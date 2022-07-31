«Выматывает: все играют, а ты на койке». Маслов вернулся после жуткой травмы — он пропустил 447 дней
В матче с «Оренбургом» на поле вернулся Павел Маслов. Защитник «Спартака» не играл с 10 мая 2021 года — в тот день футболист получил травму в игре с «Химками» (2:1), из-за которой перенес операцию и пропустил больше года. Абаскаль выпустил игрока на 89-й минуте — под овации трибун.
Что за травма была у Маслова?
Проблемы защитника были связаны с сухожилиями обеих четырехглавых мышц. Он испытывал дискомфорт еще по ходу сезона-2020/21. В частности, в апреле прошлого года пропустил дерби с ЦСКА: сообщалось об остром воспалении мышцы бедра.
В матче с «Химками» 10 мая защитник вышел на тайм и играл с травмой, а после снова выбыл из-за повреждения. В «Спартаке» сообщили о рецидиве травмы.
«Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период», — рассказывал врач «Спартака» Глеб Чернов. Он отмечал, что в клубе ждали возвращения Маслова к старту сезона-2021/22.
В августе Павел перенес операцию в Финляндии — после этого игрок должен был пропустить около пяти месяцев. Но восстановление снова затянулось.
О специфике повреждения детально рассказывал спортивный врач Артем Рыженко в своем Telegram-канале.
По его словам, сухожилие четырехглавой мышцы бедра Маслова из-за прогрессирующей формы болезни требовало пластики. Традиционные методы восстановления без хирургического вмешательства не помогли бы, так как сухожилие Маслова на них не реагировало. Такие проблемы больше характерны для бегунов, легкоатлетов и марафонцев, а не для футболистов.
После операции футболиста постепенно подводили к тренировкам и долго восстанавливали именно из-за риска получить рецидив, а также чтобы избежать повторения травмы на другой ноге.
Этим летом защитник вернулся к работе без ограничений в общей группе, а сегодня наконец-то появился на поле, пусть и на несколько минут.
Несмотря на повреждение, «Спартак» предложил Маслову новый контракт
В феврале этого года «Спартак» предложил Маслову продлить контракт на год, хотя на тот момент игрок бы очень далек от возвращения в общую группу. Его нынешнее соглашение рассчитано до июня 2024 года. А опцию пролонгации можно активировать в любой момент.
Павел оценил жест «Спартака», который поддержал его в непростой период.
«Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция», — признался он в интервью пресс-службе «Спартака».
О психологическом состоянии из-за долгого восстановления Павел рассказал в эфире программы «Палата лордов» на Okko: «Тяжело описать ощущения, когда ты смотришь, как все тренируются, как все играют. Все футболисты в зале, а ты на койке. Это постоянная физиотерапия, постоянно болезненные ощущения от многих простых действий. Это довольно-таки сильно выматывает. Это забрало часть здоровья, футбольной карьеры, но дало много в плане осознания жизни».
Без футбольной практики Павел провел 447 дней: за это время «Спартак» успели потренировать Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли, а теперь команду возглавляет Гильермо Абаскаль.
В последнем матче до травмы Маслов играл против «Химок», когда в составе красно-белых были Жиго, Айртон, Хендрикс, Кутепов, Понсе, Крал и Ларссон. А Артем Ребров еще не завершил карьеру и находился на скамейке не в качестве технического координатора, а в статусе запасного вратаря.
Возможно, вскоре Маслов будет играть чаще и снова вернется в основу, как при Тедеско.
— Выход Маслова — жест доверия или тактический ход? — спросили у Абаскаля на пресс-конференции после разгрома «Оренбурга».
— Павел отлично работал на тренировках и показывал себя как большой профессионал. Маслов заслужил этот выход на поле. Мы ему доверяем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|1 : 0
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0