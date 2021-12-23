Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2021 года.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» шестой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019) и Никола Влашич (ЦСКА, 2020).

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2021 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции весной обладателю премии будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 профессиональных тренеров (действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха);

— 16 топ-менеджеров;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, выбирая из расширенного круга кандидатов.

Лучшие игроки России-2021.

Каждый выборщик называет свою пятерку лучших — игроки получают баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков баллы достаются пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

На сей раз противостояние за победу в номинации получилось жарким. Сошлись партнеры по «Зениту» — Сердар Азмун и Клаудиньо. Достаточно сказать, что у двух групп (менеджеров и читателей) лучшим стал бразилец, а еще у двух (тренеров и журналистов) — иранец. В итоге Азмун набрал всего на 4 очка больше Клаудиньо — это самый минимальный разрыв в истории наших голосований. До этого рекордно скромными были 33 очка отрыва в 2017-м, когда Промес обошел Акинфеева.

Решающим на сей раз наверняка стал тот фактор, что иранец играл в России весь год, а бразилец только с конца августа.

У Азмуна — 140 баллов, у Клаудиньо — 136. Третьим в общем зачете стал армеец Игорь Акинфеев (98). В первую очередь благодаря голосам читателей на четвертой строчке — спартаковец Георгий Джикия (96), а Матвей Сафонов из «Краснодара» — пятый (72).

В уходящем году Азмун:

— забил 15 мячей и отдал одну голевую передачу в 25 матчах чемпионата России;

— заработал среднюю оценку от «СЭ» 6,26;

— в девяти матчах за сборную Ирана записал на свой счет шесть мячей, пять из которых были забиты в отборочном турнире ЧМ-2022.

Мы поздравляем Сердара Азмуна с престижной наградой!

Лучший футболист России-2021: итоги голосования.

Как голосовали тренеры. Фото «СЭ»

Итог голосования тренеров.

Как голосовали менеджеры.

Итог голосования менеджеров.

Как голосовали журналисты. Фото «СЭ»

Итог голосования журналистов. Фото «СЭ»