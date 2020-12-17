Лидер среди хаоса. Промес спасет «Спартак»?

По данным «СЭ», зимой голландец может вернуться к красно-белым.

Квинси Промес — один из самых любимых болельщиками «Спартака» футболистов. Недаром его ласково прозвали Антохой. Сказалась и игра — топовый легионер (где такие сейчас?), вытаскивавший матчи, и образ простого парня в сочетании с неравнодушием к красно-белым цветам.

Тем обиднее воспринимался уход Промеса в «Севилью» летом 2018 года. Логичный, ведь москвичи не попали в Лигу чемпионов. Но вместе с этим и внезапный: раз — и команда лишилась ключевого исполнителя.

Сезон в Испании — провальный с точки зрения статистики: в России — двузначные цифры по забитым мячам, в ла лиге — всего два гола. Что это за показатель?

В итоге состоялось возвращение в Голландию, а там — привычная эффективность, только уже в «Аяксе». С футболом у Промеса все здорово. А вот с поведением вне поля — не очень.

13 декабря Квинси был задержан полицией по подозрению в нанесении телесных повреждений одному из своих родственников. Инцидент произошел в конце июля 2020 года в городе Абкауде. Промес якобы ударил мужчину ножом. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Сейчас Промес на свободе, отпущен под залог. И это время подумать о своем будущем. Контракт с «Аяксом» рассчитан на пять лет, но нужен ли этому клубу игрок с таким бэкграундом?

Тем более что есть другая команда, готовая принять его обратно. По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в возвращении Промеса. Сам футболист готов сменить клуб, так как недоволен своим статусом в «Аяксе». А недавний инцидент только усилит его желание, равно как и понизит трансферную стоимость.

Нужен ли Квинси «Спартаку»?

Как Промес играл в «Аяксе»

В прошлом сезоне — круто. Вот только Квинси не повезло: чемпионат Голландии не довели до конца из-за пандемии коронавируса. А ведь он был лучшим бомбардиром команды — 12 голов. Ни титула (а трофеев у Промеса маловато при всем таланте), ни зафиксированного личного достижения.

Статистика Промеса в чемпионате Голландии-2019/20:

Минуты Голы Ассисты Удары / матч Передачи под удар / матч Дриблинг / матч Фолы на нем / матч 1500 12 4 2,8 2,2 1 0,4

Квинси был девятым игроком «Аякса» по времени, проведенному на поле. Первым — по забитым голам и вторым — по ударам за матч. Четвертым — по ассистам и передачам под удар за игру. В России Промес запомнился дриблингом: футболистов, способных обыграть оппонента один в один, у нас немного. А вот в Голландии он не выделяется — всего 11-е место в команде по этому показателю.

А так все то же самое, за что его любили в «Спартаке», — продвижение мяча, реализация, ключевые передачи (особенно кроссы).

В этом сезоне Промес выходит на поле не только форвардом или левым вингером (это нам привычно), но и центральным хавбека. Впрочем, в «Севилье» голландцу приходилось действовать и на позиции левого защитника. Зато стал универсалом.

Статистика Промеса в чемпионате Голландии-2020/21:

Минуты Голы Ассисты Удары / матч Передачи под удар / матч Дриблинг / матч Фолы на нем / матч 681 5 - 2,5 1,3 0,9 0,3

Результативность вновь хорошая: Квинси — третий бомбардир «Аякса». Правда, с ассистами и передачами под удар обстоит хуже, возможно из-за гибридной позиции.

Зачем Промес красно-белым

Во-первых, с точки зрения психологии. Команде нужен легионер-победитель, способный быть лидером. Понсе, Ларссон и Крал — молодые ребята. Мозес — игрок титулованный, но на роль лидера не подходящий. Жиго — боец, но без опыта завоевания трофеев.

Промес брал со «Спартаком» чемпионский титул. Пожалуй, для России этого достаточно. Тем более что тот успех кажется еще более громким на фоне последующих неудач. Зобнин и Джикия — примеры для наших. Квинси же должен стать проводником победных идей для иностранцев.

Во-вторых, с точки зрения тактики. Матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3) подчеркнул проблемы красно-белых в атаке. Как в начальной стадии — нет выхода из-под интенсивного прессинга, так и в завершающей — в Петербурге мы не увидели ничего, кроме дальних ударов Айртона.

Промес, конечно, пригодился бы. Он может сам протащить мяч: сейчас этим пытается заниматься Зобнин, но не потому ли оголяется опорная зона? А в завершении выполнить качественный кросс (например, на Понсе) или сместиться в центр под удар.

Бакаев — не в форме, а креатива «Спартаку» остро не хватает. Промес добавил бы творчества.

Промес — третий в истории «Спартака» по системе «гол+пас»

Ключевой вопрос: а кто будет тренировать красно-белых? Доменико Тедеско заявил, что не станет продлевать контракт. Значит, уже зимой в команду может прийти новый специалист.

Если Тедеско все-таки остается на полгода, то Промесу придется играть форварда в схеме 3-5-2. Фланги в такой расстановке закрывают крайние защитники — Айртону будет тесно слева. Впрочем, есть универсальный вариант — «десятка». На этой позиции появляется множество людей: Ларссон, Кокорин, в некоторых эпизодах — Крал и Зобнин.

Если Тедеско уходит, то амплуа Промеса будет зависеть от нового тренера. В России знают, как голландец эффективен слева, поэтому место вингера представляется оптимальным.

Итог

Возможно, произошедший на родине инцидент только подстегнет Промеса. В России он будет игроком основы, а его мастерство на фоне других футболистов окажется более очевидным. Тогда — все простят и, может быть, вновь пригласят в топ-клуб. Квинси ведь всего 28 лет.

В материале использована статистика whoscored.com