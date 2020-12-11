Большое интервью с защитником «Динамо», который стал одним из открытий года.

Роман Евгеньев — один из тех, с кем можно связывать надежды на возрождение российского футбола. В 21 год он уже пару лет стабильно играет в премьер-лиге за «Динамо», а новый тренер Сандро Шварц даже доверил ему капитанскую повязку в матче с «Локомотивом» (5:1). Футболист не подвел — забил первый гол в РПЛ.

Успехи Евгеньева тем ценнее, что он выступает на дефицитной в России позиции — центрального защитника. В прошлом году «Зенит», по моей информации, предлагал ему очень солидный контракт, но тот решил продлить соглашение с родным клубом. Теперь вместе с молодежной сборной вышел в финальную часть чемпионата Европы, а в ноябре дебютировал и в первой сборной страны.

Романа я знаю еще со времен его перехода в дубль «Динамо», когда сам работал в клубе. А в 2017 году, когда Евгеньев впервые отправился на сбор с основой, брал первое интервью у защитника. Так что было бы странно теперь общаться на «вы».

«Постарался завести партнеров»

— Рома, недавно Сандро Шварц сказал, что у тебя получилась неделя мечты: впервые вывел «Динамо» на поле с капитанской повязкой, в том же матче забил первый гол в РПЛ, а еще получил первый вызов в сборную России. Что из этих трех событий самое-самое?

— Для меня все очень важно. Гол, наверное, по значимости все же уступает и капитанской повязке, и вызову в сборную, но впервые отличиться в премьер-лиге — это тоже память на всю жизнь.

— После такой удачной недели недолго и голове закружиться.

—Я не такой человек, чтобы впадать в эйфорию. Случились приятные события, но надо двигаться дальше, доказывать, что это не было лишь эпизодом. Тем более, что график был такой плотный, что некогда в облаках витать — перелеты, матчи.

— Капитанской повязке сильно удивился? В 21 год это довольно необычно.

— Разговоры такие ходили, когда выпал Антон Шунин. Для меня огромная честь, что доверили капитанскую повязку. Чувствовал дополнительную ответственность за результат, постарался завести партнеров перед матчем. Мы собираемся в круг, капитан берет слово. В матче с «Локомотивом» довелось говорить мне.

— Как в команде восприняли новость, что ты будешь капитаном?

— Подшучивали, конечно. Пока Шунин не вернулся в строй, только и слышно было: «Кэп, кэп».

— Кто главный шутник в «Динамо»?

— Вообще-то я. Так что в момент, когда представился хороший повод, все с удовольствием на мне отыгрывались.

— В «Динамо» весьма ярко начал работу Шварц. Что он изменил в команде?

— Новый тренер — это всегда новый импульс, встряска для команды. Я впервые работаю с иностранным специалистом, мне это очень интересно. Чувствуется немецкий подход. Мы стали агрессивнее действовать на чужой половине, почувствовали уверенность в своих силах. Пока это дает плоды, надеюсь, продолжим в том же духе.

— На что хочется замахнуться по итогам сезона?

— Понятно, как минимум хочется вновь попасть в еврокубки. В этом сезоне мы там почти и не участвовали, надо реабилитироваться. Но пока, признаться, далеко не заглядываем. Я даже не особенно слежу — два очка отставания от кого-то или три. Слишком далеко до конца сезона. Сейчас стараемся максимально ответственно подходить к каждому матчу, а ближе к маю уже посмотрим, что из этого получится.

«Никогда не жалел, что не перешел в «Зенит»

— Ты понял, почему не удалось пройти грузинский клуб в Лиге Европы?

— Не хочется пенять на качество поля, это никому не интересно, хотя газон действительно мешал игре. Не сомневаюсь, что на нормальном покрытии выиграли бы. Играй два раунда, как обычно — дома и в гостях, — тоже, думаю, прошли бы тбилисцев. Но и на таком поле, и в одном гостевом матче должны были побеждать. Даже при том запредельном настрое, который был у хозяев. У нас тоже не было недонастроя, это точно. Может, даже где-то перегорели и зажались. Моментов ведь создали предостаточно. Что ж, должны извлечь уроки из этой истории.

— Я как-то написал, что воспитанник динамовской школы Евгеньев вызван в сборную России, на что в комментариях один болельщик меня поправил: Роман — спартаковский воспитанник. Ты кем себя считаешь?

— Конечно, динамовским. Да, я провел три года в «Спартаке» — с 11 до 14 лет (до этого Роман тренировался в московской школе «Сокол». — Прим. К.А.), благодарен за все, чему меня там научили. Но в «Спартаке» от меня отказались, а в «Динамо» я уже больше семи лет, здесь окончил академию, прошел все ступеньки. Передо мной не стоит вопрос, чей я воспитанник.

— Три года назад ты говорил, что матчи со «Спартаком» для тебя самые принципиальные, поскольку не понравилось решение отчислить тебя из школы. В этом плане ничего не изменилось?

— Нет. Тут две составляющие. И моя личная, и гораздо более важная — то, что красно-белые — принципиальный соперник для «Динамо». У нас всегда жаркие интересные матчи.

—В прошлом году, когда заканчивался контракт с «Динамо», у тебя было предложение от другого принципиального соперника — «Зенита». Когда в минувшем сезоне довольно долго сидел на скамейке запасных за спиной Шуньича и Ордеца, ни разу не пожалел?

