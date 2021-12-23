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Азмун — лучший футболист России-2021!

Сегодня, 00:00
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2021 года.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» шестой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019) и Никола Влашич (ЦСКА, 2020).

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2021 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции весной обладателю премии будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 профессиональных тренеров (действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха);

— 16 топ-менеджеров;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, выбирая из расширенного круга кандидатов.

Лучшие игроки России-2021.
Лучшие игроки России-2021.

Каждый выборщик называет свою пятерку лучших — игроки получают баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков баллы достаются пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

На сей раз противостояние за победу в номинации получилось жарким. Сошлись партнеры по «Зениту» — Сердар Азмун и Клаудиньо. Достаточно сказать, что у двух групп (менеджеров и читателей) лучшим стал бразилец, а еще у двух (тренеров и журналистов) — иранец. В итоге Азмун набрал всего на 4 очка больше Клаудиньо — это самый минимальный разрыв в истории наших голосований. До этого рекордно скромными были 33 очка отрыва в 2017-м, когда Промес обошел Акинфеева.

Сердар Азмун. Азмун — лучший игрок года в РПЛ. Он станет суперзвездой и в Европе

Решающим на сей раз наверняка стал тот фактор, что иранец играл в России весь год, а бразилец только с конца августа.

У Азмуна — 140 баллов, у Клаудиньо — 136. Третьим в общем зачете стал армеец Игорь Акинфеев (98). В первую очередь благодаря голосам читателей на четвертой строчке — спартаковец Георгий Джикия (96), а Матвей Сафонов из «Краснодара» — пятый (72).

В уходящем году Азмун:

— забил 15 мячей и отдал одну голевую передачу в 25 матчах чемпионата России;

— заработал среднюю оценку от «СЭ» 6,26;

— в девяти матчах за сборную Ирана записал на свой счет шесть мячей, пять из которых были забиты в отборочном турнире ЧМ-2022.

Мы поздравляем Сердара Азмуна с престижной наградой!

Лучший футболист России-2021: итоги голосования.
Лучший футболист России-2021: итоги голосования.
Как голосовали тренеры. Фото "СЭ"
Как голосовали тренеры. Фото «СЭ»
Итог голосования тренеров.
Итог голосования тренеров.
Как голосовали менеджеры.
Как голосовали менеджеры.
Итог голосования менеджеров. Фото USA Today Sports
Итог голосования менеджеров.
Как голосовали журналисты. Фото "СЭ"
Как голосовали журналисты. Фото «СЭ»
Итог голосования журналистов. Фото "СЭ"
Итог голосования журналистов. Фото «СЭ»
Итог голосования болельщиков. Фото "СЭ"
Итог голосования болельщиков. Фото «СЭ»

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