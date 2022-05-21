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Сегодня, 22:00

БЕТСИТИ Кубок России: что получает и куда выходит победитель турнира

Что получает победитель БЕТСИТИ Кубка России?
Читать «СЭ» в
Игроки «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото ФК «Динамо»
Фанаты «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
Зелимхан Бакаев и Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»
1/3
40 млн рублей, трофей и не только — гид по ярчайшему футбольному событию года в России.

29 мая 2022 года «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале БЕТСИТИ Кубка России, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 мск. Прямую трансляцию покажет matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

«Спорт-Экспресс» делится фактами, которые нужно знать о решающем матче турнира.

15 лет спустя

Розыгрыш национального Кубка России проходит с 1992 года. До нынешнего сезона «Лужники» восемь раз принимали финал турнира, но последний был 15 лет назад — в 2007-м. Тогда «Локомотив» одолел футбольный клуб «Москва» с минимальным счетом в дополнительное время.

Предстоящий финал станет девятым для Большой спортивной арены «Лужники».

Вы можете оставить прогноз на финал и принять участие в розыгрыше призового фонда в 3 000 000 рублей.

Финалисты БЕТСИТИ Кубка России-2021/22

«Спартак» стартовал в турнире с 1/8, а по пути к решающему матчу справился с «Кубанью» (6:1), ЦСКА (1:0) и «Енисеем» (3:0).

Для красно-белых это шестой финал национального Кубка — три из прошлых пяти они выиграли.

Путь «Динамо» к финалу БЕТСИТИ Кубка России начался с элитного группового раунда. Там соперниками бело-голубых были «Оренбург» и «Динамо» Ставрополь. Команда Шварца обыграла обоих и вышла в плей-офф, где преодолела сопротивление «Нижнего Новгорода» (3:0), «Балтики» (1:1, 5:4 по пенальти) и «Алании» (3:0).

Фанаты «Динамо». Фото ФК «Динамо»
Фанаты «Динамо».
ФК «Динамо»

Для «Динамо» это будет пятый финал — три из четырех предыдущих москвичи проиграли. Трофей бело-голубым покорился только в 1995 году.

Номинальным хозяином поля будет «Спартак».

Куда выходит победитель БЕТСИТИ Кубка России по футболу

Розыгрыш национального Кубка в России проходит с 1992 года. В сезоне-2020/21 титульным спонсором турнира стала букмекерская компания БЕТСИТИ. Благодаря этому вырос призовой фонд, а вместе с ним мотивация команд и зрелищность соревнования.

Выплаты командам за победу в каждой стадии БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2021/22:

  • 1/256 финала — 400 000 рублей;
  • 1/128 финала — 1 000 000 рублей;
  • 1/64 финала — 2 000 000 рублей;
  • Элитный групповой раунд — 2 000 000 рублей;
  • 1/8 финала — 2 000 000 рублей;
  • 1/4 финала — 2 000 000 рублей;
  • 1/2 финала — 2 000 000 рублей;
  • Финалист — 10 000 000 рублей;
  • Победитель — 40 000 000 рублей.

Помимо этого букмекерская компания БЕТСИТИ учредила премию «Лучший игрок матча», которая вручается после каждого матча плей-офф. Призер получает серебряную тарелку с гравировкой.

Обычно победитель Кубка России попадал во второй по значимости еврокубковый турнир, а также получал право сыграть с чемпионом страны в Суперкубке.

Правда, на этот раз обладатель заветного трофея не получит путевку в Европу — УЕФА исключило российские команды из еврокубков на сезон-2022/23.

Победитель БЕТСИТИ Кубка России по футболу-2022 не попадет в еврокубки, но сыграет в матче за Суперкубок страны против «Зенита» — питерцы досрочно выиграли РПЛ. Кроме того, на кону сам трофей и 40 000 000 рублей — чем не мотивация?

Продажа билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках» уже открыта — цена начинается от 500 рублей. Дети до пяти лет включительно смогут пройти на стадион бесплатно — в сопровождении близких родственников.

Также БЕТСИТИ разыгрывает призовой фонд 3 000 000 рублей в «Игре миллионов». Оставьте прогноз на финал и получите шанс выиграть приз!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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