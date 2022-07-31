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31 июля, 22:50

«Выматывает: все играют, а ты на койке». Маслов вернулся после жуткой травмы — он пропустил 447 дней

Футболист «Спартака» Маслов провел первый матч после травмы
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Маслов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Павел Маслов после операции.
Фото Соцсети
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Пока защитник лечился, «Спартак» поменял четырех главных тренеров.

В матче с «Оренбургом» на поле вернулся Павел Маслов. Защитник «Спартака» не играл с 10 мая 2021 года — в тот день футболист получил травму в игре с «Химками» (2:1), из-за которой перенес операцию и пропустил больше года. Абаскаль выпустил игрока на 89-й минуте — под овации трибун.

Что за травма была у Маслова?

Проблемы защитника были связаны с сухожилиями обеих четырехглавых мышц. Он испытывал дискомфорт еще по ходу сезона-2020/21. В частности, в апреле прошлого года пропустил дерби с ЦСКА: сообщалось об остром воспалении мышцы бедра.

В матче с «Химками» 10 мая защитник вышел на тайм и играл с травмой, а после снова выбыл из-за повреждения. В «Спартаке» сообщили о рецидиве травмы.

Павел Маслов после операции. Фото Соцсети
Павел Маслов после операции. Фото Соцсети
Фото Соцсети

«Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период», — рассказывал врач «Спартака» Глеб Чернов. Он отмечал, что в клубе ждали возвращения Маслова к старту сезона-2021/22.

В августе Павел перенес операцию в Финляндии — после этого игрок должен был пропустить около пяти месяцев. Но восстановление снова затянулось.

О специфике повреждения детально рассказывал спортивный врач Артем Рыженко в своем Telegram-канале.

По его словам, сухожилие четырехглавой мышцы бедра Маслова из-за прогрессирующей формы болезни требовало пластики. Традиционные методы восстановления без хирургического вмешательства не помогли бы, так как сухожилие Маслова на них не реагировало. Такие проблемы больше характерны для бегунов, легкоатлетов и марафонцев, а не для футболистов.

После операции футболиста постепенно подводили к тренировкам и долго восстанавливали именно из-за риска получить рецидив, а также чтобы избежать повторения травмы на другой ноге.

Этим летом защитник вернулся к работе без ограничений в общей группе, а сегодня наконец-то появился на поле, пусть и на несколько минут.

Несмотря на повреждение, «Спартак» предложил Маслову новый контракт

В феврале этого года «Спартак» предложил Маслову продлить контракт на год, хотя на тот момент игрок бы очень далек от возвращения в общую группу. Его нынешнее соглашение рассчитано до июня 2024 года. А опцию пролонгации можно активировать в любой момент.

Артем Ребров и&nbsp;Павел Маслов. Павел Маслов: «Очень приятно, что «Спартак» выразил мне поддержку»

Павел оценил жест «Спартака», который поддержал его в непростой период.

«Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция», — признался он в интервью пресс-службе «Спартака».

О психологическом состоянии из-за долгого восстановления Павел рассказал в эфире программы «Палата лордов» на Okko: «Тяжело описать ощущения, когда ты смотришь, как все тренируются, как все играют. Все футболисты в зале, а ты на койке. Это постоянная физиотерапия, постоянно болезненные ощущения от многих простых действий. Это довольно-таки сильно выматывает. Это забрало часть здоровья, футбольной карьеры, но дало много в плане осознания жизни».

Без футбольной практики Павел провел 447 дней: за это время «Спартак» успели потренировать Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли, а теперь команду возглавляет Гильермо Абаскаль.

Трехкратный чемпион России в&nbsp;составе &laquo;Спартака&raquo;&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе красно-белых в&nbsp;Ростове. Юрий Никифоров: «Оставьте в покое Маслова!»

В последнем матче до травмы Маслов играл против «Химок», когда в составе красно-белых были Жиго, Айртон, Хендрикс, Кутепов, Понсе, Крал и Ларссон. А Артем Ребров еще не завершил карьеру и находился на скамейке не в качестве технического координатора, а в статусе запасного вратаря.

Возможно, вскоре Маслов будет играть чаще и снова вернется в основу, как при Тедеско.

 — Выход Маслова — жест доверия или тактический ход? — спросили у Абаскаля на пресс-конференции после разгрома «Оренбурга».

— Павел отлично работал на тренировках и показывал себя как большой профессионал. Маслов заслужил этот выход на поле. Мы ему доверяем.

Павел Маслов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
5
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