На российских судьях ставят эксперимент. Семь вопросов главе арбитров Мелу Перейре
Дебютант
Ян Бобровский дебютирует в чемпионате России в роли судьи. Рефери из Санкт-Петербурга назначен на игру с участием «Динамо». Это не могло не вызвать пересуды: ведь бело-голубые — конкуренты «Зенита». Очевидно, что теперь он будет испытывать дополнительное психологическое давление.
Неужели нельзя было найти для бывшего зенитовца и чемпиона Европы среди юношей другой матч?
Турбин и «Краснодар»
Продолжаем следить за тем, как Евгений Турбин собирает в этом чемпионате коллекцию из матчей «Краснодара». Он уже в седьмой раз будет работать на игре «быков». До этого Евгений судил следующие встречи краснодарцев: с «Рубином» (д, 2:0), «Уфой» (д, 1:1), «Крыльями Советов» (д, 0:1), «Спартаком» (д, 2:1), «Нижним Новгородом» (д, 0:0), «Уралом» (д, 2:1).
Это какой-то эксперимент?
Жабченко и «Ахмат»
Два из трех последних матчей Анатолия Жабченко в РПЛ — игры с участием «Ахмата»: «Химки» (г, 0:2), «Урал» (д, 1:0). Его снова назначили на встречу грозненцев.
Почему?
Фролов и «Крылья Советов»
Антон Фролов в этом чемпионате провел только один матч в роли арбитра — в Самаре: «Крылья Советов» — «Сочи» (1:0). В воскресенье ему опять выпало обслуживать игру самарцев. К тому же Фролову придется судить второй матч «Зенита» за 10 дней, ранее при нем чемпион России разгромил в Кубке «КАМАЗ» (6:0).
В чем логика таких назначений?
Иванов и ЦСКА
В такой же ситуации оказался Сергей Иванов. 2 марта он судил кубковый матч «Сочи» — ЦСКА (1:2), и ему снова дали игру армейцев.
То же самое относится к Дмитрию Жвакину: у него две игры подряд с участием «Нижнего Новгорода». А у Ильи Елеференко — две встречи «Зенита».
Еще интереснее выглядит список матчей Валентина Мурашова: в трех из четырех последних туров ему дали игры с участием «Рубина».
Это новый алгоритм назначений?
Панин и Чистяков
Без назначений остались Игорь Панин и Артем Чистяков. Чаще всего так случается, если в предыдущем туре допущены ошибки. Панин судил игру «Ростов» — «Сочи» (0:1), Чистяков помогал в качестве видеоассистента во время встречи «Ахмат» — «Рубин» (1:2).
Что они сделали не так?
Опейкина и ВАР
В руководстве ВАР, утвержденном ФИФА и ИФАБ, говорится, что видеоассистентом или помощником видеоассистента должен быть (не может быть, а именно должен) судья, работающий в той же лиге (то есть РПЛ) или уровнем ниже (то есть ФНЛ).
В роли АВАР в РПЛ дебютирует Вера Опейкина, которая не судит ни в премьер-лиге, ни в первом дивизионе.
Разве она вправе получать такое назначение?
Общий список
Общий список арбитров и инспекторов выглядит так:
«Уфа» — «Нижний Новгород» — Владислав Безбородов, Дмитрий Жвакин, Адлан Хатуев, резервный Сергей Куликов, ВАР Кирилл Левников, АВАР Алексей Лунев, инспектор Фейзудин Эрзиманов.
«Арсенал» — «Динамо» — Ян Бобровский, Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев, резервный Алексей Амелин, ВАР Артем Любимов, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Зуев.
«Локомотив» — ЦСКА — Сергей Иванов, Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов, резервный Алексей Сухой, ВАР Василий Казарцев, АВАР1 Антон Кобзев, АВАР2 Анастасия Пустовойтова, инспектор Сергей Французов.
«Урал» — «Ахмат» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Роман Галимов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Александр Гончар.
«Химки» — «Сочи» — Алексей Матюнин, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, резервный Сергей Чебан, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Игорь Синер.
«Крылья Советов» — «Зенит» — Антон Фролов, Илья Елеференко, Владимир Миневич, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Павел Кукуян, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Николай Левников.
«Спартак» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, Кирилл Большаков, Михаил Иванов, резервный Евгений Турбин, ВАР Владимир Москалев, АВАР Валерий Данченко, инспектор Геннадий Куличенков.
«Рубин» — «Ростов» — Виталий Мешков, Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе, резервный Иван Абросимов, ВАР Иван Сиденков, АВАР1 Егор Болховитин, АВАР2 Вера Опейкина, инспектор Вячеслав Харламов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7