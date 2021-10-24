Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге.

— Честно говоря, все пошло не так, — признал после поражения от «Зенита» главный тренер «Спартака» Руй Витория. — Это грустный день. Соперник воспользовался нашими ошибками и вел всю игру. А мы не были сфокусированы.

— Это крупнейшее поражение «Спартака» в истории чемпионатов России. Нет ли у вас мыслей подать в отставку? — первый вопрос от корреспондента «СЭ».

— Я не стану это комментировать. На такие вопросы отвечать не буду. Задавайте вопросы по игре. Бывают сложные моменты, но любой мужчина должен признавать ошибки. Делать такого рода громкие заявления нельзя.

— Вы сказали, что не были сфокусированы. Что это значит?

— Хочу добавить, что нам нужно было быть агрессивнее, больше бороться. А мы пропустили с трех угловых, с пенальти. Уровень агрессивности и борьбы был недостаточным.

— Не считаете ли вы ошибкой то, что у вас была высокая линия обороны, тем более без Жиго? В чем была главная причина такой игры защитников?

— Это справедливое замечание. Нам нельзя было позволять сопернику так идти в контратаки, забегать за спину. Мы не были достаточно агрессивны, часто теряли мяч, а этого как раз хотел соперник. Нам нельзя было допускать подобных вещей. Но иногда все идет не так, как хотелось бы.

— Каким был план на игру в атаке?

— Изначально мы планировали больше играть в середине поля, наблюдать за игрой соперника, а затем перехватывать инициативу. Мы собирались играть ниже и агрессивнее, но соперник часто шел в контратаки. Я признаю, что это моя ошибка, но и игроков тоже. Всю эту ситуацию мы обсудим с футболистами.

— Почему вы выбрали именно эту тройку защитников с Кофрие в роли центрального?

— Это те футболисты, которые хорошо играют в этой схеме, поэтому они были выбраны для основного состава. Тут имели место индивидуальные действия. Я еще раз упомяну, что нужно было действовать агрессивнее. Когда мяч возвращался назад, было уже поздно. Но я могу сказать, что пропущенные голы были результатом не индивидуальных ошибок игроков, а коллективных.

— Признаете ли вы свою ошибку в том, что вторую игру подряд защита упускает игроков за спину?

— Да, в этом случае «Зенит» пользовался ошибками — и Мостовой, и Вендел. Мы не были готовы к этому.

Сергей Семак: «Бывает, раз в год — залетает все»

— Поздравляю команду с победой, — начал главный тренер «Зенита». — Бывает так, что залетает все. Это те же три очка, что и всегда.

— Было ли планом то, что «Зенит» отдаст мяч «Спартаку»?

— Изначально плана отдать мяч не было. Мы забили, и «Спартаку» нужно было больше атаковать. В любом случае «Спартак» не обороняется низко, зоны за спинами есть, и нам надо было постараться правильно их использовать. Есть риск нарваться на быстрые ответные атаки.

— Второй матч подряд в стартовом составе выходит Караваев. Можно ли сказать, что он выиграл конкуренцию у Сутормина?

— Так нельзя сказать. Они обладают сильными качествами, у кого-то одно хорошо, у кого-то другое. В зависимости от состояния и соперника мы выбираем того, кто будет играть.

— Почему Дзюба остался в запасе?

— У нас два форварда. Есть матчи, в которых мы выходим с одним нападающим, есть — с двумя. По сегодняшнему тактическому рисунку мы планировали использовать Сердара, поэтому Артем остался на скамейке. Мостовой вышел по тактическим причинам, дали ему шанс.

— Ракицкий сделал две голевые передачи после стандартов, хотя в последних матчах он не подавал угловые. Почему так?

— У нас изначально подавал Ракицкий. У Дугласа была другая роль.

— Что с Дугласом? Задняя поверхность бедра?

— К сожалению, да. Это добавило нам головной боли. Дуглас — важный игрок для нас, но сложно понять, на какое время он выбыл. У него повреждена задняя мышца бедра. Насколько все серьезно, узнаем завтра-послезавтра.

— Что с Малкомом?

— У него повреждение несерьезное. Но насколько быстро будет проходить процесс реабилитации, сказать сложно. Это не на месяц точно, но его участие в ближайших одном-двух матчах под вопросом. Может, быстрее все пойдет.

— Был ли акцент на передачи в зону Рассказова?

— Предполагали, что-либо он, либо Кутепов сыграет. Это одна из двух позиций, которые были под вопросом. И «Спартак» знает нашу обойму, и мы. Тут больших сюрпризов не было.

— «Спартак» не побеждал «Зенит» в Петербурге с 2012 года. Разгромные победы над ним — уже не редкость. Как вы объясните такое доминирование «Зенита» на дистанции? Можно ли сказать, что «Спартак» уже не конкурент «Зенита»?

— Конечно, нельзя говорить, что больше не конкурент. Все меняется быстро, примеров много. О каком-то доминировании не стал бы говорить. Перед игрой были совсем другие разговоры. Нам тоже непросто поддерживать определенный уровень. Что касается счета, то повторюсь: бывают матчи, когда залетает почти все. Вспомните весеннюю встречу с «Локомотивом». Там тоже результат был неожиданный (6:1. — Прим. «СЭ»). Бывает, раз в год — получается, залетает все. Я не могу сказать, что везение сумасшедшее, но столько мячей еще нужно забить. Думаю, нам это возвращается за те матчи, где мы создаем много, но не забиваем.