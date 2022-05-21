БЕТСИТИ Кубок России: что получает и куда выходит победитель турнира
29 мая 2022 года «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале БЕТСИТИ Кубка России, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 мск. Прямую трансляцию покажет matchtv.ru.
«Спорт-Экспресс» делится фактами, которые нужно знать о решающем матче турнира.
15 лет спустя
Розыгрыш национального Кубка России проходит с 1992 года. До нынешнего сезона «Лужники» восемь раз принимали финал турнира, но последний был 15 лет назад — в 2007-м. Тогда «Локомотив» одолел футбольный клуб «Москва» с минимальным счетом в дополнительное время.
Предстоящий финал станет девятым для Большой спортивной арены «Лужники».
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Финалисты БЕТСИТИ Кубка России-2021/22
«Спартак» стартовал в турнире с 1/8, а по пути к решающему матчу справился с «Кубанью» (6:1), ЦСКА (1:0) и «Енисеем» (3:0).
Для красно-белых это шестой финал национального Кубка — три из прошлых пяти они выиграли.
Путь «Динамо» к финалу БЕТСИТИ Кубка России начался с элитного группового раунда. Там соперниками бело-голубых были «Оренбург» и «Динамо» Ставрополь. Команда Шварца обыграла обоих и вышла в плей-офф, где преодолела сопротивление «Нижнего Новгорода» (3:0), «Балтики» (1:1, 5:4 по пенальти) и «Алании» (3:0).
Для «Динамо» это будет пятый финал — три из четырех предыдущих москвичи проиграли. Трофей бело-голубым покорился только в 1995 году.
Номинальным хозяином поля будет «Спартак».
Куда выходит победитель БЕТСИТИ Кубка России по футболу
Розыгрыш национального Кубка в России проходит с 1992 года. В сезоне-2020/21 титульным спонсором турнира стала букмекерская компания БЕТСИТИ. Благодаря этому вырос призовой фонд, а вместе с ним мотивация команд и зрелищность соревнования.
Выплаты командам за победу в каждой стадии БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2021/22:
- 1/256 финала — 400 000 рублей;
- 1/128 финала — 1 000 000 рублей;
- 1/64 финала — 2 000 000 рублей;
- Элитный групповой раунд — 2 000 000 рублей;
- 1/8 финала — 2 000 000 рублей;
- 1/4 финала — 2 000 000 рублей;
- 1/2 финала — 2 000 000 рублей;
- Финалист — 10 000 000 рублей;
- Победитель — 40 000 000 рублей.
Помимо этого букмекерская компания БЕТСИТИ учредила премию «Лучший игрок матча», которая вручается после каждого матча плей-офф. Призер получает серебряную тарелку с гравировкой.
Обычно победитель Кубка России попадал во второй по значимости еврокубковый турнир, а также получал право сыграть с чемпионом страны в Суперкубке.
Правда, на этот раз обладатель заветного трофея не получит путевку в Европу — УЕФА исключило российские команды из еврокубков на сезон-2022/23.
Победитель БЕТСИТИ Кубка России по футболу-2022 не попадет в еврокубки, но сыграет в матче за Суперкубок страны против «Зенита» — питерцы досрочно выиграли РПЛ. Кроме того, на кону сам трофей и 40 000 000 рублей — чем не мотивация?
Продажа билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках» уже открыта — цена начинается от 500 рублей. Дети до пяти лет включительно смогут пройти на стадион бесплатно — в сопровождении близких родственников.
Также БЕТСИТИ разыгрывает призовой фонд 3 000 000 рублей в «Игре миллионов». Оставьте прогноз на финал и получите шанс выиграть приз!