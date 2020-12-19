Норманн нужен не только «Спартаку», украинский конкурент для Миранчука, Зинченко вернется в Россию?

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Норманн интересен всем

«Ростову» не привыкать расставаться с ключевыми исполнителями. Уже после начала нынешнего сезона команду покинули Ионов, Чернов, Шомуродов, Попов, Зайнутдинов, Чистяков. Сейчас сложно будет удержать Матиаса Норманна, так как на игрока есть устойчивый спрос. Был слух про «Спартак», который в донском клубе опровергли. Однако красно-белые, как утверждает норвежский VG, по-прежнему в игре, а список претендентов пополнили «Зенит», «Краснодар» и пытавшийся приобрести игрока летом ЦСКА.

Это ожидаемо, так как Норманн идеально адаптировался в России и превратился в одного из лучших опорных полузащитников РПЛ. Такие футболисты не могут стоить дешево, и сообщивший о возможных переменах в жизни Матиаса источник уверяет: «Ростов» рассчитывает выручить за легионера 17 миллионов евро. Довольно внушительная по нынешним временам цена для российского чемпионата, но главное все же планы самого Норманна.

В октябре во время матчей национальной сборной 24-летний футболист признался, что готов к новым вызовам. Тогда же сообщалось об интересе к нему со стороны английского «Фулхэма», а представляющий интересы игрока агент отказался от каких-либо комментариев. Сейчас их дал только Валерий Карпин, заявивший после матча с ЦСКА следующее: «Комментировать нечего. Вы сами сказали, что это слухи».

«Манчестер Сити» готов расстаться с украинским полузащитником Александром Зинченко, которого Хосеп Гвардьола чаще использовал на левом фланге обороны. В этом чемпионате Англии 24-летний футболист провел всего один матч в АПЛ. Ничего неожиданного в этом нет, так как бывший игрок «Уфы» в межсезонье фигурировал в ряде потенциальных сделок «горожан».

Тогда до трансфера дело не дошло, но сейчас уход Зинченко пойдет на пользу всем, включая самого футболиста, которому нужна полноценная игровая практика в преддверии Евро-2020. Как сообщает «90min», к хавбеку есть предметный интерес, и выбор у него большой. Только в Англии в списке претендентов значатся «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер» и «Вест Хэм», а еще — без конкретики — упоминаются клубы из Италии, Германии, Испании и России. Вряд ли Зинченко к нам вернется, но сам факт упоминания РПЛ выглядит любопытно.

Перед началом сезона российские клубы сделали очень удачные приобретения на азиатском рынке. «Ростов» не может нарадоваться на японца Хасимото, который в России к своим козырям добавил еще и высокую результативность. В «Рубине» с первого же матча очаровала игра корейца Хван Ин Бома, и сейчас казанцы подписали контракт с Мицуки Сайто.

21-летний футболист арендован у клуба японской J-лиги «Сенан Беллмаре» с правом последующего выкупа. Невысокий полузащитник (166 см) провел в этом клубе всю профессиональную карьеру, помог ему выйти в высший дивизион, а в 2018 году выиграл Кубок лиги. На молодежном чемпионате мира-2019 Сайто получил престижный 10-й номер и выходил в стартовом составе во всех четырех матчах сборной Японии, которой удалось выйти в 1/8 финала.

— Это очень мобильный центральный полузащитник. Потому что у нас сейчас должна быть очень мобильная агрессивная средняя линия в лице Абильдгора, Йевтича, Шатова, Хван Ин Бома. И у нас явный недобор в этой позиции, — заявил в интервью клубной пресс-службе главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Первый новичок «Локо»

О первом трансфере объявил в пятницу «Локомотив», представивший в качестве новичка клуба полузащитника Илью Берковского. 20-летний футболист перешел из «Торпедо» и подписал соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Можно утверждать, что карьера талантливого игрока развивается головокружительно, ведь он менее чем за год прошел путь от ПФЛ до РПЛ. После трансфера из «Иртыша», с которым Берковский завоевал путевку ФНЛ, хавбек провел за «Торпедо» 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

— Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в «Локомотив» — это возможность играть в настоящем топ-клубе, — приводит слова Берковского сайт «Локо». — Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов. Я понимаю, что меня ждет много работы, все только начинается и многое еще нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке «Локомотива». Но я точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!

Два новичка для «Аталанты»

«Аталанта» времен Джан Пьеро Гасперини прославилась умением находить не самые очевидные кандидатуры новичков и прокачивать их до топ-уровня. Примерно так было с новой шведской звездой Кулушевски, которого купили за 300 тысяч евро, после нескольких игр отправили в аренду в «Парму», а потом продали «Ювентусу» уже за 35 миллионов и возможные бонусы еще на 9 миллионов.

Теперь бергамаски положили глаз на другого скандинава — 23-летнего датчанина Йоахима Мехле. Так как четвертый сезон выступающий в бельгийском «Генте» защитник давно на слуху, его переход обойдется в круглую сумму. Она выросла после того, как в этом году Мехле дебютировал в сборной Дании и принял участие в шести матчах соперника сборной России по групповому турниру Евро-2020.

Как утверждает Sky Sport Italia, «Аталанта» готова предложить за воспитанника «Орхуса» 10 миллионов евро, тогда как «Генк» рассчитывает выручить на пару миллионов больше. Как видим, позиции переговорщиков не так уж далеки друг от друга, и в январе у Алексея Миранчука может появиться новый одноклубник.

А возможно, их будет даже двое, так как теперь молва отправляет в Бергамо 24-летнего полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко. Это уже прямой конкурент российского легионера, и он может перейти в «Аталанту» на весьма выгодных условиях, так как игрок сборной Украины до сих пор не продлил истекающий летом контракт с «горняками». Кроме бергамасков на Коваленко претендует «Наполи».

Погба обменяют на Дибалу?

Летом «Ювентус» отправил в «Барселону» Миралема Пьянича и получил взамен Артура. То, что юридически сделки оформили как два отдельных трансфера, не меняет сути. Это был обмен в чистом виде, и сейчас туринцы задумывали провернуть еще одну схожую сделку. «Старая синьора» давно мечтает вернуть Поля Погба, француз хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», и тут интересы сходятся.

Вмешаться может «Реал», так как в услугах соотечественника заинтересован Зинедин Зидан, однако мадридцы из-за финансовых потерь на фоне пандемии вряд ли выйдут на трансферный рынок. Летом и осенью они впервые за 40 лет не сделали ни одной покупки, и ситуация с тех пор точно не улучшилась. «Ювентус» же может предложить «МЮ» пока не подписавшего новый контракт Пауло Дибалу и Федерико Бернардески. Правда, данная информация ESPN противоречит сведениям, что Дибала никуда не уйдет и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Старой синьоры».