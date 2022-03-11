На российских судьях ставят эксперимент. Семь вопросов главе арбитров Мелу Перейре

Объявлены имена рефери, назначенных на игры 21-го тура Тинькофф чемпионата России. Действия руководителей департамента судейства продолжают вызывать недоумение.

Дебютант

Ян Бобровский дебютирует в чемпионате России в роли судьи. Рефери из Санкт-Петербурга назначен на игру с участием «Динамо». Это не могло не вызвать пересуды: ведь бело-голубые — конкуренты «Зенита». Очевидно, что теперь он будет испытывать дополнительное психологическое давление.

Неужели нельзя было найти для бывшего зенитовца и чемпиона Европы среди юношей другой матч?

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

Турбин и «Краснодар»

Продолжаем следить за тем, как Евгений Турбин собирает в этом чемпионате коллекцию из матчей «Краснодара». Он уже в седьмой раз будет работать на игре «быков». До этого Евгений судил следующие встречи краснодарцев: с «Рубином» (д, 2:0), «Уфой» (д, 1:1), «Крыльями Советов» (д, 0:1), «Спартаком» (д, 2:1), «Нижним Новгородом» (д, 0:0), «Уралом» (д, 2:1).

Это какой-то эксперимент?

Жабченко и «Ахмат»

Два из трех последних матчей Анатолия Жабченко в РПЛ — игры с участием «Ахмата»: «Химки» (г, 0:2), «Урал» (д, 1:0). Его снова назначили на встречу грозненцев.

Почему?

Евгений Турбин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фролов и «Крылья Советов»

Антон Фролов в этом чемпионате провел только один матч в роли арбитра — в Самаре: «Крылья Советов» — «Сочи» (1:0). В воскресенье ему опять выпало обслуживать игру самарцев. К тому же Фролову придется судить второй матч «Зенита» за 10 дней, ранее при нем чемпион России разгромил в Кубке «КАМАЗ» (6:0).

В чем логика таких назначений?

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

Иванов и ЦСКА

В такой же ситуации оказался Сергей Иванов. 2 марта он судил кубковый матч «Сочи» — ЦСКА (1:2), и ему снова дали игру армейцев.

То же самое относится к Дмитрию Жвакину: у него две игры подряд с участием «Нижнего Новгорода». А у Ильи Елеференко — две встречи «Зенита».

Еще интереснее выглядит список матчей Валентина Мурашова: в трех из четырех последних туров ему дали игры с участием «Рубина».

Это новый алгоритм назначений?

Панин и Чистяков

Без назначений остались Игорь Панин и Артем Чистяков. Чаще всего так случается, если в предыдущем туре допущены ошибки. Панин судил игру «Ростов» — «Сочи» (0:1), Чистяков помогал в качестве видеоассистента во время встречи «Ахмат» — «Рубин» (1:2).

Что они сделали не так?

Опейкина и ВАР

В руководстве ВАР, утвержденном ФИФА и ИФАБ, говорится, что видеоассистентом или помощником видеоассистента должен быть (не может быть, а именно должен) судья, работающий в той же лиге (то есть РПЛ) или уровнем ниже (то есть ФНЛ).

В роли АВАР в РПЛ дебютирует Вера Опейкина, которая не судит ни в премьер-лиге, ни в первом дивизионе.

Разве она вправе получать такое назначение?

Общий список

Общий список арбитров и инспекторов выглядит так:

«Уфа» — «Нижний Новгород» — Владислав Безбородов, Дмитрий Жвакин, Адлан Хатуев, резервный Сергей Куликов, ВАР Кирилл Левников, АВАР Алексей Лунев, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Арсенал» — «Динамо» — Ян Бобровский, Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев, резервный Алексей Амелин, ВАР Артем Любимов, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА — Сергей Иванов, Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов, резервный Алексей Сухой, ВАР Василий Казарцев, АВАР1 Антон Кобзев, АВАР2 Анастасия Пустовойтова, инспектор Сергей Французов.

«Урал» — «Ахмат» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Роман Галимов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Александр Гончар.

«Химки» — «Сочи» — Алексей Матюнин, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, резервный Сергей Чебан, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Игорь Синер.

«Крылья Советов» — «Зенит» — Антон Фролов, Илья Елеференко, Владимир Миневич, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Павел Кукуян, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Николай Левников.

«Спартак» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, Кирилл Большаков, Михаил Иванов, резервный Евгений Турбин, ВАР Владимир Москалев, АВАР Валерий Данченко, инспектор Геннадий Куличенков.

«Рубин» — «Ростов» — Виталий Мешков, Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе, резервный Иван Абросимов, ВАР Иван Сиденков, АВАР1 Егор Болховитин, АВАР2 Вера Опейкина, инспектор Вячеслав Харламов.