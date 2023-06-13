Главные открытия весны в РПЛ: Гарре, Погостнов, Кривцов, Агкацев и еще пять игроков, ярко заявивших о себе

Новые лица премьер-лиги, которые проявили себя в весенней части сезона.

Станислав Агкацев («Краснодар», 3 матча в РПЛ, 4 матча в Кубке России)

Станислав Агкацев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Молодого вратаря «Краснодара» Агкацева по ходу этого сезона воспринимали лишь как резервиста. Пока тяжело представить, что он может вытеснить из состава Матвея Сафонова — звезду «Краснодара». У Станислава действительно в этом сезоне всего три матча в РПЛ в основе, несколько матчей в Кубке, но в них Агкацев выглядел настолько уверенно, что пошли разговоры о том, кто должен быть первым номером «Краснодара» в финале FONBET Кубка России с ЦСКА. Вратарь добился того, что в Сафонове уже начали сомневаться.

Отличная игра ногами, хорошее чтение моментов, минимум ошибок — концовку сезона Агкацев провел уверенно и не допускал грубых ляпов, как тот же Сафонов. С «Ростовом» и ЦСКА — серьезными соперниками из лидирующей группы — Агкацев сыграл на ноль и действовал так, будто давно стал первым номером «быков». Вспомним и взятый пенальти от Дзюбы весной.

Неудивительно, что пошли разговоры о смене команды: Станислав заинтересовал главного специалиста по вратарям в нашем футболе — Виталия Кафанова. По информации «Чемпионата», голкипера «Краснодара» летом попытается подписать «Ростов».

Кафанова можно понять — Агкацев действительно своей игрой заслужил право играть в РПЛ. Возможно, в новом сезоне мы увидим 21-летнего вратаря в деле гораздо чаще, чем в прошедшем.

Егор Погостнов («Локомотив», 9 матчей в РПЛ)

Егор Погостнов. Фото ФК «Локомотив»

В 19 лет Егор Погостнов стал основным защитником «Локомотива», играя матчи без замен, и в клубе уже говорят о том, что он станет лидером обороны не только железнодорожников, но и сборной России на многие годы.

Дебютировал в РПЛ Егор в ноябре прошлого года при Андрее Федорове, а к тренировкам с основой его начал привлекать из молодежки еще Марвин Комппер. Но по-настоящему востребованным Погостнов стал весной, когда «Локо» начал выбираться из нижней части таблицы. Новичок из Аргентины Херман Конти, которого ждали в основе, выбыл из-за травмы в марте, и свой шанс получил Егор. Защитник не подвел — он не по годам уверенно действовал в защите. Егор играл в старте без замен всю весну, пропустив только матч последнего тура с «Торпедо» — Галактионов дал парню возможность отдохнуть.

О потенциале молодого защитника говорили много: зимой его хотели подписать ЦСКА и «Спартак», но он остался в «Локо» и показал хороший уровень игры. Уверенно выглядел в верховой борьбе и единоборствах, в целом проведя заключительный отрезок сезона без грубых ошибок.

Дмитрий Воробьев («Оренбург», 22 матча, 8 голов, 1 передача)

Дмитрий Воробьев (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Об «Оренбурге» в этом сезоне часто говорят в контексте латиноамериканских футболистов — Вера, Мансилья, Флорентин и Марин действительно стали важными игроками команды. Но российский костяк «Оренбурга» тоже достоин похвалы: хороший сезон провели Эктов, Аюпов, Хотулев, о которых мы слышали и раньше. Поэтому отметим Дмитрия Воробьева — лучшего бомбардира «Оренбурга» после ухода Владимира Сычевого (Писарского).

Весной Воробьев забил в РПЛ шесть голов — больше только у Малкома, Дзюбы, Кордобы и Чалова. Еще три года назад неизвестный широкой публике форвард забивал во второй лиге за «Волгарь», пробовал себя даже в Чехии в «Градеце», а в 2020-м оказался в «Оренбурге», где в ФНЛ конкурировал с Фамейе за место в составе.

В первой части сезона Дмитрий оказался в тени Сычевого — конкурент много забивал. Но после переезда лучшего бомбардира команды в Самару Воробьев стал ведущим форвардом «Оренбурга» и выглядел так, что потеря Писарского никак не отразилась на игре и результатах команды.

Дмитрий забил один из лучших голов второго круга — здорово освободился во вратарской и пяткой отправил мяч в ворота «Спартака».

Георгий Гонгадзе («Факел», 28 матчей, 9 голов, 3 передачи)

Георгий Гонгадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший бомбардир «Факела» Гонгадзе еще два года назад искал себе команду, играя в компании бывших футболистов в «Лужниках». Дебютировать в РПЛ удалось только в 26 лет: Георгий сначала пробился в ФНЛ, а до этого были пять сезонов во второй лиге.

Нападающий идеально вписался в состав «Факела», где от форварда требуется большой объем работы и высокий уровень интенсивности. Но помимо этого Георгий еще и забил девять мячей. Да, пять из них — с пенальти. Но пять голов — весной таких цифр не показал ни один игрок команд из второй восьмерки.

Особенно Гонгадзе запомнят болельщики «Динамо», которым нападающий испортил юбилейный матч — он оформил первый дубль в РПЛ именно в игре с бело-голубыми. А в первом круге забил «Зениту» мяч, который помог сыграть с лидером лиги вничью 1:1.

