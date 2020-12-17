Тренеры команды ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча 19-го тура РПЛ.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— С «Уфой» сложно любому сопернику: компактная оборона, опасны при «стандартах» и контратаках, — отметил Мусаев. — Забили гол, имели еще больше моментов, было важно реализовать их, чтобы успокоить игру, но не удалось это сделать. До конца матча сохранялось напряжение. Но я рад, что смогли сыграть на ноль и уйти в хорошем настроении в отпуск. Итоги 2020 года? Не могу сейчас их подводить. Не хочу говорить что попало.

— Какие позиции, на ваш взгляд, требуют усиления в зимнее трансферное окно? И в целом насколько активен будет «Краснодар» на трансферном рынке?

— Ведутся разговоры по определенным футболистам. В зимнее окно обычно нет такой активности, как летом. Никто не хочет отдавать футболистов. Потому если брать кого-то, то нужно брать сильного футболиста, но пока в этом полная неопределенность.

— Определился ли клуб с тем, где и когда будут проходить зимние сборы?

— Да, первый сбор с 13 по 27 января пройдет в Эмиратах, затем второй — в Марбелье. После этого мы прилетим в Краснодар, будет недельный цикл. Играем первый матч в Лиге Европы с «Динамо» из Загреба.

Рашид Рахимов: «Гол привезли сами себе»

— Я думаю, игра держала всех в напряжении, — отметил главный тренер «Уфы». — В принципе тактически у нас многие моменты получились. К сожалению, сами себе привезли гол. В таких ситуациях должна быть надежность, но допустили ошибки. Во втором тайме мы стали немного по-другому играть.

— Какие планы на межсезонье?

— Нужно усиливаться, качественно выходить из нашей ситуации, быть готовыми в физическом плане. Провести тяжелую работу, чтобы подготовиться к весенней части сезона.