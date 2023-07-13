Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об одной из главных летних сделок на трансферном рынке РПЛ.

Далер Кузяев уехал во Францию. «Спартак» получил из Англии деньги, полагавшиеся за аренду Алекса Крала, и торгует в АПЛ Давинсона Санчеса. «Динамо» выручило приличную сумму за уехавшего в Турцию Себастьяна Шиманьски.

Еще недавно все это казалось бы неправдоподобным. А сейчас ни одна из новостей не вызывает удивления.

Ряд аэропортов на юге РФ все еще закрыты. Клубы и сборная России отстранены от официальных международных матчей. Но происходит что-то такое, чему пока трудно подобрать простое определение.

Из всего вышеперечисленного самая интересная история — продажа Шиманьски. Потому что «Зенит» собрал дорогих южноамериканцев, ФИФА ввела регулирующие нормы для иностранцев, принадлежащих нашим командам, в «Спартаке» есть иностранный спортивный директор Пол Эшуорт, а Кузяев для «Гавра» — выгоднейшее приобретение.

А трансфер Шиманьски — с учетом недавней попытки «Бешикташа» купить у «Локомотива» Дмитрия Баринова за смехотворное деньги — это нечто особенное.

«Фенербахче» искал человека на эту позицию. Интерес стамбульцев к Арсену Захаряну, о котором в четверг писали в Telegram — из той же оперы. Зимой «Галатасарай» был готов платить за молодого таланта бело-голубых 15 миллионов евро, но его семья отказалась перебираться в Турцию — и вряд ли за полгода ситуация изменилась. В итоге «Фенер» купил Шиманьски.

Только не за 9,75 миллиона евро, о которых официально объявили с берегов Босфора, а за заметно большую сумму. Поскольку в сделку зашиты и бонусы (за личные достижения поляка лично и клуба в целом) примерно на 4 миллиона, и — о чем еще никто не сообщал — процент «Динамо» от следующей продажи. Шиманьски 24 года, не факт, что «Фенербахче» станет высшей точкой карьеры полузащитника, и доход со следующего трансфера может оказаться большим. То есть, на круг способно выйти свыше 15 миллионов евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легко представить, какое давление оказывалось на Себастьяна в Польше, чтобы представитель РПЛ не получил свои законные средства. И здесь надо сказать об отношениях с игроками как с партнерами — есть же еще пример перехода Николы Моро в «Болонью» (3 миллиона евро за 50 процентов прав и дополнительные поступления в перспективе). Хорват тоже в теории еще прошлым летом мог приостановить свой контакт, но не сделал этого из уважения к бело-голубым. Хорошие кейсы для борьбы с санкциями против РПЛ, поскольку эта история не только работы «Динамо», но и вектор для иностранных контрагентов в переговорах по иным трансферам. Равно как и переход Кузяева в «Гавр». Как и приобретение Санчеса, если «Спартак» сумеет это осуществить.

Для «Динамо» это рекордная сделка. Да, дороже продавали только Данни и Александра Кокорина, но это сделки на внутреннем рынке. Более того — пока это, по сути, самая доходная операция в российском футболе за последние полтора года. Конечно, помогло то, что за Шиманьски одновременно бился «Галатасарай» — получился настоящий аукцион, а менеджмент бело-голубых грамотно сыграл на интересе принципиальных соперников.

В футбольном мире говорят, что выручку от продажи Себастьяна в Петровском парке в ближайшее время пустят на усиление состава. И речь, судя по всему, о людях уровня участников Лиги чемпионов или сборных из топ-30 рейтинга ФИФА.

Интересно, что «Спартак» пока тоже берет иностранцев. «Зенит» наращивает бразильскую диаспору. «Локомотив», напротив, делает ставку на россиян. А ЦСКА с «Краснодаром» вообще выжидают.

После пяти чемпионств сине-бело-голубых кряду многие полагают, что именно этот сезон может стать самым сложным для петербуржцев в борьбе за титул — потому что кто-то из звезд способен уехать вслед за Кузяевым. А те, кто останется, начнут, мол, какое-то время думать не о футболе, а о том, почему они не смогли перейти в более интересную для них лигу. И в этом шанс для тех, кто голоден до трофеев — если у соперников «Зенита» с самого старта покатит.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но это еще не более чем разговоры — любые оценки, прогнозы. Все преждевременно.

Трансферное окно в России закроется 6 сентября. Рынок в РПЛ сейчас явно растет. И то, как сработало «Динамо» в случае с Шиманьски — это эффективно и красиво, особенно с учетом ошибок и проблем прошлого сезона.

Посмотрим, кого бело-голубые купят взамен. Любая сделка подстегнет конкурентов — и это неплохо.

Ждем.

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