Кади («Краснодар», 7 матчей, 3 гола, 1 передача)

Кади Боржес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В конце апреля бразилец «Краснодара» выбыл из-за столкновения с Джикией в игре со «Спартаком»: Кади сломал лицевую кость и продолжает восстановление. Концовку сезона он пропустил, хотя начал год уверенно — организовал четыре гола в семи матчах, входил в топ-5 самых бьющих игроков «Краснодара». При этом Кади играл как в тройке центральных полузащитников, так и вингера — в прошлом клубе «Карабах» он играл «десятку», поэтому весной искал оптимальную позицию.

Вышло неплохо: он оформил дубль в ворота «Динамо», забил «Химкам». Из-за игры рукой Мозеса был не засчитан его гол в ворота «Торпедо». Перед травмой Кади начал все чаще исполнять обводящие удары с левой после смещений в центр — голы после таких выстрелов он регулярно забивал в «Карабахе». За три месяца бразилец неплохо себя показал и быстро адаптировался в новой лиге.

Никита Кривцов («Краснодар», 20 матчей, 6 голов, 3 передачи)

Никита Кривцов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О таланте Кривцова говорят давно: его очень хотел видеть в «Нижнем Новгороде» Александр Кержаков, знавший игрока по «Томи». А Олег Яровинский признавался, что пытался подписать футболиста в «Рубин» к Леониду Слуцкому, но клуб не потянул трансфер по деньгам.

Оправдывать авансы Кривцов начал в этом сезоне: в «Краснодаре» он провел весь первый круг в качестве игрока основы, посадив в запас Ильзата Ахметова. А весной прибавил и в результативных действиях: забил пять голов в чемпионате и два — в Кубке России, став третьим бомбардиром «Краснодара» после Кордобы и Сперцяна. В 2023 году только Кордоба забил больше, чем Кривцов. Подключения хавбека под удар вторым темпом принесли «быкам» весной важные очки.

Концовку сезона для Кривцова омрачила травма мениска, из-за которой он пропускает уже больше месяца. Но в любом случае сезон для 20-летнего игрока получился удачным.

Дарко Тодорович («Ахмат», 14 матчей, 1 гол, 4 передачи)

Дарко Тодорович (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ахмат» весной стал одной из самых ярких команд лиги, взлетев на пятое место в таблице. В составе грозненцев принято отмечать игроков атаки: Конате, Карапузова, Тимофеева или Беришу, которые давно в лиге.

Помимо качественной игры в атаке «Ахмат» здорово выглядел и в защите. Поэтому отметим относительно новое лицо команды — Дарко Тодоровича, который весну начинал игроком запаса из-за травмы, но в апреле вернулся в основу и выглядел одним из лучших крайних защитников лиги. Тодорович стал вторым защитником в истории РПЛ, отдавшим голевой пас в трех матчах подряд: его ассисты помогли обыграть «Торпедо» (5:1), «Динамо» (3:0) и «Химки» (3:0).

В игре с черно-белыми Тодорович еще и забил шикарный гол обводящим ударом, став лишь вторым защитником в сезоне, оформившим в одном матче гол+пас, после Максима Осипенко.

Из-за мяча в ворота «Торпедо» «Ахмат» даже наехал на организаторов премии РПЛ — он не был включен в голосование, хотя вышло действительно круто — как у Арьена Роббена за «Баварию».

Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 13 матчей, 3 гола, 1 передача)

Бенхамин Гарре (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ»

22-летний аргентинец забил в ворота «Спартака» в 30-м туре РПЛ победный гол, который помог «Крыльям Советов» сохранить прописку в лиге и избежать стыков. Уже этого факта достаточно, чтобы признать зимний трансфер Гарре успешным.

Воспитанник «Манчестер Сити» приехал в Самару, чтобы перезапустить карьеру, и хорошо провел весну: после ухода Зиньковского, Глушенкова и Пиняева «Крылья» нуждались в футболисте, способном закрыть несколько позиций в атаке. Гарре во втором круге стал лучшим в составе самарцев по результативным действиям (3+1), ожидаемым голевым передачам и по большинству атакующих показателей.

Переезд из Аргентины в Россию, переход в кризисную команду, потерявшую многих лидеров, очень быстрая адаптация — Гарре достойно преодолел все сложности и стал в Самаре своим.

Илья Стефанович («Торпедо», 13 матчей, 5 голов)

Илья Стефанович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Странно отмечать кого-либо в позитивном ключе из команды, занявшей последнее место, но Илья Стефанович точно этого заслуживает. Зимой он перешел из «Волгаря» в «Торпедо», которое было обречено на вылет, и пытался помочь команде спастись.

Форвард в свой дебютный сезон в РПЛ забил 5 голов в 13 матчах, несколько его мячей — для чартов, с непростым техническим исполнением. Идеальный удар головой в ворота «Спартака», «черпачок» Митрюшкину, открывание и гол в «девятку» в игре с «Локо» — в этих моментах Илья действовал как опытный форвард РПЛ, а не дебютант лиги.

Первые месяцы в РПЛ Стефановичу явно удались, и если 26-летний форвард останется в лиге уже после трансфера в другой клуб, это вряд ли кого-то удивит.