказывал «Бизнес online» Курбан Бердыев, вернув Азмуна из «Ростова» в «Рубин».

Правда, срываться в условную Англию в тот момент было слишком рискованно. За год до этого иранец выстрелил в еврокубках, забив «Андерлехту», «Аяксу», «Баварии» и «Атлетико». И расслабился настолько, что завалил сезон и получил публичный разнос от Бердыева.

— У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание — с этой нагрузкой он не справился, — уверял тренер. — Приехал в «Рубин» звездой после хорошего сезона, ему это все вскружило голову. И я благодарен, что его Бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше. Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звездное поведение: «У тебя моментов будет море, но ты не забьешь».

Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И это точно не было мотивационной речью — Бердыев лучше всех в России знает, на что способен Сердар, когда максимально заряжен. Впервые в этом мы убедились на Кубке Содружества в 2012-м. Там 17-летний Азмун, которого вписали в протокол под именем Сардор, наколотил за молодежку своей страны 7 голов в 6 матчах и стал главным открытием турнира. Иранец впечатлял желанием и скиллами даже во время разминки, и Бердыев согласовал трансфер, взяв вундеркинда под опеку.

Иранец раскрылся и вышел на топ-уровень у Курбана Бекиевича, но самые результативные годы провел в «Зените» у Семака. 17 голов + 8 ассистов в сезоне-2019/20, 19 + 2 через год и 7 + 1 этой осенью — топ-показатели. Но больше цифр поражает то, с какой легкостью форвард это делает.

По набору качеств иранец с отрывом лучший страйкер РПЛ, который уже всего добился и вышел на пиковые цифры: есть роскошная статистика в чемпионате, голы грандам в Лиге чемпионов, интерес из Европы и идеальный возраст, чтобы двигаться дальше.

Чтобы прогрессировать в ультракомфортных условиях, нужен стальной характер — и, кажется, это точно не про Азмуна.

Поэтому нужно срываться даже в «Лион», включать режим как на Кубке Содружества — и покорять Европу. Сердар, возможно, единственный в РПЛ, кто реально может это сделать.

Нельзя упускать шанс.