«Ахмат» — «Спартак»: судья не назначил пенальти в ворота хозяев и не удалил Зобнина

На 64-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:2) судья Антон Фролов не отреагировал на падение Руслана Литвинова назначением пенальти, а видеоассистенты Сергей Цыганок и Анатолий Жабченко, проведя проверку, в его действия не вмешались.

В том моменте, который не лучшим образом показан в трансляции, видно, что Эгаш Касинтура слегка наступил спартаковцу на голеностоп, после чего Литвинов упал. Произошел ли перед этим контакт бутсы футболиста «Ахмата» с мячом, было сложно сказать во время матча, а после встречи на канале «Матч Премьер» показали эпизод с других ракурсов, на которых видно, что игры в мяч нет. Значит, следовало назначить пенальти.

В любом случае в подобной ситуации всегда хочется понять логику арбитра и его видеоассистентов, которые не нашли оснований для пенальти, чтобы и дальше в ходе сезона ориентироваться на матч в Грозном.

На 83-й минуте у Фролова возникли основания вынести второе предупреждение Роману Зобнину. В том момент футболист «Ахмата» сыграл в мяч и выбил его. И тут же спартаковец ударил его шипами по голеностопу. Судья игру остановил, но дисциплинарную санкцию не применил.