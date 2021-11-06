Арбитр Москалев поспорил со Спаичем, что не удалит его. Судья не вынес игроку «Краснодара» четыре предупреждения
На 22-й, 29-й, 34-й и 79-й минутах матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев не вынес четыре предупреждения Урошу Спаичу и не удалил его. Создалось впечатление, перед игрой судья поспорил с защитником «быков», что не покажет ему красную карточку.
В первом случае Спаич ударил шипами Константина Тюкавина.
Во втором он прервал перспективную атаку бело-голубых, задержав руками Вячеслава Грулева.
В третьем краснодарец отмахнулся и попал сопернику рукой в лицо.
В четвертом Спаич снова нанес удар шипами в голеностоп, но в этот раз пострадал Грулев.
Во всех эпизодах игрок избежал дисциплинарных санкций.
Несколько дней назад, комментируя назначение судей на игры тура, «СЭ» отмечал, что руководство департамента судейства РФС приняло необъяснимое решение, доверив Москалеву эту встречу.
В 10-м туре этот арбитр не назначил 11-метровый удар в пользу «Краснодара», когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев сыграл в мяч рукой. Краснодарцы тогда пожаловались в ЭСК, ошибку судьи официально признали. Москалеву перестали давать матчи в РПЛ. До этой субботы.
Отмечу, что 35-летний судья провел 100-ю встречу в чемпионате России. Он стал 29-м арбитром в истории турнира, который достиг такого рубежа. А дебютировал воронежский судья в РПЛ 30 августа 2014 года в матче «Мордовия» — «Торпедо» (1:0).
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