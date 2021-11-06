Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Арбитр Москалев поспорил со Спаичем, что не удалит его. Судья не вынес игроку «Краснодара» четыре предупреждения

18:50
«Динамо» — «Краснодар». «Динамо» — «Краснодар». «Динамо» — «Краснодар». «Динамо» — «Краснодар». «Динамо» — «Краснодар».
«Динамо» — «Краснодар».
Теги:

На 22-й, 29-й, 34-й и 79-й минутах матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев не вынес четыре предупреждения Урошу Спаичу и не удалил его. Создалось впечатление, перед игрой судья поспорил с защитником «быков», что не покажет ему красную карточку.

В первом случае Спаич ударил шипами Константина Тюкавина.

Во втором он прервал перспективную атаку бело-голубых, задержав руками Вячеслава Грулева.

«Динамо» — «Краснодар».
«Динамо» — «Краснодар».

В третьем краснодарец отмахнулся и попал сопернику рукой в лицо.

«Динамо» — «Краснодар».
«Динамо» — «Краснодар».

В четвертом Спаич снова нанес удар шипами в голеностоп, но в этот раз пострадал Грулев.

«Динамо» — «Краснодар».
«Динамо» — «Краснодар».
«Динамо» — «Краснодар».
«Динамо» — «Краснодар».

Во всех эпизодах игрок избежал дисциплинарных санкций.

Несколько дней назад, комментируя назначение судей на игры тура, «СЭ» отмечал, что руководство департамента судейства РФС приняло необъяснимое решение, доверив Москалеву эту встречу.

В 10-м туре этот арбитр не назначил 11-метровый удар в пользу «Краснодара», когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев сыграл в мяч рукой. Краснодарцы тогда пожаловались в ЭСК, ошибку судьи официально признали. Москалеву перестали давать матчи в РПЛ. До этой субботы.

Отмечу, что 35-летний судья провел 100-ю встречу в чемпионате России. Он стал 29-м арбитром в истории турнира, который достиг такого рубежа. А дебютировал воронежский судья в РПЛ 30 августа 2014 года в матче «Мордовия» — «Торпедо» (1:0).

Динамо — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Утяжелители для спорта — польза и вред дополнительного веса для тренировок
Президент Чехии Земан решил сменить правительство и премьера
5
7
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры