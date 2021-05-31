«Краснодар» снова пытается купить Макарова. «Рубин» не отпустит игрока, как и год назад

Инсайды «СЭ» о главном российском таланте «Рубина».

«Рубин» отказал «Краснодару»

«Краснодар» в это трансферное окно попытался подписать одного из российских лучших игроков сезона, автора лучшего гола чемпионата Дениса Макарова из «Рубина». Об этом сообщило сегодня казанское медиа «БИЗНЕС Online». По данным «СЭ», казанцы не намерены продавать игрока «Краснодар» и вообще не рассматривают возможность такого трансфера.

Речь шла о компенсации в 6 миллионов евро, но «Рубин» это не заинтересовало. При этом клуб не получал официального предложения, обсуждение шло на уровне руководителей клубов.

«Рубин» не будет продавать игрока, поскольку рассчитывает на него в будущем сезоне и в долгосрочной перспективе. Макаров и сам заинтересован в том, чтобы и дальше прогрессировать в Казани. Нынешний «Краснодар» — точно не та команда, куда стоит делать следующий шаг из нынешнего «Рубина», где строят амбициозный проект с большими задачами.

По данным «СЭ», в казанском клубе вообще не рассматривают продажу россиянина, хотя в «Рубине» есть заочное правило, что именно летом надо продавать ключевых игроков, если на них есть спрос и качественные предложения. Но в это лето «Рубин» уже готовит к продаже Хвичу Кварацхелию, команду может покинуть и капитан команды Филип Уремович, к которому есть устойчивый интерес из Европы. Клубу как-то нужно формировать легионерскую заявку (сейчас на контракте 11 иностранцев).

Продажа еще одного лидера сильно ударит по команде, которая в новом сезоне сыграет в Лиге конференций и хочет побороться за медали чемпионата. Терять сразу двух ключевых игроков атаки — это стало бы большим ударом для «Рубина». С учетом паспорта и статуса Макарова в команде его трансфер в это лето просто исключен.

«Краснодар» уже пытался подписать Макарова вместе с Хвичей год назад

У гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова и гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига хорошие отношения, и менеджеры уже провели не одну сделку между клубами: трансфер Сорокина и Камболова в «Краснодар», переход Игнатьева в Казань. Менеджеры общаются напрямую по разным трансферам уже не первый год.

И даже по Макарову «Краснодар» делает предложение не впервые. Год назад «Краснодар» тоже интересовался позицией «Рубина» по Макарову. По данным «СЭ», тогда фигурировала сумма в 3 миллиона евро, но казанцы сообщили, что игрок не продается, и предметных переговоров, по сути, и не было. Сегодня речь идет о 6 миллионах евро — «Краснодар» двукратно оценивает рост цены Макарова за год.

Было даже предложение по Хвиче Кварацхелии: «Краснодар» тем летом подготовил предложение в 10 миллионов евро. При этом грузин должен был остаться в «Рубине» в аренде на два года. Казанцы тогда отказались от такой сделки: в клубе понимали, что через год цена на игрока вырастит, и они продешевят. Этим летом «Рубин» планирует заработать в два раза больше, чем сумма в предложении «Краснодара» — около 20 миллионов евро. На Макарове в будущем «Рубин» тоже может заработать значительно больше, чем 6 миллионов евро.

Макаров — главная надежда «Рубина» после ухода Кварацхелии

«Рубин» летом расстается с Кварацхелией и уже нашел ему замену — Сеяда Хакшабановича казанцы подписали за 6 миллионов евро как раз на позицию грузина. Пока черногорец будет адаптироваться в новой команде и лиге, большие надежды в «Рубине» связывают именно с Макаровым. Вместе с Деспотовичем, которого казанцы тоже намерены сохранить, они во многом будут определять игру команды в атаке.

Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» отмечал, что Макаров еще не реализовал свой потенциал и может решать судьбу матчей в одиночку гораздо чаще, чем в прошедшем сезоне. Победные голы правого атакующего хавбека принесли «Рубину» девять очков в РПЛ.

«Он один своими индивидуальными действиями может обыграть любую команду. Пока он это делал эпизодически, но может делать и систематически, если выведет свою игру на принципиально иной уровень. Не стоит забывать, что это был его первый полноценный сезон в карьере в РПЛ. Качества, которые у него есть, он будет оттачивать, начнет прогрессировать. Еще у него есть большой тактический запас, в чем еще нужно прибавить. Функциональный и ментальный в том числе», — отмечал Слуцкий.

Макаров всем доволен в Казани в бытовом и футбольном плане. Он работает с лучшим российским тренером РПЛ, который помогает ему развиваться. У игрока сегодня не вызывает энтузиазма даже перспектива перехода в «Зенит», где он вряд ли был бы основным игроком.

«Будет решать клуб. Если что-то появится, то сядем и обговорим, как лучше для меня и для клуба. Предложение «Зенита»? Я хочу играть. Нет такого, чтобы пойти в клуб и сидеть на скамейке. А чем мы отличаемся от «Зенита»? У них сильный состав, конкуренция, может, выше, но по игре мы их два раза обыграли. Это о чем-то говорит», — говорил Денис в недавнем интервью из стана сборной России.

Контракт Макарова с «Рубином» рассчитан еще на два года. Уже следующим летом, за год до истечения соглашения, вопрос о будущем игрока будет более актуален. Если Макаров к этому моменту станет крепким игроком сборной, проведет еще более сильный сезон в «Рубине», то удержать его в Казани будет так же трудно, как сейчас сохранить Кварацхелию.