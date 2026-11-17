«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова. Он возглавил команду после ухода Галактионова

Будет вытаскивать железнодорожников из зоны вылета.

Сергей Овчинников возглавил «Локомотив». Московский клуб официально подтвердил назначение. Ранее стало известно о расставании железнодорожников с прежним главным тренером Михаилом Галактионовым.

Одиннадцать дней ожидания

В своем обращении красно-зеленые сразу подчеркнули, что назначение Овчинникова носит временный характер. По информации «СЭ», 56-летний специалист будет работать до зимы, после чего в клубе примут решение.

«В ближайших матчах командой в качестве старшего тренера будет руководить Сергей Овчинников», — говорится в заявлении «Локомотива».

Помогать Боссу, как его звали во время игровой карьеры, будет Александр Бородюк, до этого работавший в академии клуба. За физическую подготовку отвечает Александр Гончаров, старшим аналитиком назначен Максим Карасиков, аналитиком — Виктор Тестоедов. Заместителем начальника команды стал Дмитрий Фомкин.

Особенно примечательно возвращение Станислава Сухины на должность начальника команды. Бывший арбитр ФИФА уже работал в «Локомотиве» с 2017 по 2021 год, но покинул клуб после серии скандалов. Самый громкий из них произошел весной 2021-го, когда Сухина перед дерби со «Спартаком» зашел в судейскую комнату, нарушив регламент. За этот эпизод железнодорожников оштрафовали, а один домашний матч обязали провести на нейтральном поле.

«Желаем Сергею Ивановичу и всем специалистам успешной работы и красно-зеленых побед!» — подчеркнула пресс-служба железнодорожников.

История с уходом 42-летнего Галактионова сильно затянулась: председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил о решении расстаться с тренером еще 6 ноября. Одиннадцать дней стороны обсуждали условия расторжения контракта, а подготовкой команды занимались помощники специалиста.

В итоге клуб объявил о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Вместе с Галактионовым ушли старший тренер Олег Левин, тренер по физподготовке Кирилл Жинкин, трое аналитиков, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.

Легенда клуба со скромным тренерским опытом

Назначение Овчинникова — прежде всего ставка на человека, прекрасно знакомого с историей и внутренней жизнью «Локомотива». Во время игровой карьеры Босс стал одним из символов клуба. В составе красно-зеленых он провел 366 матчей, в 157 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с командой дважды выигрывал чемпионат России — в 2002 и 2004 годах, а также дважды завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

А вот самостоятельная тренерская карьера у Овчинникова пока получается значительно скромнее. В 2009 году он возглавлял «Кубань», в 2010-м — брянское «Динамо», а в 2011-м — минское «Динамо». Ни в одном из этих клубов специалист не задержался надолго и не добился значимых высот.

При этом опыта работы в штабах у Овчинникова достаточно. Он сотрудничал с Диком Адвокатом и Фабио Капелло в сборной России, помогал Леониду Слуцкому в ЦСКА, занимался подготовкой тренеров в Российском футбольном союзе (РФС). Последний год руководил академией железнодорожников.

Однако хватит ли этого, чтобы вытащить «Локомотив», сказать трудно. А спасать надо — команда находится в чрезвычайно сложном положении. После 14 туров у красно-зеленых всего 11 очков и 15-е место в РПЛ. В чемпионате они одержали лишь две победы, а в последних трех встречах проиграли «Ростову» (0:2), «Спартаку» (0:4) и «Рубину» (0:1). Вдобавок летом клуб потерял нескольких ведущих футболистов, включая Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса.

У Овчинникова будет как минимум три тура до зимней паузы, чтобы зарекомендовать себя и помочь «Локомотиву»: матчи с «Родиной» 22 ноября, махачкалинским «Динамо» 29 ноября и «Ахматом» 5 декабря. Все соперники, как и сами железнодорожники, ведут борьбу за очки в нижней части таблицы.