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Сегодня, 11:00

Бан от УЕФА не уменьшил популярность РПЛ. На футбол ходят как в доковидные времена

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Болельщики на трибунах матча РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Средняя посещаемость последних 10 сезонов РПЛ и весны-2021/22.
Фото «СЭ»
Самые посещаемые туры чемпионата-2021/22.
Фото «СЭ»
Самые посещаемые туры после ковидной паузы.
Фото «СЭ»
Домашняя посещаемость в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»
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Константин Алексеев — о посещаемости премьер-лиги.

Парадокс — отлучение российского футбола от еврокубков, а также отъезд ряда легионеров не опрокинули интерес к РПЛ. Напротив, стадионы в последних турах заполнялись все лучше и лучше.

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Средняя посещаемость премьер-лиги весной — 11 675. Много это или мало? Времена с ковидными ограничениями брать не стоит — они не показательны. Поэтому и в нынешнем сезоне не имеет смысла говорить об осеннем этапе, когда на трибуны пускали ограниченное количество болельщиков, да еще и с qr-кодами. А вот до коронавируса средняя посещаемость частенько была ниже 11 600 — это касается, скажем, сезонов-2013/14, 14/15, 15/16, 16/17. И только к чемпионату мира и после него кривая пошла вверх — 14 и 16 тысяч.

Средняя посещаемость последних 10 сезонов РПЛ и весны-2021/22. Фото "СЭ"
Средняя посещаемость последних 10 сезонов РПЛ и весны-2021/22.
Фото «СЭ»

В нынешнем мае показатели вообще крепкие: 17 900 — 28-й тур, 13 100 — 29-й, 17 300 — 30-й. И это притом что у того же «Спартака» есть ограничение на количество продаваемых билетов из-за требований установить полноразмерные турникеты, а часть болельщиков бойкотирует походы на стадион из-за введения Fan ID.

Самые посещаемые туры после ковидной паузы. Фото "СЭ"
Самые посещаемые туры после ковидной паузы.
Фото «СЭ»

Повышенный интерес — не только к матчам, в которых решается судьба медалей или вылета. Скажем, в Самаре на встречу с командой Сандро Шварца пришли 32 тысячи, несмотря на то что «Крылья» не могли из середины таблицы двинуться ни вверх, ни вниз.

Погоревали немного в Краснодаре по поводу отъезда легионеров, но уже успели полюбить собственную молодежь — 22 тысячи на последнем туре с «Ахматом». Больше 30 тысяч в Нижнем Новгороде на финальной игре с «Зенитом».

Самые посещаемые туры чемпионата-2021/22. Фото "СЭ"
Самые посещаемые туры чемпионата-2021/22.
Фото «СЭ»

Радуются в «Динамо», что впервые в российской истории стали самой посещаемой московской командой. А на последней игре с «Сочи» был фактически аншлаг — более 25 тысяч болельщиков. Рекорд же сезона, конечно, у Питера — 47 тысяч на матче с «Локо».

Домашняя посещаемость в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Домашняя посещаемость в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»

Поход на футбол постепенно становится семейным делом, на большинстве арен все больше думают о комфорте и дополнительных развлечениях, а эмоции, которые дарят футбольные матчи, дают отличную возможность переключиться в наше не самое простое время. Думается, именно с этим и связан парадокс подъема популярности футбола — люди хотят праздника, а клубы в меру своих сил стараются его дать.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России. БЕТСИТИ Кубок России: что получает и куда выходит победитель турнира

При этом один российский рекорд посещаемости ждет в конце недели — в финале БЕТСИТИ Кубка России. До этого самым крупным результатом была 61 тысяча на матче ЦСКА — «Спартак» в «Лужниках» в 2006-м. Сейчас первые 50 тысяч билетов ушли за одни сутки, а вскоре разобрали и остатки, так что в воскресенье на матче «Спартак» — «Динамо» ждем аншлаг — более 70 тысяч зрителей.

07.06.2022 | Германия — Англия
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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