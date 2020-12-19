Точечные покупки. Какие позиции стоит усилить топ-клубам РПЛ?

Предвкушаем открытие зимнего трансферного окна.

Может показаться, что интрига в чемпионате России умерла. Отрыв «Зенита» от ближайших конкурентов ЦСКА и «Спартака» — четыре и шесть очков соответственно. А петербуржцы — не та команда, которая теряет преимущество весной. Все же у нее есть внушительный чемпионский опыт!

Впрочем, топ-клубы еще поборются. Если не хитрыми тактическими идеями, то трансферами. Тот же «Зенит» два года подряд становился чемпионом России не только из-за уровня игры (видели мы этот уровень в Лиге чемпионов!), но и во многом за счет грамотных приобретений. К ним можно отнести Азмуна, Ракицкого, Барриоса, Сантоса, Караваева, Ловрена.

Значит, и другие клубы должны точечно усиливаться. Какие позиции проблемные у российских команд из первой восьмерки?

«Зенит»: «десятка»

В России у петербуржцев все получается. И с точки зрения психологии — умеют брать себя в руки после неудачных отрезков. И с позиции тактики — что противопоставил «Спартак» высокому прессингу и длинным передачам сине-бело-голубых в последнем дерби?

Задача «Зенита» на трансферном рынке может ставиться скорее с прицелом на Европу. Там петербуржцам не хватает ни воли, ни прессинга, ни креатива. Можно попробовать обойтись Малкомом и Венделом, ведь в оптимальном состоянии они способны сделать результат. Однако лучше не рисковать: все же это «десятки» от безысходности. А Малком еще и подвержен травмам.

Осенью сообщалось об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику ЦСКА Влашичу. Называлась космическая сумма — 35 миллионов евро. Да, хорват — отличный вариант для «Зенита»: таких передач под удар не отдает даже Малком. Однако есть две трудности. Во-первых, армейцы и сами сражаются за титул. Так зачем продавать игрока прямому конкуренту? Во-вторых, Влашич — не уровень РПЛ. Николе пора уезжать в Европу, а то получится как с Промесом, засидевшимся в России.

Итак, «Зениту» нужна «десятка», но ею не станет Влашич.

ЦСКА: опорник

Поразительное свойство армейцев: им постоянно предсказывают крах и тренерские неурядицы, но они как-то выплывают. Вот и сейчас: не слишком удачная трансферная кампания летом (заиграл лишь Зайнутдинов), провальная серия матчей в Лиге Европы и РПЛ, слухи об отставке Виктора Гончаренко. Однако ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, сохраняя шансы на титул.

Центрального защитника красно-синие приобрели. Фукса мы увидим в весенней части сезона. «Десятка» лучшая в стране — Влашич. В нападении разыгрались Шкурин и даже Чалов, возможно, спасший Гончаренко от увольнения своим хет-триком в ворота «Ростова». А вот опорника у армейцев нет.

В РПЛ мы привыкли обращать внимание на ошибки центральных защитников ЦСКА. Васин даже стал мемом. А вот в Лиге Европы бросились в глаза провалы в опорной зоне. «Шестерка» наподобие Вернблума отсутствует. Дзагоев, Обляков, Ахметов — все же те игроки, кто проводит значительное количество времени в атаке.

Значит, ЦСКА нужен опорник, способный разгрузить центральных защитников и вратаря Акинфеева.

«Спартак»: опорник и «десятка»

Две позиции считались проблемными в составе красно-белых перед стартом текущего сезона. Во-первых, правого защитника — туда арендовали Мозеса, тем самым освободив Зобнина. Во-вторых, опорника — не подписали никого, доверившись Кралу и рассчитывая на помощь кого-то из тройки центральных защитников.

Последнее — зря. Недавний матч с «Зенитом» показал, что такое проблемы красно-белых в опорной зоне. Там не просто проблемы, а пустоты, из которых было комфортно бить что Азмуну, что Ракицкому. Почему? У Крала и Зобнина — гибридные функции «шестерки» и «восьмерки». Опорника может сыграть разве что Умяров, но ему не всегда хватает скорости.

«Спартаку» нужна чистая «шестерка». Недаром говорят об интересе красно-белых к хавбеку «Ростова» Норманну. Вот только цена норвежца может достичь 17 миллионов евро. В таком случае проще поискать более дешевые варианты где-нибудь во Франции.

Еще одна проблемная позиция — «десятка». Причина — в плохой форме Бакаева. Из-за этого идет ротация состава: там играли и Кокорин, и Ларссон, которым явно лучше в нападении. Есть локальное решение — Зобнин (особенно в случае приобретения опорника). Но лучше не рисковать. Тем более что и «Спартак» еще остается в чемпионской гонке.

