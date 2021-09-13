За что назначен пенальти в пользу «Динамо»? Почему судьи неправильно заполняют протокол?

На 86-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Нижний Новгород» (1:2) арбитр Виталий Мешков принял верное решение, не усмотрев фола в действиях Лукаса Масоэро.

Но в его действия вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Николай Богач (на Евро-2020 в подобных эпизодах ВАР предлагалось полагаться на мнение судьи). По их мнению, действия нижегородца привели к падению Вячеслава Грулева. Наши эксперты с такой квалификацией не согласны, но ВАР, а затем и сам Мешков решили иначе. В итоге пенальти все-таки был назначен.

Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».

Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».

Эпизод матча «Динамо» — «Нижний Новгород».

Необходимо отметить еще одну ошибку судейской бригады. Второй раз приходится писать о неправильном заполнении протокола, когда замена в перерыве указывается как осуществленная на 45-й минуте, то есть в конце первого тайма.

Ошибку исправили сегодня — после того как мы связались с РПЛ.