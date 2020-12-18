Чемпионат, обесцененный в Европе. Итоги первой части сезона

РПЛ уходит на зимний перерыв.

В чемпионате России нет ни одной команды, которая провела бы первую часть сезона стабильно и качественно, без каких-либо оговорок. С таким итогом мы уходим на зимнюю паузу.

Совсем недавно все восторгались троевластием в таблице и одобрительно кивали в сторону выигравшего первый круг ЦСКА. Однако зимовать на первой строчке пришел «Зенит». Пусть отрыв от ЦСКА составляет всего четыре очка, но проиграть этот чемпионат Питер может только сам себе. «Можно уже разыгрывать второе место, отдавать им первое и играть за второе», — говорил в свое время Федор Смолов. В том его высказывании был конкретный подтекст, о котором мы все помним. Но тем не менее, эта фраза довольно точно описывает расклад в нашем футболе.

«Зенит» по всем направлениям благополучнее остальных клубов, и при моделировании исхода Питер должен становиться чемпионом. Иной результат возможен только в том случае, если сине-бело-голубые займутся саморазрушением. Какие-то чисто игровые недостатки «Зенит» всегда может компенсировать за счет уровня своих исполнителей. Во всяком случае, в чемпионате России.

В Лиге чемпионов все по-другому, и это, конечно, главная оговорка в промежуточных зенитовских итогах. Одно очко в шести матчах в группе — полный провал. В Европе «Зенит» выглядел так же, как красно-белые в последнем матче против питерцев. Выражаясь языком Артема Дзюбы, без шансов и в одну калитку. При этом особенно показательно, как легко на фоне позора в Лиге чемпионов команда Семака разделалась с прямым конкурентом («Спартаком») и претендентом на конкуренцию («Динамо»).

Вывод здесь может быть только один: наш чемпионат становится слабее. И не признавать это глупо. Иван Игнатьев в недавнем интервью для «Соколиной охоты» на YouTube-канале «СЭ» рассказывал, что в детстве смотрел на Вагнера, Карвалью и Жо. Сейчас у юных футболистов выбор куда беднее, чем 10 лет назад. У наших клубов стало меньше денег, в чемпионате стало меньше звезд.

С игрой на два фронта этой осенью не справился ни один из участников еврокубков. В Европе в разной степени провалились все (кроме «Краснодара»), а вот ресурса на чемпионат России хватило только у «Зенита». ЦСКА завалил Лигу Европы и по инерции начал буксовать и в чемпионате. Дошло даже до того, что матч в Ростове был объявлен решающим для Виктора Гончаренко. ЦСКА выиграл, вышел на второе место, «Зенит» вроде бы досягаем. В таких условиях в этом клубе не принято делать резких движений.

Два других участника Лиги чемпионов — «Краснодар» и «Локомотив» — в итоге застряли где-то в середине таблицы. Правда, разница в том, что к паузе они подошли с разной динамикой. Долгожданный дебют «быков» в главном клубном турнире совпал с многочисленными травмами лидеров, и справиться с этим обстоятельством не удалось. Но с возвращением ведущих игроков «Краснодар» начал оживать, принес России ту самую единственную победу в Европе и одержал три победы подряд в чемпионате. «Локомотив» старательно терпел в Лиге чемпионов, и на чемпионат команды уже не хватало. Отсюда и результат — пять поражений в восьми последних матчах, включая разгромы от «Динамо» и «Краснодара», а также провальную концовку матча в Химках. До третьего места посильные семь очков, но сейчас кажется, что вновь привезти хоть какие-то еврокубки в Черкизово будет очень сложно.

«Спартак» в тройке, и это очень солидное достижение команды Доменико Тедеско. Впечатление от выступления красно-белых смазалось поражениями в Сочи и Питере, но в целом две трети чемпионата команда провела очень достойно. В прошлом сезоне после 19 туров у «Спартака» было 22 очка, сейчас — 35. Кстати, при Тедеско в предыдущем чемпионате «Спартак» провел те же 19 матчей и набрал 25 очков. Прогресс очевиден. Значит, немецкий специалист разобрался, что к чему в нашем чемпионате. Наверное, поэтому и решил уйти. Если Доменико не передумает, то «Спартак» откатится примерно в весну 2019 года, когда только-только пришел Олег Кононов, на горизонте появился Томас Цорн, и началась очередная перестройка. А сейчас мы, судя по всему, наблюдаем ее высшую точку.

Обогнать красно-белых вполне мог «Ростов», обыграй он дома ЦСКА. Это был бы просто невероятный успех для команды Валерия Карпина, учитывая перемены, которые случились уже в разгар чемпионата. И это были не просто перемены, а коллективный исход ведущих игроков. Карпин с ситуацией справился на отлично. Да, «Ростов» мог крупно обыграть «Динамо», а в следующем туре проиграть дома «Уфе». Но даже такая нестабильность не испортила впечатление от того, как ростовчане отреагировали на обстоятельства. Что касается «Динамо», то новый главный тренер Сандро Шварц взбодрил команду. За бурным стартом, правда, последовали ничьи и поражения, но все равно есть ощущение, что команда движется в правильную сторону. А про перспективы Шварца лучше всех высказался Сергей Степашин: «Все зависит от «Динамо».

В середине таблицы все вполне ожидаемо. «Рубин» и «Ахмат» возглавляют вторую восьмерку, и их позиции (да и амбиции тоже) позволяют посматривать в сторону команд, которые будут бороться за место в Лиге Европы. Что до борьбы за выживание, то «Ротор», «Уфа» и «Тамбов» в нижней четверке не удивляют. А вот то, что «Химки» уступят свое место в подвале «Арсеналу», после стартовых туров было совсем не очевидно.

Подмосковный клуб — это вообще главное открытие осени. После смены руководства и прихода Игоря Черевченко команда выдала потрясающую серию и по результатам последних десяти туров идет на уровне «Зенита».

Если же говорить об открытиях в целом, то это, конечно, «Сочи». Исключительная игра на своем поле позволила команде Федотова забраться аж на четвертое место.

Получается, что в основном все команды идут зимовать на своих местах. Яркие события, безусловно были, но в целом чемпионат у нас в этом сезоне практически ничем не выдающийся. Проще говоря, заурядный. Да еще и здорово обесценившийся результатами наших клубов в еврокубках.