Академия «Динамо» расширяется. Новая футбольная школа открыта в Орле

Бело-голубые продолжают серьезную работу с молодежью.

20 мая в рамках развития проекта франчайзинга ФК «Динамо» (Москва) и футбольной академии «Динамо» им. Л. Яшина в Орле торжественно открылась футбольная школа «Динамо». Для нее созданы все условия, в рамках которых уже с конца прошлого года активно используются прогрессивные методики и наработки подготовки юных футболистов, а тренерский состав имеет возможность проходить стажировки в Москве.

Церемония открытия прошла динамично и красочно, привлекая внимание не только самих участников, но и горожан в целом. Выступление артистов-флагоносцев, пиротехническое шоу, мастер-класс от знаменитого динамовского ветерана Сергея Кирьякова, турнир с участием футбольных школ Орловской области — мероприятие в целом вызвало живой интерес.

В Орле торжественно открылась футбольная школа «Динамо». Фото ФК «Динамо»

— Орел для меня родной город, я здесь родился и воспитывался, и для меня большая честь как для динамовца вместе с вами открыть футбольную школу с великим именем «Динамо», — сказал Сергей Кирьяков, специально приехавший на открытие. — Желаю всем вам с гордостью носить на своей груди литеру Д. Чтите традиции, которые были заложены почти сто лет назад. Помните тех, кто прославлял «Динамо», делал его знаменитым и значимым. За наш клуб выступало много легендарных футболистов, но, конечно, среди всех выделяется великий вратарь Лев Яшин, чьим именем названа динамовская академия. При усердных занятиях и ответственном отношении к тренировкам у каждого из вас есть шанс пополнить ее ряды. Я много лет выступал за московское «Динамо» и очень рад, что футбольные школы сейчас вновь открываются по всей стране.

Тем временем местные мальчишки постоянно находились под пристальным селекционным взглядом директора московской академии «Динамо» им. Л.Яшина Александра Кузнецова.

В Орле торжественно открылась футбольная школа «Динамо». Фото ФК «Динамо»

С осени прошлого года футбольная школа «Динамо» в Орле является неотъемлемой частью единой вертикали подготовки футболистов для ФК «Динамо» (Москва). Самые талантливые воспитанники школы будут иметь возможность переехать в столицу и продолжить занятия в главной академии «Динамо», чтобы в будущем пополнить состав сначала «Динамо-2», а затем уже и основной команды бело-голубых.

«Динамо», понимая социальную значимость развития футбола, приняло решение улучшить спортивную составляющую для подготовки нового поколения высококлассных футболистов с помощью развития филиалов академии и футбольных школ в разных регионах нашей страны. Уже открыт филиал футбольной академии «Динамо» в Дагестане и 12 футбольных школ в разных городах страны, в планах — развитие франшизы по всей России и в странах ближнего зарубежья.

В Орле торжественно открылась футбольная школа «Динамо». Фото ФК «Динамо»

Реализованные практические шаги в этом направлении позволили в короткие сроки существенно увеличить число детей, которые начали заниматься футболом в регионах присутствия бренда «Динамо». В Орле эта цифра выросла примерно на 30 процентов. И в настоящее время в школе уже занимается более 200 молодых футболистов, для которых подготовлены четыре специализированных спортивных зала. Также у школы имеются три собственных филиала в Орловской области. В планах — постройка спортивного центра, а также открытие на базе одного из оздоровительных лагерей спортивного кампуса.