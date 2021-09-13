Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

За что назначен пенальти в пользу «Динамо»? Почему судьи неправильно заполняют протокол?

12:15
Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород». Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород». Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород». Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Теги:

На 86-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Нижний Новгород» (1:2) арбитр Виталий Мешков принял верное решение, не усмотрев фола в действиях Лукаса Масоэро.

Но в его действия вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Николай Богач (на Евро-2020 в подобных эпизодах ВАР предлагалось полагаться на мнение судьи). По их мнению, действия нижегородца привели к падению Вячеслава Грулева. Наши эксперты с такой квалификацией не согласны, но ВАР, а затем и сам Мешков решили иначе. В итоге пенальти все-таки был назначен.

Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».

Необходимо отметить еще одну ошибку судейской бригады. Второй раз приходится писать о неправильном заполнении протокола, когда замена в перерыве указывается как осуществленная на 45-й минуте, то есть в конце первого тайма.

Ошибку исправили сегодня — после того как мы связались с РПЛ.

Динамо — Нижний Новгород

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Медведев высказался о поведении болельщиков в финале US Open
Российского фигуриста сняли с олимпийского отбора за несколько дней до начала. Что произошло?
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
Харви Эллиотт отпущен из больницы, но ему потребуется операция
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр