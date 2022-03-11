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Судейство

Сегодня, 14:40

На российских судьях ставят эксперимент. Семь вопросов главе арбитров Мелу Перейре

Объявлены назначения арбитров на матчи 21-го тура РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Объявлены имена рефери, назначенных на игры 21-го тура Тинькофф чемпионата России. Действия руководителей департамента судейства продолжают вызывать недоумение.

Дебютант

Ян Бобровский дебютирует в чемпионате России в роли судьи. Рефери из Санкт-Петербурга назначен на игру с участием «Динамо». Это не могло не вызвать пересуды: ведь бело-голубые — конкуренты «Зенита». Очевидно, что теперь он будет испытывать дополнительное психологическое давление.

Неужели нельзя было найти для бывшего зенитовца и чемпиона Европы среди юношей другой матч?

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

Турбин и «Краснодар»

Продолжаем следить за тем, как Евгений Турбин собирает в этом чемпионате коллекцию из матчей «Краснодара». Он уже в седьмой раз будет работать на игре «быков». До этого Евгений судил следующие встречи краснодарцев: с «Рубином» (д, 2:0), «Уфой» (д, 1:1), «Крыльями Советов» (д, 0:1), «Спартаком» (д, 2:1), «Нижним Новгородом» (д, 0:0), «Уралом» (д, 2:1).

Это какой-то эксперимент?

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Жабченко и «Ахмат»

Два из трех последних матчей Анатолия Жабченко в РПЛ — игры с участием «Ахмата»: «Химки» (г, 0:2), «Урал» (д, 1:0). Его снова назначили на встречу грозненцев.

Почему?

Евгений Турбин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгений Турбин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фролов и «Крылья Советов»

Антон Фролов в этом чемпионате провел только один матч в роли арбитра — в Самаре: «Крылья Советов» — «Сочи» (1:0). В воскресенье ему опять выпало обслуживать игру самарцев. К тому же Фролову придется судить второй матч «Зенита» за 10 дней, ранее при нем чемпион России разгромил в Кубке «КАМАЗ» (6:0).

В чем логика таких назначений?

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

Иванов и ЦСКА

В такой же ситуации оказался Сергей Иванов. 2 марта он судил кубковый матч «Сочи» — ЦСКА (1:2), и ему снова дали игру армейцев.

То же самое относится к Дмитрию Жвакину: у него две игры подряд с участием «Нижнего Новгорода». А у Ильи Елеференко — две встречи «Зенита».

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Еще интереснее выглядит список матчей Валентина Мурашова: в трех из четырех последних туров ему дали игры с участием «Рубина».

Это новый алгоритм назначений?

Панин и Чистяков

Без назначений остались Игорь Панин и Артем Чистяков. Чаще всего так случается, если в предыдущем туре допущены ошибки. Панин судил игру «Ростов» — «Сочи» (0:1), Чистяков помогал в качестве видеоассистента во время встречи «Ахмат» — «Рубин» (1:2).

Что они сделали не так?

Опейкина и ВАР

В руководстве ВАР, утвержденном ФИФА и ИФАБ, говорится, что видеоассистентом или помощником видеоассистента должен быть (не может быть, а именно должен) судья, работающий в той же лиге (то есть РПЛ) или уровнем ниже (то есть ФНЛ).

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В роли АВАР в РПЛ дебютирует Вера Опейкина, которая не судит ни в премьер-лиге, ни в первом дивизионе.

Разве она вправе получать такое назначение?

Общий список

Общий список арбитров и инспекторов выглядит так:

«Уфа» — «Нижний Новгород» — Владислав Безбородов, Дмитрий Жвакин, Адлан Хатуев, резервный Сергей Куликов, ВАР Кирилл Левников, АВАР Алексей Лунев, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Арсенал» — «Динамо» — Ян Бобровский, Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев, резервный Алексей Амелин, ВАР Артем Любимов, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА — Сергей Иванов, Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов, резервный Алексей Сухой, ВАР Василий Казарцев, АВАР1 Антон Кобзев, АВАР2 Анастасия Пустовойтова, инспектор Сергей Французов.

«Урал» — «Ахмат» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Роман Галимов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Александр Гончар.

«Химки» — «Сочи» — Алексей Матюнин, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, резервный Сергей Чебан, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Игорь Синер.

«Крылья Советов» — «Зенит» — Антон Фролов, Илья Елеференко, Владимир Миневич, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Павел Кукуян, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Николай Левников.

«Спартак» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, Кирилл Большаков, Михаил Иванов, резервный Евгений Турбин, ВАР Владимир Москалев, АВАР Валерий Данченко, инспектор Геннадий Куличенков.

«Рубин» — «Ростов» — Виталий Мешков, Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе, резервный Иван Абросимов, ВАР Иван Сиденков, АВАР1 Егор Болховитин, АВАР2 Вера Опейкина, инспектор Вячеслав Харламов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
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Анатолий Жабченко
Евгений Турбин
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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Спартак

 17 1 7
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