— Нет. К моменту подписания соглашения я играл в основном составе. Но даже если бы знал, что возникнут проблемы, все равно принял бы решение остаться в «Динамо». Не исключаю, что о таком футболисте как Евгеньев уже забыли бы, отправься тогда в «Зенит». Никто не знает, что было бы, но я всегда был уверен в своем решении.

«Первые два месяца нравилось играть дважды в неделю»

— С «Зенитом» вам играть в следующем туре. Что думаешь о сопернике?

— У питерцев, наверное, с большим отрывом самый сильный по именам состав в РПЛ, многие могут решить эпизод за счет индивидуальных действий. Не всегда у команды все идет гладко, но все равно это очень серьезный оппонент. В первом круге нам удалось обыграть «Зенит», так что соперник наверняка мечтает взять реванш. В матче с дортмундской «Боруссией» ряду лидеров предоставили передышку, чтобы они лучше подготовились к матчу с нами. В общем, жду очень интересную игру.

— «Зенит» во вторник закончил свой путь в еврокубках. У российских клубов вообще в этом плане получилось печально. Одной из причин называют отсутствие нормальной предсезонки, в отличие от других стран, где перерыв между чемпионатами составил не менее полутора месяцев. Ты по себе ощущаешь отсутствие летних сборов?

— Мы каждые три дня играли в июле, затем в августе, и мне это очень нравилось. Все время в игровом тонусе, не надо долго ждать следующего матча — интересно. Потом, когда пошли еще игры за сборную, то в какой-то момент стало тяжеловато. С июня по ноябрь почти и дома-то не бывал — все время в разъездах. Но в Европе многие так играют и не жалуются, надо и нам привыкать. Да, у них была нормальная летняя предсезонка, зато зимой могут играть без пауз, а у нас в любом случае большой перерыв.

— Молодежная сборная России с небольшими приключениями, но вышла на Евро. Как бы оценил соперников на этом уровне по сравнению с РПЛ?

— В премьер-лиге побольше тактики, команды могут играть более грамотно, но на уровне молодежных сборных точно не легче, если говорить о матчах с Польшей и Сербией. Футболисты физически мощные, быстрые, здорово бегут, так что приходилось непросто. Особенно в Белграде.

— Теперь весной хотелось бы отправиться на финальную часть молодежного Евро или в первую сборную на отборочные матчи ЧМ-2022?

— Для футболистов так вопрос не стоит. Куда вызовут — туда и поедем. Понятно, что с молодежной сборной мы прошли большой путь, впервые за долгое время Россия участвует в финальном турнире чемпионата Европы. Хотелось бы закончить начатое, иметь там сильнейший состав, чтобы не ударить в грязь лицом и постараться для начала выйти из группы. Но все понимают, что по объективным причинам в нынешнее время из-за ковида молодежное Евро накладывается на отборочные матчи первой сборной. Поэтому решать тренерам. Естественно, если вызовут в главную национальную команду, то тоже поеду с огромным удовольствием.

«Самый жесткий — Галактионов»

— Твой партнер по центру обороны в молодежной сборной — Игорь Дивеев. Вы все время где-то рядом: претендовали на премию «Первая пятерка», вместе вызваны в первую сборную. Но армеец пока на шажочек впереди — выиграл «Пятерку», первым вышел в стартовом составе национальной команды. У вас идет соперничество?

— Самые лучшие отношения у меня в молодежной сборной как раз с Игорем. Мы еще со времен юношеской сборной всегда селимся в одном номере. Дивеев — большой молодец, пробился наверх в родной Уфе. У меня нет никакой ревности, я только рад за друга, что он дебютировал в стартовом составе первой сборной, поздравил его с этим. Уверен, и Дивеев был бы за меня счастлив, если бы тренерский штаб сделал выбор в мою пользу.

— Какие остались чувства от поездки в первую сборную?

— Первые дни немного «плавал», потом вроде адаптировался. Все-таки в команде было несколько человек из молодежной сборной, вместе нам было легче.

— Каков Станислав Черчесов как тренер?

— Жесткий, требовательный, отличный мотиватор.

— Многие болельщики усмехнутся, припоминая поражение от Сербии. Почему этот матч сложился настолько неудачно? Ведь за три дня до этого встреча с Турцией по качеству была отличной даже в меньшинстве.

— Я думаю, тут многие суждения идут от крупного счета. Но я бы не сказал, что по качеству был полный провал. Сборная России создала не меньше соперника — семь или восемь отличных моментов. Просто реализация подвела. Вот и пошла волна.

— Как отнесся к интервью главного тренера, которое вызвало такой широкий резонанс?

— Спокойно.

— Столь же спокойно отнесся бы и в том случае, если бы критика была в твой адрес?

— Я нормально отношусь к критике. Вообще удивился, что поднялся такой ажиотаж. Думаю, дело в том, что в последнем матче счет оказался столь крупным, возникло напряжение. Тренеры порой критикуют футболистов, в этом нет ничего нового.

— Кто в этом плане был самым жестким в твоей карьере?

— Наверное, Михаил Михайлович Галактионов, с которым мы прошли все юношеские сборные, а сейчас он возглавляет молодежную.

— Со стороны он производит впечатление довольно спокойного человека.

— Это со стороны. Порой тренер может высказать претензии очень жестко.

— Возможно, это и помогло впервые за долгое время пройти отбор на молодежный чемпионат Европы?

— Возможно. Дисциплина очень важна в футболе, и об этом никому не стоит забывать.