Может быть, желто-синим стоит вообще обойтись без покупок. Трансферная стратегия клуба работает: звезды типа Шомуродова уходят, а на их место приходят перспективные футболисты. Так произойдет и в случае с Норманном. Если норвежец уйдет, команда это переживет. Ведь есть Хасимото, а еще — Глебов.

«Ростов» выглядит сбалансированной командой. Возможно, Валерию Карпину не хватает лишь нападающего. Недаром лучший бомбардир дончан — Хасимото. Байрамян и Тугарев скорее обеспечивают продвижение мяча на флангах. На Еременко — дальние удары. Есть Полоз, но он в одиночестве.

Желто-синие вновь могут побороться за Лигу чемпионов. Значит, нужно улучшить результативность.

«Быки» — единственный российский клуб, который ждет европейская весна. Причем соперник достался вполне проходной. В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Динамо» из Загреба. Все же не «Манчестер Юнайтед»!

У «быков» выдающиеся исполнители в атаке: Кабелла, Берг, Классон. Опасность только одна — травмы. Они настигли «Краснодар» осенью, когда в запасе в Лиге чемпионов сидели молодые воспитанники академии. Но это уже вопрос везения.

Проблема тактическая и трансферная — центр обороны. Вам же памятны «привозы» Кайо? А в РПЛ периодически чудил Сорокин. «Краснодару» нужен надежный центральный защитник в пару к Мартыновичу. Не тот, кто будет терять позицию. И уж точно не тот, кто будет финтить в своей штрафной площади.

«Быкам» необходим баланс между атакой и обороной. Ведь ни один нападающий не спасет вас, если в защите образуются дыры.

Казалось бы, у бело-голубых все в порядке. Да, первая часть сезона закончилась не на положительной ноте — два поражения подряд от «Зенита» и «Сочи». Однако для команды, сменившей тренера по ходу чемпионата, отставание от третьего места на пять очков приемлемо.

Вроде бы есть баланс: 24 гола забито, 21 пропущен. Да и новички Моро и Лесовой в команду вписались. Первый управляет прессингом, второй забивает и продвигает мяч в атаке. Однако у бело-голубых возникла старая проблема — реализация. Не такая плохая, как в прошлом сезоне. Но все же заметная: 24 гола при 25,15 xG.

Комличенко расстреливал ворота соперников в Чехии, но в РПЛ пока не выделяется. Вот и приходится забивать Фомину и Моро. «Динамо» не помешал бы еще один форвард. Негабаритный, но качественно работающий на пространстве. Наподобие Ларссона из «Спартака». Это дало бы Сандро Шварцу большую вариативность в атаке и, вероятно, лучшую реализацию.

Болельщикам «Краснодара» надоели ошибки Кайо и Сорокина. А вот фанатам «Локо» — действия Мурило и Райковича. Что в Лиге чемпионов, что в РПЛ: проигрыш «Химкам» — так себе результат для топ-клуба.

Красно-зеленым нужен центральный защитник в пару к Чорлуке. Кто не будет выдергиваться высоко, махать ногой мимо мяча, а потом созерцать гол в свои ворота. Просто напомним: в аренде у «Ротора» находится Кверквелия.

Конечно, железнодорожникам не повезло с травмами. Лишились Баринова — возник разлад в опорной зоне, считавшейся одной из лучших в чемпионате. Не стало Смолова — появилась прямолинейность в атаке. Да, мы все еще ждем от Федора чудес! Прямо перед паузой травмировался Зе Луиш, а это — работоспособность и прыжок.

Пока же «Локо» приобрел атакующего полузащитника Берковского у «Торпедо». На перспективу решение правильное. Вряд ли Антон Миранчук хочет задержаться в России — на него явно обратили внимание после выступления в Лиге чемпионов.

Однако сейчас ключевая задача — приобретение защитника. Показатели-то у красно-зеленых уже кошмарные: 21 гол забит и 25 пропущено. Отрицательный баланс!

Коронакризис

Возможно, «Спартаку» и «Локо» придется искать и тренеров. У красно-белых все очевиднее: Доменико Тедеско не хочет продлевать контракт. Что касается железнодорожников, остается гадать, хотя Юрия Семина убрали после схожих неудач.

Не думаю, что предстоящее трансферное окно будет солидным с точки зрения сумм и количественных приобретений. Ведь продолжается коронакризис. Усиления будут точечными. Тем важнее для клубов подойти к ним обдуманно.