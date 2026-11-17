«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова. Он возглавил команду после ухода Галактионова
Сергей Овчинников возглавил «Локомотив». Московский клуб официально подтвердил назначение. Ранее стало известно о расставании железнодорожников с прежним главным тренером Михаилом Галактионовым.
Одиннадцать дней ожидания
В своем обращении красно-зеленые сразу подчеркнули, что назначение Овчинникова носит временный характер. По информации «СЭ», 56-летний специалист будет работать до зимы, после чего в клубе примут решение.
«В ближайших матчах командой в качестве старшего тренера будет руководить Сергей Овчинников», — говорится в заявлении «Локомотива».
Помогать Боссу, как его звали во время игровой карьеры, будет Александр Бородюк, до этого работавший в академии клуба. За физическую подготовку отвечает Александр Гончаров, старшим аналитиком назначен Максим Карасиков, аналитиком — Виктор Тестоедов. Заместителем начальника команды стал Дмитрий Фомкин.
Особенно примечательно возвращение Станислава Сухины на должность начальника команды. Бывший арбитр ФИФА уже работал в «Локомотиве» с 2017 по 2021 год, но покинул клуб после серии скандалов. Самый громкий из них произошел весной 2021-го, когда Сухина перед дерби со «Спартаком» зашел в судейскую комнату, нарушив регламент. За этот эпизод железнодорожников оштрафовали, а один домашний матч обязали провести на нейтральном поле.
«Желаем Сергею Ивановичу и всем специалистам успешной работы и красно-зеленых побед!» — подчеркнула пресс-служба железнодорожников.
История с уходом 42-летнего Галактионова сильно затянулась: председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил о решении расстаться с тренером еще 6 ноября. Одиннадцать дней стороны обсуждали условия расторжения контракта, а подготовкой команды занимались помощники специалиста.
В итоге клуб объявил о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Вместе с Галактионовым ушли старший тренер Олег Левин, тренер по физподготовке Кирилл Жинкин, трое аналитиков, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.
Легенда клуба со скромным тренерским опытом
Назначение Овчинникова — прежде всего ставка на человека, прекрасно знакомого с историей и внутренней жизнью «Локомотива». Во время игровой карьеры Босс стал одним из символов клуба. В составе красно-зеленых он провел 366 матчей, в 157 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с командой дважды выигрывал чемпионат России — в 2002 и 2004 годах, а также дважды завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
А вот самостоятельная тренерская карьера у Овчинникова пока получается значительно скромнее. В 2009 году он возглавлял «Кубань», в 2010-м — брянское «Динамо», а в 2011-м — минское «Динамо». Ни в одном из этих клубов специалист не задержался надолго и не добился значимых высот.
При этом опыта работы в штабах у Овчинникова достаточно. Он сотрудничал с Диком Адвокатом и Фабио Капелло в сборной России, помогал Леониду Слуцкому в ЦСКА, занимался подготовкой тренеров в Российском футбольном союзе (РФС). Последний год руководил академией железнодорожников.
Однако хватит ли этого, чтобы вытащить «Локомотив», сказать трудно. А спасать надо — команда находится в чрезвычайно сложном положении. После 14 туров у красно-зеленых всего 11 очков и 15-е место в РПЛ. В чемпионате они одержали лишь две победы, а в последних трех встречах проиграли «Ростову» (0:2), «Спартаку» (0:4) и «Рубину» (0:1). Вдобавок летом клуб потерял нескольких ведущих футболистов, включая Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса.
У Овчинникова будет как минимум три тура до зимней паузы, чтобы зарекомендовать себя и помочь «Локомотиву»: матчи с «Родиной» 22 ноября, махачкалинским «Динамо» 29 ноября и «Ахматом» 5 декабря. Все соперники, как и сами железнодорожники, ведут борьбу за очки в нижней части таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина –
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3