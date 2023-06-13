Главные открытия весны в РПЛ: Гарре, Погостнов, Кривцов, Агкацев и еще пять игроков, ярко заявивших о себе
Станислав Агкацев («Краснодар», 3 матча в РПЛ, 4 матча в Кубке России)
Молодого вратаря «Краснодара» Агкацева по ходу этого сезона воспринимали лишь как резервиста. Пока тяжело представить, что он может вытеснить из состава Матвея Сафонова — звезду «Краснодара». У Станислава действительно в этом сезоне всего три матча в РПЛ в основе, несколько матчей в Кубке, но в них Агкацев выглядел настолько уверенно, что пошли разговоры о том, кто должен быть первым номером «Краснодара» в финале FONBET Кубка России с ЦСКА. Вратарь добился того, что в Сафонове уже начали сомневаться.
Отличная игра ногами, хорошее чтение моментов, минимум ошибок — концовку сезона Агкацев провел уверенно и не допускал грубых ляпов, как тот же Сафонов. С «Ростовом» и ЦСКА — серьезными соперниками из лидирующей группы — Агкацев сыграл на ноль и действовал так, будто давно стал первым номером «быков». Вспомним и взятый пенальти от Дзюбы весной.
Неудивительно, что пошли разговоры о смене команды: Станислав заинтересовал главного специалиста по вратарям в нашем футболе — Виталия Кафанова. По информации «Чемпионата», голкипера «Краснодара» летом попытается подписать «Ростов».
Кафанова можно понять — Агкацев действительно своей игрой заслужил право играть в РПЛ. Возможно, в новом сезоне мы увидим 21-летнего вратаря в деле гораздо чаще, чем в прошедшем.
Егор Погостнов («Локомотив», 9 матчей в РПЛ)
В 19 лет Егор Погостнов стал основным защитником «Локомотива», играя матчи без замен, и в клубе уже говорят о том, что он станет лидером обороны не только железнодорожников, но и сборной России на многие годы.
Дебютировал в РПЛ Егор в ноябре прошлого года при Андрее Федорове, а к тренировкам с основой его начал привлекать из молодежки еще Марвин Комппер. Но по-настоящему востребованным Погостнов стал весной, когда «Локо» начал выбираться из нижней части таблицы. Новичок из Аргентины Херман Конти, которого ждали в основе, выбыл из-за травмы в марте, и свой шанс получил Егор. Защитник не подвел — он не по годам уверенно действовал в защите. Егор играл в старте без замен всю весну, пропустив только матч последнего тура с «Торпедо» — Галактионов дал парню возможность отдохнуть.
О потенциале молодого защитника говорили много: зимой его хотели подписать ЦСКА и «Спартак», но он остался в «Локо» и показал хороший уровень игры. Уверенно выглядел в верховой борьбе и единоборствах, в целом проведя заключительный отрезок сезона без грубых ошибок.
Дмитрий Воробьев («Оренбург», 22 матча, 8 голов, 1 передача)
Об «Оренбурге» в этом сезоне часто говорят в контексте латиноамериканских футболистов — Вера, Мансилья, Флорентин и Марин действительно стали важными игроками команды. Но российский костяк «Оренбурга» тоже достоин похвалы: хороший сезон провели Эктов, Аюпов, Хотулев, о которых мы слышали и раньше. Поэтому отметим Дмитрия Воробьева — лучшего бомбардира «Оренбурга» после ухода Владимира Сычевого (Писарского).
Весной Воробьев забил в РПЛ шесть голов — больше только у Малкома, Дзюбы, Кордобы и Чалова. Еще три года назад неизвестный широкой публике форвард забивал во второй лиге за «Волгарь», пробовал себя даже в Чехии в «Градеце», а в 2020-м оказался в «Оренбурге», где в ФНЛ конкурировал с Фамейе за место в составе.
В первой части сезона Дмитрий оказался в тени Сычевого — конкурент много забивал. Но после переезда лучшего бомбардира команды в Самару Воробьев стал ведущим форвардом «Оренбурга» и выглядел так, что потеря Писарского никак не отразилась на игре и результатах команды.
Дмитрий забил один из лучших голов второго круга — здорово освободился во вратарской и пяткой отправил мяч в ворота «Спартака».
Георгий Гонгадзе («Факел», 28 матчей, 9 голов, 3 передачи)
Лучший бомбардир «Факела» Гонгадзе еще два года назад искал себе команду, играя в компании бывших футболистов в «Лужниках». Дебютировать в РПЛ удалось только в 26 лет: Георгий сначала пробился в ФНЛ, а до этого были пять сезонов во второй лиге.
Нападающий идеально вписался в состав «Факела», где от форварда требуется большой объем работы и высокий уровень интенсивности. Но помимо этого Георгий еще и забил девять мячей. Да, пять из них — с пенальти. Но пять голов — весной таких цифр не показал ни один игрок команд из второй восьмерки.
Особенно Гонгадзе запомнят болельщики «Динамо», которым нападающий испортил юбилейный матч — он оформил первый дубль в РПЛ именно в игре с бело-голубыми. А в первом круге забил «Зениту» мяч, который помог сыграть с лидером лиги вничью 1:1.
