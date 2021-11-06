Арбитр Москалев поспорил со Спаичем, что не удалит его. Судья не вынес игроку «Краснодара» четыре предупреждения

На 22-й, 29-й, 34-й и 79-й минутах матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев не вынес четыре предупреждения Урошу Спаичу и не удалил его. Создалось впечатление, перед игрой судья поспорил с защитником «быков», что не покажет ему красную карточку.

В первом случае Спаич ударил шипами Константина Тюкавина.

Во втором он прервал перспективную атаку бело-голубых, задержав руками Вячеслава Грулева.

«Динамо» — «Краснодар».

В третьем краснодарец отмахнулся и попал сопернику рукой в лицо.

«Динамо» — «Краснодар».

В четвертом Спаич снова нанес удар шипами в голеностоп, но в этот раз пострадал Грулев.

«Динамо» — «Краснодар».

«Динамо» — «Краснодар».

Во всех эпизодах игрок избежал дисциплинарных санкций.

Несколько дней назад, комментируя назначение судей на игры тура, «СЭ» отмечал, что руководство департамента судейства РФС приняло необъяснимое решение, доверив Москалеву эту встречу.

В 10-м туре этот арбитр не назначил 11-метровый удар в пользу «Краснодара», когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев сыграл в мяч рукой. Краснодарцы тогда пожаловались в ЭСК, ошибку судьи официально признали. Москалеву перестали давать матчи в РПЛ. До этой субботы.

Отмечу, что 35-летний судья провел 100-ю встречу в чемпионате России. Он стал 29-м арбитром в истории турнира, который достиг такого рубежа. А дебютировал воронежский судья в РПЛ 30 августа 2014 года в матче «Мордовия» — «Торпедо» (1:0).