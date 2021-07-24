На 38-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов зафиксировал фол Романа Зобнина, не засчитал взятие ворот казанской команды и отменил гол Самюэля Жиго. Правильно ли поступил судья?

С той позиции, на которой находился рефери, он видел вразрез, что Зобнин, боровшийся за позицию в площади ворот казанцев, подтолкнул соперника двумя руками. На мой взгляд, можно поддержать решение Безбородова, квалифицировавшего действия спартаковца как фол. Значит, арбитр прав?

Отчасти. Потому что необходимо понять, когда он дал свисток — до того, как мяч пересек линию ворот, или после. Это очень важно. Если он поторопился со свистком, то лишил своих видеоассистентов возможности помочь. То есть если мяч залетел в ворота после свистка, Алексей Сухой и Николай Еремин не могли вмешаться.

Когда же прозвучал сигнал Безбородова? Однозначно не отвечу. Скорее, до того, как мяч пересек линию ворот.

Судьям нужно не забывать, что на матчах РПЛ работают видеоарбитры. Иначе произойдет та же ситуация, что и на 4-й минуте игры «Локомотив» — «Арсенал», когда поторопились помощник судьи и рефери и, похоже, был ошибочно отменен гол железнодорожников.