Кади («Краснодар», 7 матчей, 3 гола, 1 передача)
В конце апреля бразилец «Краснодара» выбыл из-за столкновения с Джикией в игре со «Спартаком»: Кади сломал лицевую кость и продолжает восстановление. Концовку сезона он пропустил, хотя начал год уверенно — организовал четыре гола в семи матчах, входил в топ-5 самых бьющих игроков «Краснодара». При этом Кади играл как в тройке центральных полузащитников, так и вингера — в прошлом клубе «Карабах» он играл «десятку», поэтому весной искал оптимальную позицию.
Вышло неплохо: он оформил дубль в ворота «Динамо», забил «Химкам». Из-за игры рукой Мозеса был не засчитан его гол в ворота «Торпедо». Перед травмой Кади начал все чаще исполнять обводящие удары с левой после смещений в центр — голы после таких выстрелов он регулярно забивал в «Карабахе». За три месяца бразилец неплохо себя показал и быстро адаптировался в новой лиге.
Никита Кривцов («Краснодар», 20 матчей, 6 голов, 3 передачи)
О таланте Кривцова говорят давно: его очень хотел видеть в «Нижнем Новгороде» Александр Кержаков, знавший игрока по «Томи». А Олег Яровинский признавался, что пытался подписать футболиста в «Рубин» к Леониду Слуцкому, но клуб не потянул трансфер по деньгам.
Оправдывать авансы Кривцов начал в этом сезоне: в «Краснодаре» он провел весь первый круг в качестве игрока основы, посадив в запас Ильзата Ахметова. А весной прибавил и в результативных действиях: забил пять голов в чемпионате и два — в Кубке России, став третьим бомбардиром «Краснодара» после Кордобы и Сперцяна. В 2023 году только Кордоба забил больше, чем Кривцов. Подключения хавбека под удар вторым темпом принесли «быкам» весной важные очки.
Концовку сезона для Кривцова омрачила травма мениска, из-за которой он пропускает уже больше месяца. Но в любом случае сезон для 20-летнего игрока получился удачным.
Дарко Тодорович («Ахмат», 14 матчей, 1 гол, 4 передачи)
«Ахмат» весной стал одной из самых ярких команд лиги, взлетев на пятое место в таблице. В составе грозненцев принято отмечать игроков атаки: Конате, Карапузова, Тимофеева или Беришу, которые давно в лиге.
Помимо качественной игры в атаке «Ахмат» здорово выглядел и в защите. Поэтому отметим относительно новое лицо команды — Дарко Тодоровича, который весну начинал игроком запаса из-за травмы, но в апреле вернулся в основу и выглядел одним из лучших крайних защитников лиги. Тодорович стал вторым защитником в истории РПЛ, отдавшим голевой пас в трех матчах подряд: его ассисты помогли обыграть «Торпедо» (5:1), «Динамо» (3:0) и «Химки» (3:0).
В игре с черно-белыми Тодорович еще и забил шикарный гол обводящим ударом, став лишь вторым защитником в сезоне, оформившим в одном матче гол+пас, после Максима Осипенко.
Из-за мяча в ворота «Торпедо» «Ахмат» даже наехал на организаторов премии РПЛ — он не был включен в голосование, хотя вышло действительно круто — как у Арьена Роббена за «Баварию».
Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 13 матчей, 3 гола, 1 передача)
22-летний аргентинец забил в ворота «Спартака» в 30-м туре РПЛ победный гол, который помог «Крыльям Советов» сохранить прописку в лиге и избежать стыков. Уже этого факта достаточно, чтобы признать зимний трансфер Гарре успешным.
Воспитанник «Манчестер Сити» приехал в Самару, чтобы перезапустить карьеру, и хорошо провел весну: после ухода Зиньковского, Глушенкова и Пиняева «Крылья» нуждались в футболисте, способном закрыть несколько позиций в атаке. Гарре во втором круге стал лучшим в составе самарцев по результативным действиям (3+1), ожидаемым голевым передачам и по большинству атакующих показателей.
Переезд из Аргентины в Россию, переход в кризисную команду, потерявшую многих лидеров, очень быстрая адаптация — Гарре достойно преодолел все сложности и стал в Самаре своим.
Илья Стефанович («Торпедо», 13 матчей, 5 голов)
Странно отмечать кого-либо в позитивном ключе из команды, занявшей последнее место, но Илья Стефанович точно этого заслуживает. Зимой он перешел из «Волгаря» в «Торпедо», которое было обречено на вылет, и пытался помочь команде спастись.
Форвард в свой дебютный сезон в РПЛ забил 5 голов в 13 матчах, несколько его мячей — для чартов, с непростым техническим исполнением. Идеальный удар головой в ворота «Спартака», «черпачок» Митрюшкину, открывание и гол в «девятку» в игре с «Локо» — в этих моментах Илья действовал как опытный форвард РПЛ, а не дебютант лиги.
Первые месяцы в РПЛ Стефановичу явно удались, и если 26-летний форвард останется в лиге уже после трансфера в другой клуб, это вряд ли кого-то удивит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9